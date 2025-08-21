„Biały Kruk” dla dziennikarzy mediów lokalnych – ostatnie dni na zgłoszenia!
Materiał sponsorowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Jesteś dziennikarzem, który pisze o sprawach ważnych dla lokalnych mieszkańców? Umiesz uchwycić piękno Mazowsza na fotografiach? Zgłoś się do drugiej edycji konkursu „Biały Kruk”. Nabór trwa do 31 sierpnia. W tym roku są wyższe nagrody i jest więcej kategorii.
W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.
W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.
– Chcemy przede wszystkim nagrodzić tych, którzy rzetelnie informują i edukują mieszkańców Mazowsza. To właśnie dziennikarze mediów lokalnych często nagłaśniają tematy ważne dla społeczności regionu – mówi marszałek Adam Struzik.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Do konkursu można zgłaszać materiały dziennikarskie opublikowane lub wyemitowane w mazowieckiej prasie, radiu, telewizji i internecie między 1 października 2024 r. a 31 sierpnia 2025 r. Pod uwagę nie są brane materiały publikowane tylko w mediach społecznościowych.
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć zarówno dziennikarze, fotoreporterzy czy fotografowie pracujący w redakcjach, jak i tzw. wolni strzelcy. Warunkiem jest praca na terenie województwa mazowieckiego.
Kategorie konkursowe
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: „Tekst prasowy/internetowy” (materiał informacyjny, felieton, reportaż), „Materiał radiowy” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Materiał telewizyjny” (materiał informacyjny, wywiad, reportaż), „Zdjęcie roku”. Zostaną też wręczone nagrody specjalne za propagowanie tematyki zdrowotnej, kulturalno-oświatowej i historycznej oraz nagroda główna – „Dziennikarska osobowość roku”.
Materiały dziennikarskie mogą być zgłaszane przez jego autora, a także przez redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe z siedzibą w województwie mazowieckim. Nabór trwa do 31 sierpnia br.
Nagrody
Spośród nadesłanych prac jury oceni i wybierze w każdej kategorii i gatunku najlepszą pracę konkursową oraz po dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają pamiątkową statuetkę i nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. Do autorów wyróżnionych prac trafi po 2,5 tys. zł. W przypadku nagród specjalnych zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł, a „Dziennikarska osobowość roku” otrzyma 7 tys. zł. Jury zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby nominowanych w każdej kategorii, a także możliwość nieprzyznania głównej nagrody w każdej kategorii.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do 31 sierpnia 2025 r. do godz. 23.59. Zgłoszenie musi zawierać m.in. biogram autora i streszczenie materiału wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Materiały do konkursu mogą być zgłaszane przez autora lub przez redakcję (po uzyskaniu zgody autora). W tegorocznej edycji konkursu mogą konkurować zdjęcia, które zostały opublikowane w mediach lokalnych – czyli nie muszą to być zdjęcia wykonane wyłącznie przez zawodowych fotografów.
W skład tegorocznego jury wchodzą prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Chrabota, dr Tomasz Miłkowski, Filip Springer, Sławomir Majcher, Agnieszka Szydłowska, Anna Banasik i dr Marta Milewska.
Więcej informacji i regulamin konkursu można znaleźć na stronie: https://kongresmediow.mazovia.pl/pl/konkurs/konkurs.html.
