Bezwzględny zakaz. Kontrole są codziennie, zaglądają do toreb i sypią się mandaty. Potem przychodzi jeszcze list grozy
To stało się już ponad rok temu, a Polacy wciąż nie wiedzą. Od 1 stycznia 2025 r. tekstylia są w Polsce osobną frakcją odpadów – tak samo jak papier, szkło czy plastik. Za wyrzucenie kurtki, pościeli lub firany do czarnego pojemnika na odpady zmieszane grozi podwyższona opłata w wysokości do 400 proc. stawki podstawowej, mandat straży miejskiej do 500 złotych, a w razie skierowania sprawy do sądu – grzywna do 5000 złotych. W blokach i wspólnotach mieszkaniowych podwyższona opłata spada na wszystkich lokatorów budynku, nawet jeśli przepisy złamał tylko jeden mieszkaniec.
Skąd ten obowiązek? Unijna dyrektywa, która weszła w życie z ponad rocznym opóźnieniem
Podstawą prawną jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Dokument nakłada na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki tekstyliów od 1 stycznia 2025 r. Polska implementowała ten wymóg przez nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.). Na jej mocy każda gmina musi zapewnić mieszkańcom możliwość oddania odpadów tekstylnych – minimalnym standardem jest odbiór w PSZOK.
Skala problemu, który przepisy mają rozwiązać, jest ogromna. W całej Unii Europejskiej rocznie powstaje 12,6 mln ton odpadów tekstylnych, a przeciętny Europejczyk wyrzuca każdego roku 11-12 kg ubrań i innych tkanin. Przy jednoczesnym zakupie ok. 26 kg odzieży rocznie oznacza to, że niemal połowa kupowanych tekstyliów trafia ostatecznie do odpadów. Zdecydowana większość do tej pory lądowała w pojemnikach na odpady zmieszane i była spalana lub trafiała na składowiska. Nowe przepisy mają to zmienić – zakładając, że posegregowane tekstylia trafią do recyklingu lub ponownego użycia zamiast do spalarni.
Co dokładnie jest zakazane: lista frakcji, która zaskakuje w szczegółach
Do czarnego pojemnika na odpady zmieszane nie można już wyrzucić: odzieży wszelkiego rodzaju (koszulek, spodni, kurtek, swetrów), obuwia, pościeli (prześcieradeł, kołder, poduszek, poszewek), ręczników, firan, zasłon, koc, narzut, obrusów oraz czystych ściereczek i czyściw tekstylnych. Zakaz dotyczy każdego materiału – bawełny, wełny, poliestru, materiałów syntetycznych – niezależnie od stanu użytkowania.
Od zasady istnieją 2 wyjątki. Po pierwsze, pojedyncze tekstylia silnie zabrudzone substancjami chemicznymi – farbą olejną, smarem, olejem silnikowym – powinny trafić do PSZOK jako odpady niebezpieczne, a nie do frakcji tekstylnej. Po drugie, tekstylia używane wyłącznie do sprzątania mieszkania i mocno zabrudzone (ścierki szmaciaki) można wrzucić do odpadów zmieszanych. W praktyce ta granica jest rozmyta i większość mieszkańców jej nie zna.
Odpowiedzialność zbiorowa w blokach: płacisz za błąd sąsiada
Mechanizm karny jest szczególnie dotkliwy dla mieszkańców bloków, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Firmy odbierające odpady przeprowadzają kontrolę wzrokową podczas każdego odbioru: pracownicy sprawdzają zawartość pojemników i dokumentują nieprawidłowości zdjęciami. Jeśli wykryją tekstylia w pojemniku na odpady zmieszane, na pojemniku pojawia się naklejka ostrzegawcza. Kolejnym krokiem jest naliczenie podwyższonej opłaty.
W przypadku domów jednorodzinnych podwyższona stawka obciąża tylko dany lokal. W blokach – rozkłada się proporcjonalnie na wszystkich lokatorów nieruchomości. Teoretycznie wystarczy, że 1 ze 100 mieszkańców wyrzuci stare spodnie do złego pojemnika, by cała wspólnota płaciła więcej za wywóz śmieci przez kolejne miesiące. Sąsiad może zgłosić naruszenie do zarządcy lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady – i to także stanowi podstawę do wszczęcia postępowania.
