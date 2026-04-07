Bezwzględny zakaz za który można trafić do więzienia. Spółdzielnie zaczęły wysyłać pisma
Pismo ze spółdzielni przyszło bez ostrzeżenia. Treść krótka: zakaz używania i przechowywania, zapowiedź kontroli, ostrzeżenie o konsekwencjach. Dla wielu lokatorów to był szok – stoi w kuchni od lat, używają jej codziennie i nikt nigdy nic nie mówił. Problem w tym, że prawo zakazuje tego od 2002 roku. Teraz spółdzielnie i straż pożarna postanowiły zacząć egzekwować zakazy.
Przepis z 2002 roku, który przez dwie dekady był martwy
Zakaz nie jest nowy. Podstawę prawną stanowi §157 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Przez ponad 20 lat przepis istniał na papierze, ale w praktyce nie był egzekwowany – spółdzielnie przymykały oko, a nadzór budowlany zaglądał do bloków rzadko i przy innych okazjach. W ostatnich tygodniach to się zmieniło. Pisma od zarządców trafiają do skrzynek pocztowych lokatorów w całej Polsce – na Śląsku, Podhalu, w aglomeracji warszawskiej. Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała lokatorów wprost: w budynkach o więcej niż 4 kondygnacjach nie wolno przechowywać ani używać butli gazowych. Do działania wkroczyła też straż pożarna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ogłaszając kontrole w zabudowie wielorodzinnej.
Dlaczego akurat teraz? Zarządcy tłumaczą to rosnącą liczbą interwencji związanych z nieszczelnościami instalacji gazowych i coraz wyraźniejszą presją ze strony ubezpieczycieli. Dane są wymowne: w latach 1996-2014 w Polsce doszło do 332 katastrof budowlanych spowodowanych wybuchem gazu, z czego aż 218 – czyli 66% – wywołał gaz płynny propan-butan z butli, a nie gaz ziemny z sieci. To ponad dwie trzecie wszystkich gazowych tragedii, przy czym butle są w użyciu w ułamku budynków w porównaniu z siecią gazową. Proporcja mówi sama za siebie.
Gdzie butla jest nielegalna? Nie chodzi tylko o wysokość budynku
Przepisy wprowadzają dwa odrębne zakazy, które działają niezależnie od siebie i razem obejmują zdecydowaną większość bloków w Polsce. Pierwszy zakaz dotyczy budynków powyżej 4 kondygnacji nadziemnych – czyli od pięciu pięter wzwyż. Tutaj nie ma żadnych wyjątków ani warunków do spełnienia: butla jest nielegalnie bez względu na cokolwiek. Co istotne, przy liczeniu kondygnacji bierze się pod uwagę również poddasza użytkowe oraz przyziemia. Budynek, który wizualnie wygląda na czteropiętrowy, może w świetle przepisów liczyć pięć kondygnacji – i objął go już całkowity zakaz.
Drugi zakaz, często pomijany, dotyczy wszystkich budynków wyposażonych w sieciową instalację gazową – niezależnie od liczby pięter. Jeśli w pionie klatki schodowej lub w innych mieszkaniach w budynku jest gaz z sieci miejskiej, żaden lokator nie może używać butli propan-butan, nawet jeśli jego konkretne mieszkanie nie jest do tej sieci podłączone. Zakaz ma charakter bezwzględny dla całego budynku. W efekcie obie reguły razem eliminują butle gazowe z niemal wszystkich typowych bloków wielorodzinnych w Polsce. Jedynym legalnym miejscem ich użytkowania są budynki niskie – do 4 kondygnacji włącznie – bez żadnej sieciowej instalacji gazowej. I nawet wtedy obowiązują dodatkowe warunki: w lokalu mogą znajdować się maksymalnie 2 butle o pojemności do 11 kg każda, muszą stać pionowo, z dala od źródeł ciepła i iskrzenia, w temperaturze nieprzekraczającej 35°C.
Dlaczego propan-butan to nie to samo co gaz z sieci?
