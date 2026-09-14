Co stanie się z mieszkaniem w razie ewakuacji? Przepisy w tej sprawie już istnieją
Gdy pojawia się informacja o przygotowywanych planach ewakuacji, większość pytań dotyczy tego, którędy ludzie będą wyjeżdżać, gdzie zostaną zakwaterowani i kto zapewni transport. Znacznie rzadziej pada inne, bardzo praktyczne pytanie: co stanie się z pustym mieszkaniem albo domem, gdy właściciel będzie kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów dalej? Obowiązujące przepisy odpowiadają na nie wprost.
Ochrona mieszkań i domów jest wpisana wprost do ustawy
Plany ewakuacji muszą wskazywać siły i środki potrzebne nie tylko do wyprowadzenia ludności ze strefy zagrożenia, ale również do ochrony pozostawionego mienia. Co więcej, obowiązujące już rozporządzenie określa, kto ma takie siły kierować na opuszczony teren. Nie oznacza to wartownika przed każdymi drzwiami, ale państwo nie może przygotować ewakuacji, zakładając po prostu, że puste osiedla zostaną pozostawione same sobie.
Podstawą jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jej art. 39 określa, co musi znaleźć się w planach ewakuacji ludności. Dokumenty mają zawierać liczbę osób przewidzianych do ewakuacji, drogi i inną infrastrukturę transportową, miejsca zakwaterowania, potrzebne środki transportu oraz osoby odpowiedzialne za koordynację działań. W tym samym katalogu znajduje się jednak punkt, którego znaczenie dla zwykłego właściciela mieszkania jest ogromne: trzeba wskazać siły i środki niezbędne do zabezpieczenia procesu ewakuacji oraz ochrony pozostawionego mienia. Nie jest to więc luźne zalecenie dla samorządu, które można uwzględnić albo pominąć, ale jeden z obowiązkowych elementów planowania.
Przepisy dotyczą planowanych ewakuacji związanych z zagrożeniem wojną, przewidywaną klęską żywiołową, samą klęską żywiołową oraz czasem wojny. W przypadku wojny regulacja idzie jeszcze dalej. Art. 122 mówi, że ewakuacja obejmuje między innymi relokację ludzi, zabezpieczenie lub usunięcie mienia z zagrożonych obszarów oraz zabezpieczenie mienia, które na tym terenie pozostaje. To ważne rozróżnienie. Nie wszystko da się zabrać. Samochód, dokumenty, lekarstwa czy najpotrzebniejsze rzeczy można spakować, ale mieszkanie, wyposażenie domu, meble czy większość przedmiotów trzeba będzie zostawić.
Przepisy już określają, kto ma pilnować pozostawionego mienia
To nie jest dopiero kwestia przyszłego Krajowego Planu Ewakuacji. Od 26 czerwca 2025 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia, które opisuje działania znacznie dokładniej. Jeżeli na terenie gminy zostanie zarządzona ewakuacja, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma między innymi kierować gminne zasoby obrony cywilnej oraz służby, inspekcje i straże do zabezpieczenia pozostawionego mienia. Na poziomie powiatu analogiczne zadanie otrzymuje starosta, a na poziomie województwa wojewoda może skierować wojewódzkie zasoby obrony cywilnej oraz służby, inspekcje i straże.
Wojewoda ma jeszcze wcześniej wskazać konkretne siły i środki potrzebne do ochrony mienia pozostawionego na obszarze ewakuowanym. To zmienia perspektywę całej operacji. Plan nie kończy się w chwili, gdy ostatni autobus z mieszkańcami odjedzie ze strefy zagrożenia. Część sił musi zostać wykorzystana również później – do zabezpieczenia terenu, utrzymania porządku i ochrony tego, czego ludzie nie mogli zabrać. W praktyce sposób wykonania tego zadania będzie zależał od rodzaju zagrożenia i skali ewakuacji. Inaczej wygląda zabezpieczenie jednej zalanej miejscowości, a inaczej dużej części aglomeracji w czasie wojny.
