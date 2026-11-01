Przekroczył prędkość w Mercedesie i złamał sądowy zakaz. Cudzoziemiec natychmiast deportowany, rząd realizuje twardą zapowiedź
Rutynowa kontrola drogowa z pozoru błahego wykroczenia zakończyła się natychmiastowym aresztowaniem i uruchomieniem procedury przymusowego wydalenia z kraju. 35-letni kierowca luksusowego auta zlekceważył wyrok polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie spodziewając się, że policyjny system natychmiast zdemaskuje jego przeszłość. Służby bez wahania wcielają w życie twardy kurs rządu: obcokrajowcy łamiący prawo nie mają w Polsce czego szukać. Zobacz, jak wpadł obywatel Turkmenistanu i jaki przepis przesądził o jego losie!
Wpadł przez prędkość, wydał go stołeczny wyrok. Do 5 lat więzienia za kółkiem Mercedesa
Do zdarzenia doszło na ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie patrol lokalnej drogówki prowadził rutynowe pomiary prędkości. Funkcjonariusze namierzyli Mercedesa poruszającego się szybciej, niż pozwalały na to znaki. Z pozoru zwykła interwencja zakończona mandatem błyskawicznie przerodziła się jednak w poważną sprawę kryminalną.
Gdy mundurowi sprawdzili dane 35-letniego kierowcy – obywatela Turkmenistanu – w policyjnych rejestrach teleinformatycznych, na ekranie terminala pojawił się czerwony alert. – Podczas weryfikacji tożsamości w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on orzeczony przez stołeczny sąd roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – przekazała st. asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Złamanie prawomocnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów to w polskim prawie nie wykroczenie, lecz przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego, zagrożone karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został natychmiast skuty w kajdanki i przewieziony do celi.
Realizacja twardego kursu premiera: Natychmiastowy wniosek o deportację
Sprawa 35-latka stała się bezpośrednią ilustracją zapowiadanego przez Donalda Tuska zaostrzenia polityki migracyjnej i karnej. Szef rządu wielokrotnie podkreślał, że cudzoziemcy dopuszczający się przestępstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą bezwzględnie i bezzwłocznie deportowani.
Policjanci nie poprzestali na postawieniu zarzutów karnych. Równolegle wystąpili z oficjalnym wnioskiem do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu do kraju pochodzenia. Obywatel Turkmenistanu został już przekazany funkcjonariuszom SG, którzy wszczęli procedurę deportacyjną w oparciu o art. 302 Ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten nakazuje wydalenie z Polski osoby, której obecność narusza bezpieczeństwo, zagraża porządkowi publicznemu lub godzi w nadrzędny interes państwa.
Stołeczne sądy na pierwszej linii: Śródmieście, Wola i Mokotów zaostrzają walkę z recydywistami
Fakt, że zakaz prowadzenia pojazdów wydał sąd w Warszawie, rzuca światło na narastający problem piractwa drogowego w aglomeracji warszawskiej, gdzie walka z kierowcami lekceważącymi orzeczenia stała się priorytetem służb.
W stołecznym Śródmieściu, na Woli oraz na Mokotowie wydziały karne sądów rejonowych co tydzień orzekają setki zakazów wobec nieodpowiedzialnych kierowców – w tym cudzoziemców pracujących w sektorze przewozów czy handlu. Niestety, na głównych arteriach Mokotowa, Woli i Śródmieścia policyjne kontrole wciąż ujawniają kierowców, którzy mimo utraty uprawnień bezczelnie siadają za kółko. Władze i mieszkańcy stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Mokotów i Wola, od miesięcy domagali się radykalnych kroków i skończenia z bezkarnością. Przypadek z Ostrowi Mazowieckiej udowadnia, że wyroki wydane przez warszawską temidę mają dziś natychmiastowe, nieodwracalne konsekwencje, kończące się przymusową ekspatriacją.
Najważniejsze fakty o zatrzymaniu i deportacji obywatela Turkmenistanu
Zobacz podsumowanie kluczowych punktów policyjnej i granicznej interwencji:
- Przekroczenie prędkości na ul. Różańskiej – patrol w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymał Mercedesa do rutynowej kontroli.
- Aktywny zakaz stołecznego sądu – 35-latek miał roczny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
- Do 5 lat więzienia – złamanie zakazu sądowego stanowi ciężkie przestępstwo z art. 244 KK.
- Wniosek o deportację – policja przekazała zatrzymanego Straży Granicznej w celu natychmiastowego wydalenia.
- Zastosowanie art. 302 Ustawy o cudzoziemcach – deportacja ze względu na ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa.
- Reakcja na postulaty z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – bezwzględne egzekwowanie stołecznych wyroków drogowych.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.