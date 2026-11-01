Biedronka mocno obniża ceny od poniedziałku! Popularny produkt aż 42 proc. taniej. Jest jeden warunek

1 listopada 2026 17:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała nową promocję, która ruszy w poniedziałek, 2 listopada. Klienci będą mogli kupić popularne owoce aż o 42 procent taniej niż przed obniżką. Cena spadnie do 3,99 zł za kilogram, ale nie każdy kupujący automatycznie otrzyma taki rabat.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Po weekendzie Wszystkich Świętych Biedronka rozpoczyna kolejną akcję promocyjną. Tym razem sieć postawiła na pomarańcze deserowe sprzedawane na wagę.

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Oferta może zainteresować osoby, które planują większe zakupy na początku tygodnia, szczególnie że różnica między ceną regularną a promocyjną jest wyraźna.

Pomarańcze w Biedronce za 3,99 zł. Cena spada aż o 42 procent

Zgodnie z informacją opublikowaną przez sieć, od poniedziałku, 2 listopada, pomarańcze deserowe na wagę będą dostępne w specjalnej cenie.

Za kilogram owoców klienci korzystający z promocji zapłacą 3,99 zł.

Przed obniżką cena wynosiła 6,99 zł za kilogram. Oznacza to oszczędność 3 zł na każdym kilogramie w porównaniu z ceną sprzed promocji.

Biedronka informuje, że rabat wynosi 42 procent.

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To jednak nie wszystko. Sieć przewidziała dodatkowe zasady, które trzeba spełnić, aby zapłacić najniższą cenę.

Nie każdy zapłaci 3,99 zł. Trzeba mieć aplikację

Największa obniżka jest dostępna wyłącznie z aplikacją Biedronka.

Osoby, które nie skorzystają z aplikacji, mogą kupić pomarańcze w cenie 4,99 zł za kilogram, zgodnie z informacją widoczną w ofercie.

Oznacza to, że korzystając z aplikacji, można zaoszczędzić dodatkową złotówkę na kilogramie w porównaniu z ceną promocyjną bez aplikacji.

Przed podejściem do kasy warto upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo i można z niej skorzystać podczas zakupów.

Biedronka wprowadza limit. Promocja potrwa tylko trzy dni

Nowa oferta rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada, i potrwa do środy, 4 listopada 2026 roku.

Sieć przewidziała również ograniczenie ilościowe.

Limit promocyjnego zakupu wynosi 1 kilogram pomarańczy na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.

To oznacza, że kupienie większej ilości owoców nie musi wiązać się z naliczeniem najniższej ceny za każdy kolejny kilogram.

Przy planowaniu zakupów warto zwrócić uwagę na ten szczegół, ponieważ limit obowiązuje przez cały czas trwania akcji, a nie osobno każdego dnia.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę ofertę?

Pomarańcze są szczególnie popularne w sezonie jesienno-zimowym. Można je jeść na surowo, wykorzystać do przygotowania świeżego soku, sałatek owocowych, deserów czy domowych wypieków.

Stanowią również źródło witaminy C i błonnika pokarmowego.

Przy cenie 3,99 zł za kilogram oferta może być atrakcyjna dla klientów, którzy regularnie kupują świeże owoce.

Co to oznacza dla klientów?

Od 2 do 4 listopada Biedronka będzie sprzedawać pomarańcze deserowe w trzech poziomach cenowych wskazanych w ofercie:

  • 3,99 zł/kg – cena z aplikacją Biedronka, z limitem 1 kg na konto Moja Biedronka.
  • 4,99 zł/kg – cena promocyjna bez aplikacji.
  • 6,99 zł/kg – cena przed obniżką.

Najważniejsze jest sprawdzenie warunków promocji przed zakupem. Osoby chcące skorzystać z największego rabatu powinny pamiętać o aplikacji i limicie ilościowym.

Promocja kończy się w środę, 4 listopada.

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