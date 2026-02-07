Bezwzględny zakaz od stycznia. Są kontrole, zaglądają do toreb. Lokatorka wyrzuciła do kosza? Całe osiedle zapłaci setki złotych
Jeden gest, który zajął sekundę. Stara kurtka wylądowała w pojemniku na śmieci zmieszane zamiast w PSZOK. Kontrola wykazała nieprawidłowość i teraz wszyscy mieszkańcy bloku płacą trzykrotnie wyższą stawkę. To scenariusz, który powtarza się w setkach polskich wspólnot mieszkaniowych od stycznia zeszłego roku – od końca marca tego roku sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować.
Jeden mieszkaniec źle segreguje, wszyscy płacą więcej
Pani Jolanta z warszawskiego Mokotowa otwiera kopertę od spółdzielni. Nowa opłata za śmieci to 336 złotych miesięcznie zamiast poprzednich 112. W środku karteczka z wyjaśnieniem: kontrola wykazała tekstylia w pojemniku na odpady zmieszane. Cała wspólnota przez kolejne 3 miesiące płaci karną stawkę. Podobnych historii jest coraz więcej, bo od stycznia 2025 roku obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania ubrań, pościeli, firan i butów do zwykłych śmieci.
Problem polega na tym, że w blokach mieszkaniowych odpowiedzialność jest zbiorowa. Teoretycznie wystarczy, że jedna osoba z całego budynku wyrzuci starą szmatkę do czarnego worka, a firma śmieciowa zgłosi to do gminy. Wszyscy mieszkańcy dostają wtedy podwyższoną opłatę. W Glinojecku na Mazowszu standardowa stawka to 28 złotych miesięcznie od osoby, ale przy stwierdzeniu nieprawidłowości rośnie do 84 złotych. Dla czteroosobowej rodziny to różnica 224 złotych miesięcznie, rocznie niemal 2700 złotych.
Podobnie w Ustrzykach Dolnych, gdzie podstawowa opłata wynosi 37 złotych, ale skacze do 111 złotych po wykryciu złej segregacji. W Solinie mieszkańcy płacą 30 złotych, a po kontroli 100 złotych za osobę. Gminy często decydują się na dwukrotną lub trzykrotną stawkę, choć przepisy pozwalają na karę sięgającą nawet 400 procent podstawy. To właśnie te najwyższe stawki niektóre samorządy rezerwują dla rażących przypadków, gdy w pojemnikach znajdują się odpady niebezpieczne jak baterie czy chemikalia.
Mieszkańcy bloków argumentują, że nie mają kontroli nad tym, co wyrzucają sąsiedzi. Pojawiają się też głosy, że śmieci są często podrzucane przez osoby z zewnątrz, które korzystają z altany śmieciowej osiedla. Problem w tym, że prawo tego nie rozróżnia. Firma odbierająca odpady przeprowadza kontrolę wzrokową podczas odbioru, nakleją ostrzegawczą naklejkę na pojemnik, a przy kolejnym naruszeniu gmina nalicza podwyższoną opłatę dla całej nieruchomości.
Warszawa kontroluje 16 razy dziennie
Stolica pokazuje, jak poważnie traktuje segregację. Dane za 2023 rok mówią same za siebie: 6104 kontrole w ciągu roku, czyli średnio ponad 16 dziennie. Efekty? 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończy się jakąś formą reakcji, co pokazuje skalę problemu.
Kontrole prowadzą przeszkoleni pracownicy, strażnicy miejscy lub firmy odbierające odpady. Mają prawo zajrzeć do pojemników, zrobić zdjęcia i sporządzić notatki służbowe stanowiące podstawę do postępowania administracyjnego. Od początku 2026 roku w całej Polsce nasiliła się częstotliwość przeprowadzanych kontroli. Władze podkreślają, że mogą być prowadzone zarówno planowo, jak i w odpowiedzi na zgłoszenia sąsiadów. Często wystarczy jeden telefon od mieszkańca, który widzi nieprawidłowości, by patrol pojawił się następnego dnia.
