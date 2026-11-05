Biało-czerwone ciasto na 11 listopada. Wygląda jak polska flaga, a goście proszą o dokładkę
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To doskonała okazja, aby przygotować wyjątkowy deser w narodowych barwach. Biało-czerwone ciasto z puszystym biszkoptem, aksamitnym kremem śmietankowym i malinową galaretką prezentuje się niezwykle efektownie. Nie wymaga skomplikowanych dekoracji, a jego smak zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Patriotyczne ciasto na Święto Niepodległości
Biel i czerwień to barwy, które 11 listopada pojawiają się na polskich flagach, budynkach i podczas uroczystości państwowych.
Można je również wykorzystać w kuchni.
Biało-czerwone ciasto to połączenie lekkiego biszkoptu, kremowej masy i owocowej warstwy, która nadaje deserowi intensywny kolor.
Największą zaletą przepisu jest to, że nie potrzeba specjalnych foremek ani cukierniczych umiejętności.
Wystarczy prostokątna blacha i kilka składników dostępnych w większości sklepów.
Składniki na biało-czerwone ciasto
<escape>Forma: 24 × 24 cm lub podobna</escape>
Czas przygotowania: około 45 minut plus pieczenie i chłodzenie
Porcje: 12–16 kawałków
Biszkopt
- 4 jajka
- 120 g drobnego cukru
- 100 g mąki pszennej tortowej
- 30 g mąki ziemniaczanej
- szczypta soli
Biała masa śmietankowa
- 500 ml śmietanki kremówki 36%, dobrze schłodzonej
- 250 g serka mascarpone
- 60 g cukru pudru
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
Czerwona warstwa
- 2 opakowania galaretki malinowej lub truskawkowej, każde przeznaczone na 500 ml wody
- 700 ml gorącej wody łącznie
- 300 g malin, świeżych lub rozmrożonych i odsączonych
Jak zrobić patriotyczne ciasto krok po kroku?
Krok 1. Przygotuj puszysty biszkopt
Rozgrzej piekarnik do 170°C, grzanie góra–dół.
Oddziel białka od żółtek.
Białka ubij ze szczyptą soli na pianę. Następnie stopniowo dodawaj cukier i miksuj do uzyskania gęstej, błyszczącej masy.
Dodawaj po jednym żółtku, krótko miksując po każdym.
Przesiej obie mąki i delikatnie wmieszaj je szpatułką.
Przełóż masę do formy z dnem wyłożonym papierem do pieczenia.
Piecz przez około 25–30 minut, do suchego patyczka.
Odstaw biszkopt do całkowitego wystudzenia.
Krok 2. Przygotuj biały krem
Do wysokiej miski włóż schłodzone mascarpone, śmietankę, cukier puder i wanilię.
Ubijaj mikserem do uzyskania gęstego kremu, który zachowuje kształt.
Uważaj, aby nie miksować zbyt długo, ponieważ masa może się zwarzyć.
Rozprowadź krem równomiernie na wystudzonym biszkopcie.
Wyrównaj powierzchnię i wstaw ciasto do lodówki na co najmniej 30 minut.
To ważne: krem powinien być dobrze schłodzony, zanim wylejesz na niego galaretkę.
Krok 3. Przygotuj czerwoną warstwę
Rozpuść dwie galaretki w 700 ml gorącej wody.
Dokładnie wymieszaj i pozostaw do ostygnięcia.
Gdy galaretka zacznie wyraźnie gęstnieć, ale nadal będzie można ją rozprowadzić, dodaj maliny.
Delikatnie wymieszaj.
Nie wylewaj ciepłej ani całkowicie płynnej galaretki na krem, ponieważ może uszkodzić białą warstwę.
Krok 4. Połącz wszystkie warstwy
Wyjmij schłodzone ciasto z lodówki.
Ostrożnie rozprowadź tężejącą galaretkę z malinami na kremie.
Wyrównaj powierzchnię i ponownie wstaw deser do lodówki.
Ciasto powinno chłodzić się przez co najmniej 4 godziny, a najlepiej przez całą noc.
Po zastygnięciu galaretki można je pokroić w równe prostokątne kawałki.
Sekret pięknych biało-czerwonych warstw
Aby ciasto wyglądało naprawdę efektownie, warto pamiętać o kilku szczegółach.
Po pierwsze – krem musi być zimny. Dzięki temu galaretka nie wymiesza się z białą masą.
Po drugie – galaretka powinna być lekko tężejąca. Zbyt rzadka może spływać na boki i wnikać w krem.
Po trzecie – używaj ostrego noża. Przed każdym cięciem zanurz ostrze w gorącej wodzie i wytrzyj do sucha.
Dzięki temu warstwy będą równe, a kawałki estetyczne.
Możesz przygotować ciasto dzień wcześniej
To doskonała wiadomość dla osób, które 11 listopada planują rodzinne spotkanie.
Biało-czerwony deser najlepiej smakuje po kilku godzinach chłodzenia.
Można więc przygotować go wieczorem 10 listopada i pozostawić na noc w lodówce.
Następnego dnia będzie gotowy do podania.
Przechowuj go w lodówce, najlepiej pod przykryciem, i spożyj w ciągu 2–3 dni.
Dlaczego warto przygotować je na 11 listopada?
Patriotyczne ciasto może być ciekawym elementem rodzinnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości.
Biała masa i czerwona warstwa owocowa nawiązują do barw polskiej flagi, a delikatny smak sprawia, że deser pasuje zarówno do kawy, jak i herbaty.
To także dobry pomysł na wspólne pieczenie z dziećmi i rozmowę o polskich symbolach narodowych.
Nie trzeba skomplikowanych dekoracji. Wystarczą dwa kolory, prosty przepis i odrobina czasu, aby przygotować wyjątkowy deser na 11 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.