Skandal w Internecie. Kaczyński nie przebiera w słowach. Padły słowa, które budzą poważne wątpliwości
Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie policyjnej interwencji wobec męża dziennikarki Danuty Holeckiej. Prezes PiS nie ograniczył się do krytyki sposobu działania funkcjonariuszy. W swoim wpisie użył słów o przemocy, szczuciu i politycznych represjach, a następnie powiązał zdarzenie z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem policja przedstawia konkretne przyczyny interwencji i zaprzecza, by miała ona jakikolwiek związek z działalnością zawodową rodziny.
Niedzielne wydarzenia w rejonie cmentarza przy ulicy Fosa w Warszawie wywołały polityczną burzę. Nagranie przedstawiające mężczyznę prowadzonego przez policjantów z rękami skutymi kajdankami zostało opublikowane przez Telewizję Republika.
Według przedstawicieli stacji był to mąż Danuty Holeckiej, który wraz z rodziną przyjechał odwiedzić grób syna.
Sprawę skomentował Jarosław Kaczyński. Jego wypowiedź zwraca uwagę nie tylko ze względu na stanowczą ocenę działań policji, ale również język, jakim opisuje całe zdarzenie.
„Nie znają żadnej świętości!”. Kaczyński publikuje mocny wpis
Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął swój komentarz od słów:
„Nie znają żadnej świętości!”
Następnie opisał interwencję jako przejaw działania wymierzonego w rodzinę dziennikarki.
Polityk stwierdził, że mąż Danuty Holeckiej został obezwładniony i zakuty w kajdanki podczas wizyty na cmentarzu.
W dalszej części wpisu pojawiły się znacznie dalej idące oskarżenia.
Kaczyński użył określeń „państwo Tuska”, „agresja, przemoc i szczucie”, a także zasugerował, że podobne sytuacje mogą się powtarzać.
Słowa te wykraczają poza krytykę konkretnej interwencji. Nadają zdarzeniu wymiar polityczny, sugerując, że działanie funkcjonariuszy mogło być elementem szerszego mechanizmu represji.
Dotychczas nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających, że policjanci interweniowali z powodów politycznych.
„Zglebiony”. Słowo, które nie pasuje do powagi sytuacji
Szczególną uwagę zwraca określenie „zglebiony”, którego Jarosław Kaczyński użył w odniesieniu do mężczyzny.
To potoczne słowo oznaczające powalenie kogoś na ziemię. Jest charakterystyczne dla języka nieformalnego, a w kontekście policyjnej interwencji brzmi wyjątkowo dosadnie.
Nie jest to termin prawny ani precyzyjny opis zastosowanego środka przymusu bezpośredniego.
Jego użycie w wypowiedzi byłego premiera i lidera dużej partii politycznej może zaskakiwać, zwłaszcza że dotyczy poważnego zdarzenia, którego przebieg jest przedmiotem sporu.
Nie oznacza to, że polityk nie ma prawa posługiwać się językiem potocznym. Warto jednak zauważyć, że takie określenie wzmacnia emocjonalny charakter przekazu, nie wyjaśniając, co dokładnie wydarzyło się podczas interwencji.
O tym, czy policjanci zastosowali siłę zgodnie z prawem, nie rozstrzyga dobór słów w mediach społecznościowych, lecz rzeczywisty przebieg zdarzenia i obowiązujące przepisy.
Policja przedstawia inną wersję wydarzeń
Stołeczni funkcjonariusze opublikowali szczegółowy komunikat dotyczący interwencji przy ulicy Fosa.
Według policji kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1, oznaczającym zakaz ruchu w obu kierunkach.
Ograniczenie obowiązywało w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza.
Policja przekazała również, że podczas podejmowanych czynności mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania danych osobowych.
Zgodnie z komunikatem kajdanki zastosowano, aby zapobiec jego samowolnemu oddaleniu się.
Funkcjonariusze poinformowali także, że gdy mężczyzna zgłosił złe samopoczucie, na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.
Policja stanowczo zaprzeczyła, aby interwencja miała związek z tożsamością pasażerów samochodu lub ich działalnością zawodową.
Rodzina kwestionuje sposób działania funkcjonariuszy
Inaczej wydarzenia przedstawiają Danuta Holecka i przedstawiciele Telewizji Republika.
Stacja opublikowała nagranie z interwencji i zarzuciła policjantom nieproporcjonalne użycie siły.