Fioletowe worki ratują mieszkańców Gliwic
Od 1 stycznia 2026 roku sytuacja zaczyna się zmieniać. Coraz więcej gmin wprowadza własne systemy odbioru tekstyliów, które wreszcie ułatwiają życie mieszkańcom. Gliwice jako jedne z pierwszych wdrożyły kompleksowe rozwiązanie. Właściciele domów jednorodzinnych dostają fioletowe worki odbierane raz w miesiącu w systemie worek za worek. W zabudowie wielorodzinnej przy altanach śmieciowych ustawiono fioletowe pojemniki opróżniane co 2 tygodnie.
System działa prosto. Mieszkaniec zbiera w domu stare ubrania, buty, pościel czy firany, pakuje do fioletowego worka i wystawia w wyznaczonym dniu razem z innymi śmieciami. Firma wywozowa zabiera wszystko podczas standardowego objazdu. Nie trzeba już wozić worków do PSZOK na drugim końcu miasta, szukać godzin otwarcia punktu czy stać w kolejkach. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic, przyznaje wprost: „Zależy nam, żeby zmiany były sensowne i praktyczne. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie bliskie mieszkańcom”.
Ustroń poszedł podobną drogą już w sierpniu 2025 roku, wprowadzając pomarańczowe worki na tekstylia. Są odbierane raz w miesiącu razem z innymi odpadami segregowanymi. W Kielcach mieszkańcy dostali fioletowe worki z kwartalną zbiórką, a dodatkowo w miasto wyruszył Odrzutowóz, mobilny punkt zbiórki odzieży zatrzymujący się w kilkudziesięciu lokalizacjach. Wadowice, Grójec i Częstochowa oferują bezpłatny odbiór tekstyliów sprzed domów. To wszystko rozwiązania wdrażane w odpowiedzi na masowe skargi mieszkańców, którzy od roku 2025 nie wiedzieli, co zrobić ze starymi ubraniami.
Kod QR zamiast papierów w PSZOK
Równolegle z fioletowymi workami niektóre gminy wprowadzają nowe zasady dostępu do punktów selektywnej zbiórki. Od stycznia 2026 roku w Gliwicach wizyty w PSZOK są możliwe wyłącznie po okazaniu karty z kodem QR. Papierowe oświadczenia należą do przeszłości. Karta potwierdza, że mieszkaniec ma opłaconą deklarację śmieciową i jest uprawniony do bezpłatnego oddania odpadów.
System pilotażowo działa też w Chorkówce na Podkarpaciu. Tam mieszkańcy mogą korzystać wyłącznie z worków otrzymanych w urzędzie, specjalnie oznaczonych i przypisanych do konkretnej nieruchomości. Kod QR przy wjeździe do PSZOK identyfikuje właściciela i rejestruje oddane odpady. Celem jest eliminowanie nadużyć, gdy osoby spoza gminy podrzucają swoje śmieci do publicznych punktów. Koszty takiego systemu są znaczne. Gdynia, która wdraża 300 szarych kontenerów na tekstylia nadające się do ponownego użytku, szacuje wydatki na około 120 tysięcy złotych.
Polski Czerwony Krzyż traci miliony
Gdy państwo nakazało segregować tekstylia, nie zadbało o infrastrukturę. Efekt? Mieszkańcy zaczęli masowo wrzucać wszystko do kontenerów PCK, które dotychczas zbierały odzież nadającą się do second handów. Jakość ubrań drastycznie spadła. Zamiast czystych, noszonej odzieży firany, brudne szmaty i podarte skarpetki. Wtórpol, firma zajmująca się logistyką i sprzedażą zebranej odzieży, wypowiedziała umowę z PCK latem 2025 roku. Do końca roku zlikwidowanych zostało 28 tysięcy kontenerów PCK.
Dla organizacji to ogromna strata. Tylko w 2024 roku sprzedaż ubrań z kontenerów przyniosła PCK ponad 7 milionów złotych przeznaczonych na działania pomocowe. Teraz tego źródła finansowania już nie ma. W całej Polsce znikają charakterystyczne czerwone pojemniki, które przez lata służyły mieszkańcom. Pozostało jedynie 2127 punktów PSZOK, czyli średnio jeden na 17 tysięcy mieszkańców. W praktyce dla wielu osób oznacza to konieczność przejechania kilku, a czasem kilkunastu kilometrów z workiem starych ubrań.