Podwyższona opłata wynosi od 200 do 400 proc. stawki podstawowej – konkretną wartość ustala każda gmina w uchwale. Wiele samorządów zdecydowało się na poziom 200 proc. ze względów wizerunkowych, ale nie jest to regułą. Kilka przykładów z rynku: w Ustrzykach Dolnych stawka za śmieci wynosi 37 złotych od osoby, a po stwierdzeniu braku segregacji rośnie do 111 złotych (300 proc.) – dla czteroosobowej rodziny to 296 złotych miesięcznie zamiast 148 złotych. W Solinie podstawowa stawka wynosi 30 złotych, karna – 100 złotych od osoby. Dla stusoosobowego bloku to różnica 7000 złotych miesięcznie w skali całej nieruchomości.
Warszawa: ponad 16 kontroli dziennie i 3 ścieżki kary jednocześnie
Warszawa prowadzi kontrole segregacji na skalę, która wyraźnie wskazuje, że temat jest traktowany serio. Według danych za 2023 r. – ostatni pełny rok, za który dostępne są statystyki – służby przeprowadziły 6104 kontrole, czyli średnio ponad 16 dziennie przez cały rok. Efekty: 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończyła się jakąś formalną reakcją. To dane sprzed wejścia w życie nowego obowiązku tekstylnego – od stycznia 2025 r. skala kontroli wzrosła dalej.
W stolicy kontrole prowadzą: strażnicy miejscy, specjalnie przeszkoleni pracownicy urzędów dzielnic oraz firmy odbierające odpady. Mają prawo zajrzeć do pojemników, dokumentować zawartość zdjęciami i sporządzać notatki służbowe będące podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego. Kontrole odbywają się planowo – według harmonogramu – oraz w reakcji na skargi sąsiadów. Ta druga kategoria nie wymaga żadnych dowodów ani formalności: wystarczy zgłoszenie do urzędu dzielnicy lub zarządcy nieruchomości.
W Warszawie mieszkaniec, który nie segreguje odpadów, mierzy się jednocześnie z 3 ścieżkami odpowiedzialności: administracyjną (podwyższona opłata naliczona przez gminę za nieruchomość), wykroczeniową (mandat do 500 złotych od straży miejskiej) i sądową (grzywna do 5000 złotych w trybie postępowania o wykroczenie). Gmina może naliczać podwyższoną opłatę co miesiąc, dopóki sytuacja nie zostanie naprawiona.
Problem infrastrukturalny dotyczy też stolicy. Warszawa nie przewidziała osobnych pojemników na tekstylia przy osiedlowych altanach śmietnikowych. Standardowa droga pozbycia się starych ubrań to dowiezienie ich do jednego z miejskich PSZOK-ów. W mieście funkcjonuje kilkanaście takich punktów obsługujących ponad 1,8 mln mieszkańców – przy ogólnopolskiej średniej wynoszącej 1 PSZOK na 17 000 mieszkańców (dane Instytutu Ochrony Środowiska za 2022 r.).
28 tysięcy kontenerów PCK znika do końca 2025 roku
Problem infrastrukturalny pogłębia równoległa katastrofa w systemie charytatywnym. Polski Czerwony Krzyż poinformował w lipcu 2025 r., że firma zajmująca się logistyką i odsprzedażą odzieży z kontenerów PCK wypowiedziała umowę o współpracy. Przyczyną było drastyczne pogorszenie jakości materiału trafiającego do pojemników po wejściu nowych przepisów – mieszkańcy, szukając alternatywy dla PSZOK-u, zaczęli wrzucać do kontenerów PCK rzeczy zdegradowane i nienadające się do użycia. W rezultacie do końca 2025 r. zostanie zlikwidowanych 28 000 kontenerów PCK przeznaczonych na zbiórkę używanej odzieży. Według danych PCK, tylko w 2024 r. sprzedaż odzieży z kontenerów przyniosła organizacji ponad 7 mln złotych przeznaczonych na działania pomocowe.
