Bezwzględny zakaz od stycznia. Codzienne kontrole, a potem przychodzi list: zapłacisz nawet 400% więcej. Za Twoje skarpety
Od 1 kwietnia 2026 roku Warszawa wraca do wyższych stawek za wywóz śmieci, a inne miasta też nie czekają tylko ogłaszają podwyżki. To jednak nie jedyny powód, dla którego rachunki rosną. sypią się kary po kontrolach. W Białymstoku w 2023 roku decyzji wydano 62. W 2025 roku już 421. Tylko na początku 2026 roku – kolejne 96. I to nie za wyrzucanie gruzu. Za stare skarpety.
Tekstylia do śmietnika? Od 2025 roku to wykroczenie z karą do 400 proc. stawki
Od 1 stycznia 2025 roku stara kurtka, wyciągana pościel czy znoszone buty przestały być zwykłym śmieciem. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z późn. zm.) każda gmina w Polsce ma obowiązek przyjmowania odpadów tekstylnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tekstylia wyłączono ze strumienia odpadów zmieszanych – tych, które trafiają do czarnego worka.
Zakaz obejmuje odzież wszelkiego rodzaju, obuwie, tekstylia domowe (pościel, ręczniki, zasłony, firany, obrusy, koce), akcesoria tekstylne (szaliki, czapki, torby) oraz pluszowe zabawki. Co ważne – przedmioty nie muszą być w idealnym stanie. Przepisy dopuszczają oddawanie rzeczy podartych, wymagających naprawy, bez pary, byle suche i niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi jak olej silnikowy czy farba. Do czarnego worka nadal trafiają ścierki nasączone chemikaliami, materiały zagrzybione czy zgniłe, a w większości gmin także kołdry i poduszki z wypełnieniem (poszewki tak, wkład nie).
Jeśli firma wywozowa stwierdzi obecność tekstyliów w odpadach zmieszanych, uruchamia się mechanizm z art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: podwyższona opłata od 200 do 400 proc. stawki podstawowej. W praktyce kara karna jest nakładana na zarządcę nieruchomości – spółdzielnię lub wspólnotę – a ta dzieli ją równo na wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany śmietnikowej. Jeden worek z nieposegregowaną pościelą może kosztować kilkuset sąsiadów kilka miesięcy wyższego czynszu.
Białystok, Ustrzyki, Warszawa: liczby, które mrożą krew
Skala zjawiska jest mierzalna. Białystok jest dobrym przykładem, bo magistrat regularnie publikuje dane. W 2023 roku gmina wydała 62 decyzje o nałożeniu opłaty podwyższonej za złą segregację, na łączną kwotę 118 408,80 zł. W 2025 roku decyzji było już 421 – wzrost ponad sześciokrotny w ciągu dwóch lat. W pierwszych miesiącach 2026 roku padło kolejnych 96 takich decyzji, co przy utrzymaniu tempa oznacza perspektywę przekroczenia liczby z całego 2025 roku już latem.
Co te suche liczby oznaczają w portfelu konkretnej rodziny? W Ustrzykach Dolnych stawka bazowa wynosi 37 zł od osoby. Po wykryciu nieprawidłowości skacze do 111 zł. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost miesięcznego rachunku ze 148 zł do 444 zł – i taka stawka obowiązuje przez kolejne miesiące, nie tylko ten, w którym znaleziono naruszenie. Przykład opisany przez Finanse WP: spółdzielnia podniosła pewnej mieszkance opłatę z 112 zł do 336 zł miesięcznie po jednej kontroli. Kara karna obowiązywała przez kolejne miesiące. W Warszawie, gdzie od 1 kwietnia 2026 roku stawka bazowa wynosi 85 zł za gospodarstwo w zabudowie wielolokalowej, maksymalna karna opłata sięga ponad 200 zł miesięcznie za to samo mieszkanie.
Warszawa: 85 zł od mieszkania od 1 kwietnia – i tak taniej niż gdzie indziej
Od 1 kwietnia 2026 roku Warszawa powróciła do stawek sprzed czasowej obniżki wprowadzonej w październiku 2024 roku. W zabudowie wielolokalowej – bloki, kamienice – opłata wzrosła z 60 zł do 85 zł miesięcznie za całe gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób. W zabudowie jednorodzinnej z 91 zł do 107 zł. Właściciele domów kompostujący bioodpady zachowują ulgę 9 zł. Mieszkańcy nie musieli składać nowych deklaracji – zmiana nastąpiła automatycznie.