Mandat 5000 zł za buty w śmieciach
Wysokość kar zależy od gminy i charakteru naruszenia. Za zwykłe wrzucenie ubrań do pojemnika na odpady zmieszane podwyższona stawka opłaty wynosi od 200 do 400 procent podstawy. Jeśli podstawowa opłata to 30 złotych od osoby, w wyniku złej segregacji może wzrosnąć do 120 złotych. Co ważne, wystarczy jednorazowe stwierdzenie nieprawidłowości, by gmina naliczyła podwyższoną opłatę za cały miesiąc, a w niektórych przypadkach kara jest kontynuowana przez kolejne miesiące do czasu poprawy.
Straż miejska może nałożyć mandat do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara wzrasta do 5000 złotych. Te najwyższe sankcje są rezerwowane dla poważniejszych przypadków, gdy do standardowego pojemnika trafiają odpady niebezpieczne jak zużyte baterie, chemikalia czy elektronika. Wtedy nie ma mowy o pouczeniu, nawet przy pierwszym naruszeniu następuje wymierzenie kary.
Gminy podkreślają, że celem nie jest zwiększenie dochodów z mandatów, ale poprawa segregacji i świadomość ekologiczna. Wysokie kary mają pokazać, że czas na dobrowolne przestrzeganie przepisów się skończył. W tle jest jeszcze jeden czynnik: samorządy są rozliczane z osiągniętego poziomu recyklingu. Na 2026 rok wynosi on 56 procent wagowo, co oznacza, że tyle musi wynieść stosunek masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia do całkowitej masy wytworzonych śmieci. Jeśli gmina nie osiągnie tego pułapu, płaci karę finansową liczoną w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych.
Termin 31 marca 2026 – gminy pod presją, mieszkańcy mogą płącić więcej
Do końca marca 2026 roku każdy wójt musi wysłać do marszałka województwa szczegółowe sprawozdanie o gospodarce odpadami. To nie jest formalność. Od rzetelności tych danych zależą wielomilionowe kary. Komisja Europejska zaczyna pytać o jakość zbieranych informacji i poziomy recyklingu. Do tej pory kontrole były sporadyczne, teraz się to zmienia.
Dla wielu gmin jedyną realną szansą na osiągnięcie wymaganych poziomów jest rzetelne udokumentowanie kompostowania bioodpadów przez mieszkańców. Dlatego urzędnicy coraz częściej zbierają ankiety o przydomowych kompostownikach, pytają o wymiary, częstotliwość opróżniania, masy zagospodarowanych odpadów. Mieszkańcy są wzywani do wypełnienia formularzy i dostarczenia dokumentacji. Dane z ogródków trafiają do rocznego sprawozdania, które może zdecydować o tym, czy gmina uniknie sankcji finansowych i czy mieszkańcy nie będą płacili więcej.
Co wolno wrzucić do fioletowego worka
Fioletowe pojemniki i worki są przeznaczone na odpady tekstylne, które nie nadają się już do użytku. Można do nich wrzucać zniszczone ubrania jak koszulki, spodnie, swetry, kurtki, stare obuwie, podartą pościel, ręczniki, firany, zasłony, zniszczone dywany, pluszowe zabawki oraz inne materiały tekstylne. Odpady nie muszą być czyste, ale powinny być suche i zapakowane w worek.
Kategorycznie nie wolno wrzucać ubrań nadających się do dalszego użytkowania – te lepiej oddać do kontenerów charytatywnych lub na giełdy rzeczy używanych. Nie należy też wyrzucać materacy, tapicerek czy dywanów z gumową podkładką – takie odpady trzeba oddać do PSZOK. Jeśli ubranie jest czyste, nosi się dobrze i ktoś mógłby je jeszcze nosić, nie powinno trafiać do fioletowego pojemnika. To miejsce dla rzeczy naprawdę zniszczonych, podartych, brudnych i nieprzydatnych.
Jak uniknąć kary dla całego bloku
- Zbieraj tekstylia osobno w domu. Wydziel worek lub karton na stare ubrania, buty, pościel. Gdy się uzbiera, nie wyrzucaj do czarnego worka, tylko zanieś do PSZOK lub wrzuć do fioletowego pojemnika, jeśli jest na osiedlu.
