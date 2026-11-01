Nawet 4140 zł miesięcznie. Wystarczy spełnić określone warunki. Nie wszyscy wiedzą o tych pieniądzach
Nawet 4140 zł miesięcznie może otrzymać pracodawca zatrudniający osobę z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2026 roku obowiązują trzy podstawowe stawki dofinansowania: 575 zł, 1550 zł i 2760 zł. W niektórych przypadkach kwoty są jednak znacznie wyższe. Co ważne, pieniądze nie trafiają bezpośrednio do pracownika, a ich wypłata zależy od spełnienia ustawowych warunków.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje część kosztów zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami. Mechanizm ma zachęcać przedsiębiorców do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy dla osób, które mogą napotykać dodatkowe bariery na rynku zatrudnienia.
Dla niektórych firm oznacza to możliwość otrzymywania regularnego wsparcia finansowego przez kolejne miesiące.
Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, wymiaru etatu i kosztów wynagrodzenia.
1550 zł miesięcznie. Ta kwota dotyczy konkretnej grupy
Zgodnie z zasadami PFRON pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może otrzymać maksymalnie 1550 zł miesięcznego dofinansowania.
W przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności podstawowa kwota wynosi 2760 zł.
Przy lekkim stopniu niepełnosprawności przewidziano natomiast 575 zł.
Są to stawki dotyczące pełnego etatu. Jeżeli osoba pracuje w niepełnym wymiarze czasu, kwoty odpowiednio się zmniejszają.
Nie jest to dodatek wypłacany pracownikowi do pensji. PFRON przekazuje dofinansowanie pracodawcy, który ponosi koszty zatrudnienia.
Nawet 4140 zł za jednego pracownika. Jest ważny wyjątek
Nie wszyscy wiedzą, że podstawowe stawki mogą zostać zwiększone.
PFRON przewiduje dodatkowe wsparcie w przypadku zatrudnienia osób z określonymi schorzeniami, w tym z orzeczonymi chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją. Podwyższenie dotyczy również określonych przypadków niepełnosprawności wzroku.
W takich sytuacjach maksymalne dofinansowanie wynosi:
- 4140 zł miesięcznie – przy znacznym stopniu niepełnosprawności.
- 2585 zł miesięcznie – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- 1265 zł miesięcznie – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.
Odpowiednie schorzenie musi wynikać z dokumentacji orzeczniczej w sposób wymagany przez PFRON.
Samo posiadanie orzeczenia nie gwarantuje więc uzyskania najwyższej stawki.
Ponad 49 tysięcy złotych rocznie. Tyle może wynieść wsparcie
Przy maksymalnej miesięcznej dopłacie w wysokości 4140 zł suma dofinansowania za dwanaście miesięcy wyniosłaby 49 680 zł.
To znacząca kwota, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw.
Przy podstawowej stawce 1550 zł miesięcznie roczne wsparcie może wynieść 18 600 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że są to wyliczenia zakładające otrzymywanie pełnej kwoty przez wszystkie dwanaście miesięcy.
Rzeczywista wysokość dofinansowania może być niższa. Zależy między innymi od kosztów płacy, wymiaru etatu oraz spełnienia warunków programu.
Nie każdy pracodawca dostanie pieniądze. Są konkretne ograniczenia
PFRON określa zasady, które trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.
Przede wszystkim pracownik musi być zatrudniony na podstawie odpowiedniego stosunku pracy. Dofinansowanie nie obejmuje osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Znaczenie ma również wielkość przedsiębiorstwa.
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty muszą co do zasady osiągać wymagany wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynoszący 6 procent.
Istnieją także ograniczenia dotyczące dofinansowania pracowników z ustalonym prawem do emerytury i lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dofinansowanie nie może przekroczyć 75 procent kosztów płacy. Dla pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej limit wynosi 90 procent.
Ważny termin w listopadzie. Do tego dnia trzeba złożyć dokumenty
Pracodawcy korzystający ze wsparcia muszą pamiętać o terminowym składaniu wniosków.
Z oficjalnego harmonogramu PFRON wynika, że wnioski dotyczące dofinansowania za październik 2026 roku należy złożyć do 25 listopada 2026 roku.
Dokumenty za listopad trzeba natomiast przekazać do 28 grudnia 2026 roku.
Podstawą jest wniosek Wn-D wraz z wymaganymi informacjami i formularzami.
Co istotne, wniosek o dofinansowanie można złożyć dopiero po wypłaceniu pracownikowi wynagrodzenia.
Niedotrzymanie terminu może skomplikować uzyskanie wsparcia, choć przepisy przewidują możliwość ubiegania się o jego przywrócenie po spełnieniu określonych warunków.
Czy pracownik z orzeczeniem może sam wystąpić o 1550 zł?
To jedno z najważniejszych pytań dotyczących programu.
Nie. Pracownik nie składa wniosku o wypłatę 1550 zł na swoje konto w ramach tego mechanizmu.
O dofinansowanie ubiega się pracodawca, a środki mają częściowo rekompensować ponoszone przez niego koszty zatrudnienia.
Osoba z orzeczeniem może jednak poinformować obecnego lub potencjalnego pracodawcę o możliwości skorzystania z takiego wsparcia.
Nie oznacza to przy tym, że pracodawca może automatycznie obniżyć wynagrodzenie pracownika o wysokość otrzymywanej dopłaty.
Dofinansowanie jest odrębnym mechanizmem finansowania kosztów pracy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś pracownikiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, warto znać zasady dofinansowania. Mogą one mieć znaczenie przy poszukiwaniu zatrudnienia lub rozmowie z pracodawcą.
Jeżeli prowadzisz firmę, sprawdź, czy spełniasz warunki otrzymywania środków z PFRON. Przy zatrudnianiu pracowników z odpowiednimi orzeczeniami wsparcie może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Najważniejsze: 1550 zł to podstawowa maksymalna dopłata dla pracodawcy zatrudniającego osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W określonych przypadkach dofinansowanie może wzrosnąć nawet do 4140 zł miesięcznie.
Stawki te obowiązują już od okresu rozliczeniowego za lipiec 2024 roku. Nie są nowym świadczeniem wprowadzonym w listopadzie 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.