Różnica między gazem ziemnym a propan-butanem z butli jest fundamentalna i decyduje o skali ryzyka. Gaz ziemny (metan) jest lżejszy od powietrza – w razie nieszczelności unosi się ku górze i może zostać usunięty przez kratki wentylacyjne przy suficie. Propan-butan jest cięższy od powietrza. Gdy dojdzie do wycieku, nie ulatuje – opada i gromadzi się przy podłodze, w piwnicach, kanałach instalacyjnych i szybach windowych, gdzie może osiągnąć stężenie wybuchowe, zanim ktokolwiek poczuje zapach. Dolna granica wybuchowości dla propan-butanu wynosi niecałe 2% objętościowo w powietrzu – to wyjątkowo niski próg, przy którym wystarczy mała iskra od wyłącznika światła, silnika lodówki albo telefonu. W budynku wielorodzinnym taki wybuch nie niszczy jednego mieszkania – może doprowadzić do zawalenia całej klatki. To tłumaczy, dlaczego gaz płynny odpowiada za dwie trzecie katastrof gazowych w Polsce, mimo że jest używany w znacznie mniejszej liczbie budynków niż sieć.
Kary: od 500 zł mandatu po 12 lat więzienia
Konsekwencje prawne za nielegalną butlę działają na kilku poziomach jednocześnie. Straż pożarna podczas kontroli może wystawić mandat do 500 zł na miejscu. Jeśli sprawa trafi do sądu – a zarządcy coraz częściej kierują tam przypadki powtarzających się naruszeń – grzywna może sięgnąć 5 000 zł. To jednak najmniej dotkliwa część ryzyka.
Znacznie poważniejsze skutki może mieć kontakt z ubezpieczycielem po wybuchu lub pożarze spowodowanym nielegalną butlą. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, uznając posiadanie butli za rażące naruszenie prawa – niezależnie od wartości zniszczonego mienia. Lokator odpowiada wówczas całym swoim majątkiem za szkody w budynku i u sąsiadów. Przy typowych kosztach remontu po wybuchu w bloku wielorodzinnym kwoty mogą sięgać setek tysięcy złotych.
W najpoważniejszym scenariuszu – gdy dojdzie do wybuchu z ofiarami śmiertelnymi lub rannymi – prokuratura może postawić zarzuty z art. 163 Kodeksu karnego, penalizującego sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. Przepis ten przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności, jeśli zdarzenie spowodowało śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Obrona argumentem „nie wiedziałem, że to nielegalne” nie wystarczy – przepis techniczno-budowlany z 2002 roku jest prawem obowiązującym, a jego nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności.
Skala problemu jest ogromna – miliony urządzeń, setki tysięcy bloków
Dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pokazują, że w Polsce użytkowanych jest łącznie 17,3 mln różnych źródeł ciepła i spalania paliw. Ogrzewanie gazowe stanowi 27,92% z nich – to największa pojedyncza kategoria. Część tych instalacji to butle w budynkach, gdzie są one nielegalne. Dokładna liczba nielegalnie używanych butli w blokach wielorodzinnych nie jest znana – nikt do tej pory systematycznie tego nie liczył, bo nikt do tej pory systematycznie nie sprawdzał. Zima 2025/2026 oraz nasilone kontrole PSP sprawiają, że to się zmienia. W samym 2024 roku PSP odnotowała 311 pożarów w domach mieszkalnych spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych – kategoria, w której mieszczą się m.in. zdarzenia związane z nieszczelnymi instalacjami butlowymi.
Spółdzielnie, które przez lata tolerowały ten stan rzeczy, teraz gwałtownie zmieniają podejście – i to nie tylko z troski o bezpieczeństwo. Zarządca, który wiedział o nielegalnej butli i nie zareagował, może być współodpowiedzialny za skutki wybuchu. Perspektywa odpowiedzialności cywilnej i karnej okazuje się silniejszym motywatorem niż przepisy techniczne.
Sprawdź swoją butlę i obecne przepisy, zanim zrobi to straż pożarna
Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to ustalić, ile kondygnacji ma Twój budynek i czy posiada sieciową instalację gazową. Jeśli w Twoim bloku w jakimkolwiek pionie kuchenne kuchenki są podłączone do sieci, zakaz obejmuje cały budynek – bez wyjątków. Jeśli budynek ma 5 kondygnacji lub więcej, sytuacja jest jednoznaczna. W obu przypadkach butla musi zniknąć z mieszkania, zanim pojawi się kontrola. Alternatywą jest kuchenka indukcyjna – zakup dobrego modelu to koszt 500-1500 zł, czyli wielokrotnie mniej niż najniższy możliwy mandat sądowy, nie wspominając o skutkach wybuchu. Jeśli mieszkasz w niskim budynku bez gazu sieciowego i chcesz legalnie korzystać z butli, pamiętaj o limitach: maksymalnie 2 butle do 11 kg, pionowo, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 35°C. Każde z tych warunków musi być spełnione łącznie – niespełnienie jednego oznacza, że użytkowanie jest niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.