- Sprawdź, czy twoja gmina ma fioletowe worki. Od stycznia 2026 coraz więcej samorządów wdraża system workowy. Zapytaj w urzędzie gminy, czy są dostępne i jak działają harmonogramy odbioru. W niektórych miejscach trzeba je odebrać osobiście, w innych są dostarczane do skrzynek.
- Korzystaj z PSZOK mimo fioletowych pojemników. Punkty selektywnej zbiórki nadal działają i często mają szersze godziny otwarcia. Sprawdź lokalizację najbliższego PSZOK na stronie gminy i zaplanuj wizytę przy okazji innych wyjazdów.
- Poinformuj sąsiadów o zasadach. W wielu blokach mieszkańcy po prostu nie wiedzą o nowych przepisach. Warto rozwiesić w altanie śmieciowej informację o zakazie wrzucania tekstyliów do zwykłych śmieci. Wspólnota może wydrukować ulotki i wrzucić do skrzynek.
- Zgłoś brak pojemnika zarządcy. Jeśli na twoim osiedlu nie ma fioletowego pojemnika ani innej możliwości oddania tekstyliów, napisz do zarządu wspólnoty lub spółdzielni. Oni mogą wystąpić do gminy o ustawienie dodatkowych kontenerów.
- Nie zostawiaj tekstyliów przy kontenerach. Nawet jeśli pojemnik na odzież jest przepełniony, nie zostawiaj worka obok. To traktowane jest jako porzucenie odpadów i może skutkować mandatem. Lepiej przyjechać w innym terminie lub wybrać się do PSZOK.
- Czyste ubrania oddaj do kontenerów charytatywnych. Jeśli masz odzież w dobrym stanie, nie wrzucaj jej do fioletowego worka. Znajdź kontener organizacji pomocowych lub punkty wymiany rzeczy. W wielu miastach działają giełdy ciuchów i miejsca typu Drugie Życie Rzeczy.
- Dokumentuj nieprawidłowości w altanie. Jeśli widzisz, że ktoś systematycznie źle segreguje, zrób zdjęcie i zgłoś do zarządu. Wspólnota może wtedy próbować ustalić sprawcę i obciążyć go kosztami podwyższonej opłaty, choć w praktyce jest to trudne.
- Sprawdź termin ważności oświadczenia o opłatach. Jeśli planujesz wizytę w PSZOK, upewnij się, że masz aktualne dokumenty. Od stycznia 2026 w niektórych gminach wymagana jest karta z kodem QR. Możesz ją odebrać w urzędzie lub w samym punkcie zbiórki.
- Pilnuj dat odbioru fioletowych worków. Są odbierane raz w miesiącu lub co dwa tygodnie, w zależności od gminy. Wystawiaj worek w wyznaczonym dniu razem z innymi śmieciami. Nie zostawiaj na osiedlu wcześniej, bo nikt go nie zabierze.
- Reaguj na naklejki ostrzegawcze. Jeśli firma śmieciowa nakleiła ostrzeżenie na pojemnik, to znak, że ktoś źle segreguje. Wspólnota powinna wtedy natychmiast przypomnieć wszystkim o zasadach, bo przy kolejnym naruszeniu przyjdzie podwyższona opłata.
- Nie wierz mitom o małych kartkach. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że można wyrzucić tekstylia do czarnego worka, jeśli są schowane głęboko. To błąd. Firmy odbierające śmieci mają prawo zajrzeć do pojemników, robią zdjęcia i zgłaszają nieprawidłowości. Jeden taki błąd może kosztować całe osiedle tysiące złotych rocznie.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Akty prawne omawiane w tekście: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)
Inne źródła: Dane o kontrolach – Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Miasta Gliwice (informacje o systemie fioletowych worków), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (dane o poziomach recyklingu na 2026 rok), Instytut Ochrony Środowiska (raport o liczbie PSZOK w Polsce), Polski Czerwony Krzyż (dane o likwidacji kontenerów), Portal Samorządowy (informacje o terminach sprawozdań), Warszawa w Pigułce.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.