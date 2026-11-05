Biedronka obniża ceny aż o 70 procent. Od 5 listopada wielka promocja na popularne produkty
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję dla klientów. Od czwartku, 5 listopada, wszystkie paczkowane parówki zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt będzie kosztował aż o 70 procent mniej. Oferta potrwa tylko trzy dni, a klienci będą mogli dowolnie łączyć różne marki i rodzaje parówek. Jest jednak ważny warunek dotyczący karty Moja Biedronka oraz dziennego limitu zakupów.
Biedronka przecenia wszystkie paczkowane parówki. Rabat aż 70 procent
Od 5 do 7 listopada 2026 roku w sklepach Biedronka obowiązuje specjalna promocja na wszystkie paczkowane parówki.
Sieć przygotowała ofertę, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi oraz osoby szukające produktów na szybkie śniadania i kolacje.
Drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 70 procent.
Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie łączyć produkty uczestniczące w promocji.
Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Można wybrać różne rodzaje parówek, a rabat zostanie naliczony na tańszy z dwóch produktów.
Berlinki, Kraina Wędlin i Tarczyński. Duży wybór produktów
Na grafice promocyjnej Biedronki widoczne są między innymi parówki popularnych marek:
- Berlinki – wariant Classic.
- Kraina Wędlin – parówki z szynki, drobiowe oraz z filetem.
- Tarczyński – parówki z kurczaka.
Sieć informuje, że promocja obejmuje wszystkie paczkowane parówki, a nie wyłącznie produkty pokazane na grafice.
Oznacza to możliwość wyboru różnych wariantów, gramatur i marek dostępnych w danym sklepie.
Dzięki zasadzie „mieszaj dowolnie” klienci mogą dopasować zakupy do swoich preferencji.
Jak działa promocja? Można sporo zaoszczędzić
Mechanizm promocji jest prosty.
Klient wybiera dwa opakowania parówek, a drugie, tańsze otrzymuje z rabatem 70 procent.
Przykładowo, jeśli oba opakowania kosztują po 10 zł, bez promocji rachunek wyniósłby 20 zł.
Po naliczeniu rabatu za pierwsze opakowanie trzeba zapłacić 10 zł, a za drugie tylko 3 zł.
Łączny koszt wyniesie 13 zł zamiast 20 zł.
Oszczędność to 7 zł.
Jeśli produkty mają różne ceny, rabat zostanie naliczony na tańszy.
|Przykładowe ceny dwóch opakowań
|Bez promocji
|Z promocją
|Oszczędność
|6 zł + 6 zł
|12 zł
|7,80 zł
|4,20 zł
|8 zł + 8 zł
|16 zł
|10,40 zł
|5,60 zł
|10 zł + 10 zł
|20 zł
|13 zł
|7 zł
|12 zł + 8 zł
|20 zł
|14,40 zł
|5,60 zł
To przykładowe obliczenia wyjaśniające zasadę promocji, a nie ceny konkretnych produktów w Biedronce.
Jest ważny limit. Maksymalnie 6 opakowań dziennie
Biedronka wprowadziła ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych promocją.
Limit wynosi 6 opakowań dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można skorzystać z rabatu maksymalnie na trzy tańsze produkty.
Przy zakupie sześciu opakowań klient może więc otrzymać trzy rabaty po 70 procent, zgodnie z zasadami akcji.
Warto pamiętać, że limit jest dzienny, a nie ustalony na cały okres promocji.
Bez karty lub aplikacji Moja Biedronka nie będzie rabatu
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę albo aplikację przy kasie.
Bez udziału w programie lojalnościowym rabat 70 procent nie zostanie naliczony.
Warto sprawdzić również ceny wybranych produktów na półce, aby wcześniej oszacować wysokość oszczędności.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Oferta obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Po tym terminie promocja przestanie obowiązywać.
Dostępność poszczególnych marek i wariantów parówek może różnić się między sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy w Biedronce, warto zwrócić uwagę na promocję obejmującą wszystkie paczkowane parówki.
Największą procentową oszczędność na całym zestawie uzyskasz, wybierając dwa produkty o takiej samej cenie. Wówczas rabat 70 procent na drugi produkt oznacza 35 procent oszczędności na obu opakowaniach łącznie.
Najważniejsze zasady to: drugi, tańszy produkt 70 procent taniej, możliwość dowolnego łączenia produktów, limit sześciu opakowań dziennie oraz obowiązek użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.