Podwyżka o 42 proc. w blokach i ok. 18 proc. w domach brzmi dotkliwie, ale Warszawa na tle Polski wygląda pod tym względem zaskakująco korzystnie – przynajmniej dla rodzin wieloosobowych. System oparty na stawce za całe gospodarstwo domowe, a nie od głowy, sprawia, że rodziny z dziećmi płacą tyle samo co singiel. W miastach stosujących stawki od osoby przy 37-43 zł od głowy czteroosobowa rodzina płaci 148-172 zł miesięcznie – prawie tyle, ile para w Warszawie za całe mieszkanie. Miasta stosujące wyższe stawki osobowe to m.in. Gniezno (39 zł/os.), Lądek-Zdrój (43 zł/os.), Pruszkowa czy Grudziądz (42 zł/os.).
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał podczas sesji budżetowej, że powrót do wyższych stawek to nie nowa podwyżka, lecz koniec tymczasowej obniżki wprowadzonej dzięki nadwyżce w budżecie śmieciowym z 2024 roku. Rada Warszawy jednomyślnie przedłużyła obniżkę do marca 2026 roku, wyczerpując dostępne rezerwy. Stolica wskazuje przy tym na system kaucyjny jako jeden z czynników wzrostu kosztów – butelki PET i puszki, które wcześniej były cennym surowcem dla miejskich sortowni, trafiają teraz bezpośrednio do punktów kaucyjnych w sklepach, pozbawiając system śmieciowy przychodów ze sprzedaży tych frakcji.
Kto płaci za sąsiada z parteru?
Mechanizm odpowiedzialności zbiorowej w blokach i spółdzielniach jest precyzyjnie opisany w przepisach, ale dla mieszkańców bywa frustrujący. W altanie śmietnikowej obsługującej kilkadziesiąt lub kilkaset rodzin firma wywozowa nie jest w stanie ustalić, z którego mieszkania pochodzi źle posegregowany worek. Kara spada więc na zarządcę całej nieruchomości, który rozkłada ją proporcjonalnie na wszystkich. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 października 2021 roku zastrzegł, że jednorazowe, drobne naruszenie trudno uznać za podstawę kary – musi chodzić o działanie nagminne. Mimo to w praktyce, jak wynika z danych Białegostoku, liczba decyzji administracyjnych rośnie, a mieszkańcy coraz częściej zaskarżają je do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, żądając protokołów i zdjęć potwierdzających naruszenie.
Coraz więcej osiedli i gmin sięga po techniczne rozwiązania ograniczające odpowiedzialność zbiorową. Indywidualne kody QR na workach lub naklejkach przypisanych do konkretnego lokalu pozwalają namierzyć źródło nieprawidłowej segregacji. Bardziej zaawansowane systemy to inteligentne altany otwierane kartą mieszkańca – rejestrujące, kto i kiedy wyrzucał śmieci. Oba rozwiązania budzą opór części mieszkańców z uwagi na ochronę prywatności, ale są stopniowo wdrażane w nowoczesnych inwestycjach w całym kraju.
Sprawdź, zanim wyrzucisz, bo sąsiedzi zapłacą razem z Tobą
Stara kurtka, zniszczone trampki czy wyciągana pościel – zanim trafią do czarnego worka, zastanów się, bo w 2026 roku ryzyko kontroli i kary jest wyższe niż kiedykolwiek. Tekstylia suche i czyste – nawet mocno zniszczone – należą do PSZOK-u lub kontenerów na odzież (PCK, Eco-Textil i inne). W Warszawie od marca 2025 roku działają też Mobilne PSZOK-i obsługujące poszczególne dzielnice według harmonogramu, a od stycznia 2026 roku w 6 dzielnicach (Bielany, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście, Mokotów) uruchomiono 9 tzw. dzielni – punktów wymiany, gdzie można oddać i zabrać niepotrzebne, ale sprawne ubrania, tekstylia, meble czy książki. Jeśli mieszkasz w bloku i Twoja altana jest otwarta dla osób z zewnątrz, zadbaj na zebraniu wspólnoty o montaż zamka lub domofonu. Jedna kara za cudze śmieci kosztuje więcej niż roczna konserwacja zamka.