Policja może mieć tu ogromną rolę. Jej ustawowym zadaniem jest ochrona mienia
Rozporządzenie nie przypisuje każdego bloku konkretnemu patrolowi Policji. Mówi szerzej o zasobach obrony cywilnej, służbach, inspekcjach i strażach. Policja jest jednak naturalnym elementem takiego systemu, ponieważ już sama ustawa o Policji wskazuje jako jedno z jej podstawowych zadań ochronę życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istniejące policyjne plany reagowania kryzysowego również przewidują zabezpieczanie mienia pozostawionego przez osoby ewakuowane oraz izolowanie zagrożonych obszarów.
Nie należy sobie tego wyobrażać jako policjanta stojącego przez całą dobę przed każdym mieszkaniem. Przy ewakuacji obejmującej dziesiątki albo setki tysięcy ludzi byłoby to fizycznie niemożliwe. Ochrona może oznaczać zabezpieczanie wjazdów i wyjazdów, kontrolę dostępu do opuszczonych stref, patrole, obserwację terenu oraz reagowanie na próby kradzieży czy włamania. To jest logiczny skutek przepisów, ale dokładny sposób działania dla konkretnego obszaru ma wynikać z planu i decyzji służb podejmowanych już w czasie zagrożenia.
Wojsko również może zostać zaangażowane. Od lipca zmieniły się zasady tworzenia krajowego planu
Po zmianie przepisów obowiązującej od 4 lipca 2026 roku Krajowy Plan Ewakuacji opracowuje Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa już nie samodzielnie, lecz we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Plan powstaje na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji i jest przygotowywany na 3 lata, z możliwością aktualizacji w każdym czasie, gdy będzie to potrzebne. Ostatecznie dokument zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Wojsko ma znaczenie nie tylko na etapie planowania. W czasie wojny ustawa nakazuje organom obrony cywilnej oraz Siłom Zbrojnym RP współdziałać przy ewakuacji ludności. Także przepisy o zarządzaniu kryzysowym dopuszczają wykorzystanie oddziałów wojskowych do ewakuowania ludzi i mienia, izolowania zagrożonych obszarów oraz współudziału w ochronie pozostawionego mienia. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wojsko zostanie skierowane na osiedla. Wszystko zależy od skali zdarzenia, dostępnych sił i tego, czy podstawowe służby są w stanie wykonać zadania samodzielnie.
Najpierw właściciel ma zabezpieczyć mieszkanie sam
Państwowa ochrona pozostawionego mienia nie zwalnia mieszkańca z podstawowego przygotowania lokalu przed wyjazdem. Oficjalny rządowy Poradnik bezpieczeństwa zaleca przed ewakuacją zamknąć okna, odciąć dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić piec, kominek i kuchenkę. Trzeba zabrać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny, dokumenty i potrzebne leki. Jeżeli pozwala na to sytuacja, warto również sprawdzić, czy o ewakuacji wiedzą sąsiedzi, szczególnie osoby starsze i wymagające pomocy.
W czasie wojny obowiązek zabezpieczenia własnego miejsca zamieszkania jest zapisany jeszcze wyraźniej. Ustawa mówi, że osoby znajdujące się na obszarze objętym stanem wojennym albo w strefie bezpośrednich działań wojennych w ramach przygotowania obrony cywilnej zabezpieczają miejsce zamieszkania oraz mienie osobiste, a także własne zapasy wody, żywności i środków sanitarnych. Państwowa ochrona ma więc być kolejną warstwą bezpieczeństwa, a nie zastępować wszystko, co można rozsądnie zrobić jeszcze przed opuszczeniem domu.
Co z telewizorem, biżuterią i dokumentami? Nie wszystko będzie ewakuowane razem z ludźmi
Obowiązujące rozporządzenie przewiduje przygotowanie do przemieszczenia zwierząt oraz najcenniejszego mienia osób ewakuowanych, ale nie tworzy prawa do przewiezienia przez państwo całego wyposażenia mieszkania. Przy masowej ewakuacji pierwszeństwo mają ludzie, a możliwości transportowe są ograniczone. Nie należy więc zakładać, że razem z mieszkańcem zostaną zabrane meble, duży sprzęt RTV, komputery stacjonarne czy kolekcje zgromadzone przez lata. To, czego nie można zabrać lub przemieścić, pozostanie na zabezpieczonym obszarze.
