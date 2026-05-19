Biedronka, Media Expert, Action, drogeria i kawa pod domem. Rośnie centrum na które mieszkańcy czekali od lat
Przez lata Siekierki były osobliwością na handlowej mapie Warszawy: dynamicznie zabudowujące się osiedle, tysiące nowych mieszkańców, a do najbliższej galerii – kilkanaście minut samochodem. To się zmienia. Przy Alei Polski Walczącej rośnie Plac Wiślany – kameralne centrum handlowo-usługowe, które wiosną 2027 roku ma stać się lokalnym centrum życia tej części Mokotowa.
Siekierki rosną, ale zakupy trzeba robić gdzie indziej. Aż do teraz
Siekierki to dziś jeden z najszybciej rozwijających się rejonów Warszawy. Wzdłuż Trasy Siekierkowskiej i Alei Polski Walczącej przez ostatnią dekadę wyrosły kolejne osiedla mieszkaniowe – Wiślany Mokotów, Harmonia Mokotów, Bluszczańska i inne realizacje APM Development oraz konkurencyjnych deweloperów. Populacja tej części Mokotowa liczy już kilkanaście tysięcy osób i wciąż rośnie, bo kolejne etapy budów trwają.
Problem był jeden: infrastruktura handlowa i usługowa nie nadążała za tempem zabudowy. Mieszkańcy Siekierek, chcąc zrobić większe zakupy lub skorzystać z szerszej oferty usług, musieli wsiadać w samochód i jechać do Galerii Mokotów przy Wołoskiej, do Centrum Handlowego Wilanów albo do Promenady. Codzienne sprawunki w pobliżu domu były po prostu niemożliwe.
APM Development – firma, która sama wybudowała sporą część tamtejszych osiedli – postanowiła odpowiedzieć na ten problem własną inwestycją komercyjną. Tak powstał pomysł na Plac Wiślany.
Ponad 30 lokali, Biedronka w nowym formacie i pierwszy Media Expert na Mokotowie
Budowa ruszyła w październiku 2025 roku na działce przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ulicy Batalionu AK „Bałtyk”. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Grupa AT, za komercjalizację i wynajem powierzchni odpowiada Mallson Polska. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2027 roku.
Obiekt zaoferuje ponad 30 lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych. Lista potwierdzonych najemców, którą inwestor ujawnił w ostatnich tygodniach, mówi sama za siebie:
Biedronka otworzy sklep w nowym formacie o powierzchni blisko 1 300 mkw. – nieco większym i inaczej zaranżowanym niż standardowe placówki sieci, dostosowanym do profilu zamożniejszego, miejskiego klienta.
Media Expert uruchomi tu swój pierwszy sklep na Mokotowie. To istotna informacja dla mieszkańców całej dzielnicy – dotychczas po sprzęt elektroniczny tej sieci trzeba było jeździć do innych części miasta.
Action – popularny dyskont niespożywczy – zajmie około 900 mkw. powierzchni. Sieć jest znana z szerokiego asortymentu od artykułów domowych po elektronikę i zabawki, w cenach znacznie poniżej konkurencji.
Smyk otworzy sklep skierowany do rodzin z dziećmi – to logiczny wybór biorąc pod uwagę, że Siekierki zamieszkuje w dużej mierze właśnie ta grupa.
Green Caffè Nero zajmie jeden z lokali gastronomicznych – kawiarnia z siedzeniem i ofertą na wynos, która w takim centrum pełni funkcję miejsca spotkań i codziennego przystanku.
Drogeria DM dołączy do grona najemców, uzupełniając ofertę o kosmetyki i artykuły higieniczne.
Tomasz Sychowicz z APM Development zapowiadał w rozmowie z mediami, że „kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów”. Do otwarcia lista powinna się domknąć.
Kameralnie, nie galeryjnie. Na czym polega różnica
Porównanie z Galerią Mokotów, które naturalnie nasuwa się przy okazji nowej inwestycji w tej części Mokotowa, wymaga jednego zastrzeżenia: to dwa zupełnie różne formaty. Galeria Mokotów to duże centrum handlowe z kilkuset lokalami, multipleksem i ofertą rozrywkową. Plac Wiślany to park handlowo-usługowy skali sąsiedzkiej – kameralny, zaprojektowany z myślą o codziennych potrzebach okolicznych mieszkańców, a nie o przyciąganiu klientów z całej Warszawy.
I o to właśnie chodzi twórcom projektu. „Chcemy dać mieszkańcom możliwość zrobienia zakupów bez konieczności wsiadania do samochodu i podróży do innych części Mokotowa. Plac Wiślany ma być miejscem, które realnie poprawi komfort codziennego życia” – mówi Robert Wróbel z APM Development.
