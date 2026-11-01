Biedronka mocno obniża ceny od poniedziałku! Popularny produkt aż 42 proc. taniej. Jest jeden warunek
Biedronka przygotowała nową promocję, która ruszy w poniedziałek, 2 listopada. Klienci będą mogli kupić popularne owoce aż o 42 procent taniej niż przed obniżką. Cena spadnie do 3,99 zł za kilogram, ale nie każdy kupujący automatycznie otrzyma taki rabat.
Po weekendzie Wszystkich Świętych Biedronka rozpoczyna kolejną akcję promocyjną. Tym razem sieć postawiła na pomarańcze deserowe sprzedawane na wagę.
Oferta może zainteresować osoby, które planują większe zakupy na początku tygodnia, szczególnie że różnica między ceną regularną a promocyjną jest wyraźna.
Pomarańcze w Biedronce za 3,99 zł. Cena spada aż o 42 procent
Zgodnie z informacją opublikowaną przez sieć, od poniedziałku, 2 listopada, pomarańcze deserowe na wagę będą dostępne w specjalnej cenie.
Za kilogram owoców klienci korzystający z promocji zapłacą 3,99 zł.
Przed obniżką cena wynosiła 6,99 zł za kilogram. Oznacza to oszczędność 3 zł na każdym kilogramie w porównaniu z ceną sprzed promocji.
Biedronka informuje, że rabat wynosi 42 procent.
To jednak nie wszystko. Sieć przewidziała dodatkowe zasady, które trzeba spełnić, aby zapłacić najniższą cenę.
Nie każdy zapłaci 3,99 zł. Trzeba mieć aplikację
Największa obniżka jest dostępna wyłącznie z aplikacją Biedronka.
Osoby, które nie skorzystają z aplikacji, mogą kupić pomarańcze w cenie 4,99 zł za kilogram, zgodnie z informacją widoczną w ofercie.
Oznacza to, że korzystając z aplikacji, można zaoszczędzić dodatkową złotówkę na kilogramie w porównaniu z ceną promocyjną bez aplikacji.
Przed podejściem do kasy warto upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo i można z niej skorzystać podczas zakupów.
Biedronka wprowadza limit. Promocja potrwa tylko trzy dni
Nowa oferta rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada, i potrwa do środy, 4 listopada 2026 roku.
Sieć przewidziała również ograniczenie ilościowe.
Limit promocyjnego zakupu wynosi 1 kilogram pomarańczy na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
To oznacza, że kupienie większej ilości owoców nie musi wiązać się z naliczeniem najniższej ceny za każdy kolejny kilogram.
Przy planowaniu zakupów warto zwrócić uwagę na ten szczegół, ponieważ limit obowiązuje przez cały czas trwania akcji, a nie osobno każdego dnia.
Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę ofertę?
Pomarańcze są szczególnie popularne w sezonie jesienno-zimowym. Można je jeść na surowo, wykorzystać do przygotowania świeżego soku, sałatek owocowych, deserów czy domowych wypieków.
Stanowią również źródło witaminy C i błonnika pokarmowego.
Przy cenie 3,99 zł za kilogram oferta może być atrakcyjna dla klientów, którzy regularnie kupują świeże owoce.
Co to oznacza dla klientów?
Od 2 do 4 listopada Biedronka będzie sprzedawać pomarańcze deserowe w trzech poziomach cenowych wskazanych w ofercie:
- 3,99 zł/kg – cena z aplikacją Biedronka, z limitem 1 kg na konto Moja Biedronka.
- 4,99 zł/kg – cena promocyjna bez aplikacji.
- 6,99 zł/kg – cena przed obniżką.
Najważniejsze jest sprawdzenie warunków promocji przed zakupem. Osoby chcące skorzystać z największego rabatu powinny pamiętać o aplikacji i limicie ilościowym.
Promocja kończy się w środę, 4 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.