Sama dziennikarka, według relacji medialnych, twierdziła, że jej mąż został przewrócony na chodnik.
To poważny zarzut, który wymaga wyjaśnienia niezależnie od przyczyny rozpoczęcia interwencji.
Nawet jeśli kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego i nie wykonywał poleceń, nie oznacza to automatycznie, że każdy zastosowany wobec niego środek przymusu był uzasadniony.
Z drugiej strony samo nagranie przedstawiające fragment czynności nie pozwala przesądzić, że funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia.
Ocena proporcjonalności działania policjantów wymaga ustalenia pełnego przebiegu interwencji, w tym zachowania kierowcy oraz okoliczności zastosowania kajdanek.
Kaczyński łączy interwencję z Trybunałem Konstytucyjnym
W końcowej części wpisu prezes PiS nawiązał do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Zasugerował, że skoro doszło do przejęcia Trybunału — jak sam to określił — możliwe są kolejne działania podobnego rodzaju.
To wyraźne przeniesienie dyskusji z poziomu konkretnej interwencji drogowej na spór dotyczący funkcjonowania państwa.
Wpis nie zawiera jednak dowodów wskazujących na związek między działaniami policjantów przy cmentarzu a wydarzeniami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.
Zestawienie tych dwóch spraw ma charakter politycznej interpretacji.
Czytelnik powinien mieć możliwość odróżnienia faktów dotyczących interwencji od ocen formułowanych przez przedstawicieli partii politycznych.
„Agresja, przemoc i szczucie”. Czy takie słowa pomagają wyjaśnić sprawę?
Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego zawiera kilka bardzo mocnych określeń.
Szczególnie słowo „szczucie” sugeruje celowe podsycanie wrogości wobec określonej osoby lub grupy.
W kontekście interwencji policyjnej jest to poważne oskarżenie, które wymagałoby wskazania konkretnych działań i dowodów potwierdzających taki zamiar.
Podobnie sformułowanie „państwo Tuska” przypisuje odpowiedzialność polityczną za zdarzenie rządowi, choć nie przedstawiono informacji wskazujących, że premier lub członkowie rządu mieli wpływ na decyzje funkcjonariuszy podejmujących interwencję.
Politycy mają prawo krytykować działania służb i domagać się wyjaśnień. Szczególnie gdy pojawiają się zarzuty dotyczące użycia siły wobec obywatela.
Istnieje jednak istotna różnica między żądaniem wyjaśnienia interwencji a przedstawianiem jej jako celowej represji politycznej bez potwierdzających to dowodów.
Dwie kwestie, których nie należy ze sobą mylić
Sprawa interwencji przy warszawskim cmentarzu wymaga rozdzielenia dwóch pytań.
Pierwsze dotyczy tego, czy policjanci mieli podstawy do podjęcia czynności wobec kierowcy. Według ich relacji chodziło o naruszenie zakazu ruchu oraz odmowę wykonywania poleceń.
Drugie pytanie brzmi, czy sposób przeprowadzenia interwencji, w tym zastosowanie kajdanek, był konieczny i proporcjonalny.
Odpowiedź na pierwsze pytanie nie przesądza automatycznie odpowiedzi na drugie.
Nie należy również pomijać osobistego kontekstu zdarzenia. Rodzina przyjechała, według relacji Telewizji Republika, odwiedzić grób zmarłego syna. To okoliczność zasługująca na empatię i szacunek, niezależnie od ocen politycznych.
Jednocześnie sama okoliczność wizyty na cmentarzu nie zwalnia kierowców z przestrzegania obowiązujących ograniczeń ruchu.
Sprawa wymaga wyjaśnienia, nie kolejnych oskarżeń
Wpis Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, jak szybko pojedyncza interwencja może stać się elementem ogólnopolskiego konfliktu politycznego.
Słowa o agresji, szczuciu i możliwych kolejnych represjach budują bardzo poważny obraz sytuacji. Nie zastępują jednak ustalenia faktów.
Policja przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Rodzina dziennikarki i Telewizja Republika kwestionują sposób działania funkcjonariuszy.
Najważniejsze pozostaje ustalenie, czy interwencję przeprowadzono zgodnie z prawem i czy użyte środki były adekwatne do sytuacji.
To kwestia, która powinna być wyjaśniona niezależnie od politycznych sympatii i od tego, kim jest osoba poddana policyjnym czynnościom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.