Oznacza to, że mieszkańcy tracą jednocześnie 2 alternatywy dla PSZOK-u: kontenery PCK i pojemniki na tekstylia przy altanach (których większość gmin nie uruchomiła). Pozostaje trzecia opcja – organizacje charytatywne i schroniska przyjmujące odzież nadającą się do ponownego użycia. Ale ta droga działa wyłącznie dla ubrań w dobrym stanie; zniszczone, porwane lub silnie zużyte tekstylia nie nadają się do donacji i muszą trafić do PSZOK-u.
Nieliczne gminy, które dają alternatywę
Część samorządów znalazła rozwiązania przyjazne mieszkańcom, które mogą być wzorcem dla reszty kraju. Częstochowa uruchomiła odbiór tekstyliów bezpośrednio z mieszkań: współpracująca z miastem firma dostarcza worki i odbiera je w wyznaczonym terminie. System obejmuje odzież, obuwie, ręczniki, koce i firany – muszą być suche, czyste i kompletne; mocno zniszczone należy zanieść do PSZOK. Wałbrzych ustawił pojemniki na tekstylia w 10 punktach miasta – adresy dostępne na stronie urzędu. Radom organizuje mobilne punkty zbiórki 3 razy w miesiącu w różnych częściach miasta. Bydgoszcz wdraża zbiórki objazdowe. W większości polskich gmin nie dzieje się jednak nic poza minimalnym standardem, czyli odbiorem w PSZOK.
Segregacja, która zaczyna się w szafie, a nie przy altanie
- Krok 1: Zacznij zbierać tekstylia osobno w domu. Wystarczy worek lub torba w szafie albo na dnie koszyka z praniem. Wrzucaj tam wszystko, co chcesz wyrzucić – stare skarpetki, podarte bluzki, zużytą pościel. Gdy worek się napełni, zabierasz go raz na kilka tygodni do PSZOK-u lub do punktu zbiórki. Jeden wizyta zastępuje wielokrotne ryzyko popełnienia błędu w altanie.
- Krok 2: Znajdź PSZOK dla swojego adresu. Każda gmina ma co najmniej jeden taki punkt. W Warszawie adresy PSZOK-ów oraz godziny otwarcia znajdziesz na stronie um.warszawa.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”. Do PSZOK-u należy zabrać zaświadczenie o aktualnych opłatach za wywóz śmieci – bez niego punkt może odmówić przyjęcia odpadów.
- Krok 3: Wiedzę dziel z sąsiadami i zarządcą. W bloku odpowiadacie zbiorowo. Jeśli twój sąsiad nie wie o zakazie, to twój rachunek za śmieci wzrośnie razem z jego. Warto zaproponować zarządcy nieruchomości wywieszenie informacji przy altanie – jedno ogłoszenie może zaoszczędzić całemu blokowi wielomiesięcznej podwyżki.
- Krok 4: Odzież w dobrym stanie kieruj do organizacji – to nie jest odpad. Ubrania, które są czyste i nadają się do noszenia, nie są formalnie „odpadem” w rozumieniu przepisów – to rzeczy nadające się do ponownego użycia. Można je oddać do schronisk, organizacji pomocowych, na portale wymiany (OLX, Vinted). Zanim wyrzucisz sweter, który po prostu ci się znudził – sprawdź, czy komuś nie przyda się bardziej.
- Krok 5: Tekstylia zanieczyszczone chemicznie – osobna sprawa. Szmata nasączona olejem silnikowym, tkanina poplamiona farbą olejną lub środkiem ochrony roślin to odpad niebezpieczny. Nie wolno go wrzucać ani do czarnego pojemnika, ani do frakcji tekstylnej w PSZOK. Trzeba go dostarczyć do specjalnego stanowiska odpadów niebezpiecznych w PSZOK-u.
- Krok 6: Sprawdź stawkę karną w swojej gminie. Każda gmina osobną uchwałą ustaliła wysokość podwyższonej opłaty za brak segregacji – wynosi ona od 200 do 400 proc. stawki podstawowej. W Warszawie obowiązującą uchwałę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Jeśli twoja wspólnota lub spółdzielnia dostała podwyższoną opłatę i uważasz, że jest ona niezasadna, masz prawo złożyć odwołanie do urzędu gminy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
