Biedronka odpala wielką promocję na LEGO. Oferta tylko przez 3 dni
To może być jedna z najmocniejszych promocji na zabawki tej połowy września. Biedronka przecenia zestawy LEGO – przy zakupie dwóch produktów promocyjnych tańszy z nich będzie objęty aż 70-procentowym rabatem. Akcja rusza w poniedziałek 14 września i potrwa tylko do środy 16 września. Trzeba jednak mieć kartę lub aplikację Moja Biedronka i uważać na dzienny limit.
Biedronka przygotowała krótką akcję, która może zainteresować zarówno rodziców, jak i dorosłych fanów LEGO. W sklepach dostępne są obecnie różne zestawy marki, a aktualne oferty Biedronki na połowę września obejmują szeroką kategorię zabawek i produktów przemysłowych.
Najważniejsza jest jednak zasada promocji widoczna w najnowszej ofercie sieci:
kup 2 produkty promocyjne LEGO, a na drugi, tańszy z nich otrzymasz 70 proc. rabatu.
Promocja obowiązuje od 14 do 16 września 2026 roku.
70 proc. rabatu na tańszy zestaw LEGO
Mechanizm jest prosty, choć przed zakupem warto dokładnie policzyć ceny.
Jeżeli klient wybierze dwa objęte akcją zestawy LEGO, rabat wyniesie 70 proc. wartości tańszego produktu.
Przykładowo, jeśli oba zestawy kosztowałyby po 100 zł, za pierwszy zapłacimy 100 zł, natomiast wartość drugiego po uwzględnieniu 70-procentowego rabatu odpowiadałaby 30 zł.
Łącznie byłoby to 130 zamiast 200 zł.
Przy dwóch produktach w tej samej cenie efektywna oszczędność na całym zakupie wynosi więc 35 proc.
Jeżeli ceny zestawów są różne, rabat naliczany jest od tańszego z nich.
Trzeba mieć kartę Moja Biedronka
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo.
Z materiałów Biedronki wynika, że do skorzystania z niej potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja sieci.
Obowiązuje również limit:
6 produktów dziennie, w tym maksymalnie 3 produkty z rabatem, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość utworzenia maksymalnie trzech promocyjnych par w ciągu jednego dnia.
Rabat jest rozliczany przy jednorazowym zakupie dwóch produktów promocyjnych lub ich wielokrotności na jednym paragonie.
Uwaga na jeden ważny wyjątek
Nie wszystkie produkty związane z LEGO są objęte akcją.
Z promocji zostały wyłączone książki.
Przed włożeniem konkretnego zestawu do koszyka warto również sprawdzić jego oznaczenie cenowe i upewnić się, że dany produkt uczestniczy w akcji.
Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.
Minecraft, Creator i inne serie
Na grafice promującej akcję Biedronka pokazuje zestawy z kilku popularnych linii LEGO. Widać między innymi produkty związane z Minecraftem, a także zestawy Creator i inne konstrukcje.
W aktualnych ofertach Biedronki można znaleźć również minifigurki LEGO, a sieć prezentowała ostatnio kilka różnych zestawów klocków.
Dostępność konkretnych modeli może jednak różnić się pomiędzy sklepami. Dlatego nie należy zakładać, że każdy zestaw widoczny w materiałach lub wcześniejszych gazetkach będzie dostępny w każdej placówce.
Warto dobierać zestawy o podobnej cenie
Przy tej promocji sposób skompletowania pary ma duże znaczenie.
Załóżmy, że jeden zestaw kosztuje 150 zł, a drugi 50 zł. Rabat zostanie naliczony od produktu za 50 zł, więc wyniesie 35 zł.
Jeżeli natomiast klient wybierze dwa zestawy po 150 zł, rabat od jednego z nich wyniesie aż 105 zł.
Dlatego największą procentową korzyść z całego koszyka można uzyskać, dobierając w pary zestawy o podobnej cenie.
Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji
I właśnie termin może być tutaj najważniejszy.
Oferta obowiązuje 14, 15 i 16 września. Nie jest to więc promocja zaplanowana na kilka tygodni.
Biedronka zastrzega również dostępność produktów do wyczerpania zapasów.
Dla osób, które i tak planowały kupić zestawy LEGO – na prezent, dla dzieci albo z myślą o zbliżającym się sezonie prezentowym – może to być okazja do kupienia dwóch produktów znacznie taniej niż przy standardowej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.