Inwestor podkreśla, że projekt wpisuje się w koncepcję tzw. miasta 15-minutowego, w którym codzienne potrzeby – zakupy, usługi, gastronomia – są dostępne w pobliżu domu, bez konieczności korzystania z samochodu. Architektura budynku zakłada dużą ilość światła dziennego i szerokie pasaże handlowe, co odróżnia go od typowych parków handlowych z lat 2000., budowanych bez dbałości o estetykę.
Skwer, parking i rower – co powstanie wokół
Plac Wiślany to nie tylko sam budynek. APM Development zapowiedział zagospodarowanie terenu po obu stronach ulicy Batalionu AK „Bałtyk”.
Od strony centrum: podziemny parking na około 190 miejsc, z wjazdem od ulicy Dywizjonu AK „Jeleń”. Część miejsc będzie dostępna w abonamencie dla mieszkańców okolicznych osiedli – to element, który odróżnia inwestycję od typowego centrum, gdzie parking jest wyłącznie dla klientów.
Po drugiej stronie ulicy: ogólnodostępny skwer z zielenią, ławkami i ścieżkami spacerowymi. W pobliżu inwestycji mają stanąć stojaki rowerowe. Skwer będzie publicznie dostępny – nie jest częścią centrum handlowego, lecz przestrzenią miejską oddaną mieszkańcom.
„Ze względu na to, że okolice Placu Wiślanego zamieszkiwane są w dużej mierze przez młode rodziny z dziećmi, inwestor na wprost wejścia do obiektu zdecydował się przygotować skwer parkowy” – informuje Mallson Polska.
Dojazd komunikacją miejską jest możliwy – w pobliżu działają przystanki autobusowe. Siekierki nie mają jednak bezpośredniego połączenia metrem; najbliższe stacje to Wilanowska i Kabaty, skąd trzeba skorzystać z przesiadki.
Plac Wiślany a handlowa mapa Mokotowa
Mokotów to pod względem handlowym dzielnica z silnymi punktami na mapie: Galeria Mokotów przy Wołoskiej, Stary Mokotów z kameralną ofertą przy Puławskiej i Niepodległości, mniejsze centra przy Wiśniowej. Siekierki – mimo że administracyjnie należą do Mokotowa – leżą w tym kontekście na uboczu: odcięte Trasą Siekierkowską, rozbudowywane w kierunku Wisły i Wilanowa, z własną logiką życia codziennego.
Plac Wiślany wypełnia lukę, którą mieszkańcy tej części Mokotowa sygnalizowali od lat. Pytanie, czy lokal przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” stanie się faktycznym centrum lokalnego życia, czy jedynie wygodnym sklepem spożywczym z aneksem – zależy w dużej mierze od tego, jak inwestor wywiąże się z zapowiadanych wydarzeń, animacji i inicjatyw społecznych. Sama infrastruktura handlowa to za mało, żeby zbudować miejsca spotkań.
Na razie wiadomo jedno: budowa trwa, lista najemców się zamyka, a otwarcie jest zaplanowane na wiosnę 2027 roku.
Jeśli mieszkasz na Siekierkach lub planujesz tu zamieszkać
Dla obecnych mieszkańców Siekierek:
– Biedronka, Media Expert, Action, Smyk i DM w jednym miejscu to realna zmiana w codziennej logistyce zakupów. Jeśli teraz jeździsz do Galerii Mokotów lub Centrum Wilanów po podstawowe sprawunki – od wiosny 2027 część z tych wyjazdów stanie się zbędna.
– Parking podziemny z opcją abonamentu to dobra wiadomość dla tych, którzy mają problem z miejscem postojowym w okolicy – zapytaj zarządcy o warunki, gdy oferta ruszy.
– Śledź komunikaty APM Development i Mallson Polska – lista najemców nie jest jeszcze zamknięta, a wśród finalizowanych umów mogą być sklepy lub usługi, które zmienią ocenę całości.
Dla osób rozważających zakup mieszkania na Siekierkach:
– Brak lokalnej infrastruktury handlowej był przez lata jednym z argumentów przeciwko tej lokalizacji. Plac Wiślany ten argument częściowo usuwa – warto jednak poczekać na otwarcie i sprawdzić, jak obiekt faktycznie funkcjonuje, zanim podejmiesz decyzję o zakupie.
– Koncepcja skweru po drugiej stronie ulicy i powiązanie z infrastrukturą rowerową to dodatkowy plus, jeśli zależy ci na jakości przestrzeni publicznej w okolicy.
Dla właścicieli lokali usługowych w okolicy:
– Duże centrum z sieciowymi najemcami zmienia lokalny rynek. Część klientów, którzy dotąd korzystali z małych usługodawców, może się przenieść. Warto przemyśleć, w czym jesteś w stanie zaoferować coś, czego sieciówka nie da: indywidualne podejście, specjalizację lub godziny otwarcia niedostępne w centrum handlowym.
