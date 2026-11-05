Biedronka obniża ceny aż o 70 procent. Od 5 listopada wielka promocja na popularne produkty

5 listopada 2026 09:53 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję dla klientów. Od czwartku, 5 listopada, wszystkie paczkowane parówki zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt będzie kosztował aż o 70 procent mniej. Oferta potrwa tylko trzy dni, a klienci będą mogli dowolnie łączyć różne marki i rodzaje parówek. Jest jednak ważny warunek dotyczący karty Moja Biedronka oraz dziennego limitu zakupów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka przecenia wszystkie paczkowane parówki. Rabat aż 70 procent

Od 5 do 7 listopada 2026 roku w sklepach Biedronka obowiązuje specjalna promocja na wszystkie paczkowane parówki.

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Drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 70 procent.

Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie łączyć produkty uczestniczące w promocji.

Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.

Można wybrać różne rodzaje parówek, a rabat zostanie naliczony na tańszy z dwóch produktów.

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Na grafice promocyjnej Biedronki widoczne są między innymi parówki popularnych marek:

  • Berlinki – wariant Classic.
  • Kraina Wędlin – parówki z szynki, drobiowe oraz z filetem.
  • Tarczyński – parówki z kurczaka.

Sieć informuje, że promocja obejmuje wszystkie paczkowane parówki, a nie wyłącznie produkty pokazane na grafice.

Oznacza to możliwość wyboru różnych wariantów, gramatur i marek dostępnych w danym sklepie.

Dzięki zasadzie „mieszaj dowolnie” klienci mogą dopasować zakupy do swoich preferencji.

Jak działa promocja? Można sporo zaoszczędzić

Mechanizm promocji jest prosty.

Klient wybiera dwa opakowania parówek, a drugie, tańsze otrzymuje z rabatem 70 procent.

Przykładowo, jeśli oba opakowania kosztują po 10 zł, bez promocji rachunek wyniósłby 20 zł.

Po naliczeniu rabatu za pierwsze opakowanie trzeba zapłacić 10 zł, a za drugie tylko 3 zł.

Łączny koszt wyniesie 13 zł zamiast 20 zł.

Oszczędność to 7 zł.

Jeśli produkty mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na tańszy.

Przykładowe ceny dwóch opakowań Bez promocji Z promocją Oszczędność
6 zł + 6 zł 12 zł 7,80 zł 4,20 zł
8 zł + 8 zł 16 zł 10,40 zł 5,60 zł
10 zł + 10 zł 20 zł 13 zł 7 zł
12 zł + 8 zł 20 zł 14,40 zł 5,60 zł

To przykładowe obliczenia wyjaśniające zasadę promocji, a nie ceny konkretnych produktów w Biedronce.

Jest ważny limit. Maksymalnie 6 opakowań dziennie

Biedronka wprowadziła ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych promocją.

Limit wynosi 6 opakowań dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.

Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można skorzystać z rabatu maksymalnie na trzy tańsze produkty.

Przy zakupie sześciu opakowań klient może więc otrzymać trzy rabaty po 70 procent, zgodnie z zasadami akcji.

Warto pamiętać, że limit jest dzienny, a nie ustalony na cały okres promocji.

Bez karty lub aplikacji Moja Biedronka nie będzie rabatu

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Podczas zakupów należy zeskanować kartę albo aplikację przy kasie.

Bez udziału w programie lojalnościowym rabat 70 procent nie zostanie naliczony.

Warto sprawdzić również ceny wybranych produktów na półce, aby wcześniej oszacować wysokość oszczędności.

Promocja potrwa tylko trzy dni

Oferta obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.

Po tym terminie promocja przestanie obowiązywać.

Dostępność poszczególnych marek i wariantów parówek może różnić się między sklepami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakupy w Biedronce, warto zwrócić uwagę na promocję obejmującą wszystkie paczkowane parówki.

Największą procentową oszczędność na całym zestawie uzyskasz, wybierając dwa produkty o takiej samej cenie. Wówczas rabat 70 procent na drugi produkt oznacza 35 procent oszczędności na obu opakowaniach łącznie.

Najważniejsze zasady to: drugi, tańszy produkt 70 procent taniej, możliwość dowolnego łączenia produktów, limit sześciu opakowań dziennie oraz obowiązek użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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