Rządowy poradnik zaleca dlatego przygotowanie plecaka ewakuacyjnego wcześniej, zanim pojawi się realne zagrożenie. Powinny się w nim znaleźć między innymi dokumenty lub ich kopie, gotówka, leki, woda, żywność, latarka, radio, powerbank i inne przedmioty niezbędne przez pierwsze dni. W przypadku nagłej ewakuacji może nie być czasu na zastanawianie się, gdzie leży akt własności mieszkania, paszport czy dokumentacja medyczna. Ochrona pozostawionego mienia nie pomoże również w sytuacji, w której potrzebny dokument został w zamkniętym lokalu, do którego przez dłuższy czas nie będzie wolno wrócić.
Powrót do domu nie musi nastąpić następnego dnia
Rozporządzenie wskazuje, że elementem ewakuacji jest również zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania. To nie oznacza jednak prawa do powrotu wtedy, kiedy właściciel sam uzna, że zagrożenie minęło. Jeżeli teren zostanie objęty ograniczeniami, powrót może być możliwy dopiero po decyzji odpowiednich organów i sprawdzeniu, czy drogi, instalacje, budynki i sama okolica są bezpieczne. Przy powodzi może chodzić o wodę i stan konstrukcji, przy awarii chemicznej o skażenie, a w czasie wojny o niewybuchy, uszkodzenia infrastruktury czy trwające działania zbrojne.
To oznacza również, że ochrona pozostawionych lokali może być potrzebna przez znacznie dłuższy okres niż sama operacja przewiezienia mieszkańców. Ewakuacja 100 tys. ludzi może zostać przeprowadzona w określonym czasie, ale powrót może odbywać się stopniowo. W pustych dzielnicach nadal trzeba ograniczać dostęp osób nieuprawnionych, zabezpieczać budynki oraz reagować na próby grabieży. Właśnie dlatego ustawodawca oddzielnie wymienia środki potrzebne do transportu ludzi i środki potrzebne do ochrony pozostawionego mienia.
Odszkodowanie istnieje, ale nie za każdą rzecz utraconą podczas ewakuacji
W ustawie znajduje się też osobny rozdział dotyczący odszkodowań. Jeżeli ktoś poniesie szkodę na osobie lub mieniu w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności albo obrony cywilnej, może mieć prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa. W przypadku mienia rekompensata jest ograniczona do rzeczywistej szkody. Decyzję wydaje wojewoda właściwy dla miejsca wykonywania zadań. To rozwiązanie może mieć znaczenie przykładowo wtedy, gdy szkoda powstanie bezpośrednio wskutek działań podejmowanych przez służby w ramach ochrony ludności.
Nie jest to jednak powszechny fundusz gwarantujący zwrot wartości wszystkiego, co zniknie albo zostanie zniszczone podczas kryzysu. Ustawa wyłącza między innymi szkody powstałe z winy osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności. Sam fakt, że mieszkanie znajdowało się na ewakuowanym terenie, nie oznacza więc automatycznego prawa do państwowej rekompensaty za każdą utraconą rzecz. Ochrona mienia ma przede wszystkim ograniczyć możliwość powstania takich strat.
Warszawa będzie szczególnie trudnym miejscem do zabezpieczenia po ewakuacji
W Warszawie skala potencjalnej operacji wygląda zupełnie inaczej niż w niewielkiej gminie. Stolica ma około 1,8 mln mieszkańców, ogromną liczbę bloków wielorodzinnych, tysiące budynków usługowych, obiekty infrastruktury krytycznej, metro, tunele, mosty i gęstą sieć dróg. Nawet ewakuacja pojedynczych dzielnic oznaczałaby pozostawienie dziesiątek tysięcy pustych mieszkań oraz dużej liczby samochodów i lokali użytkowych. Właśnie dlatego plan nie może dotyczyć jedynie wyznaczenia drogi wyjazdu z miasta.
Na poziomie województwa kluczową rolę ma wojewoda mazowiecki, natomiast w samej Warszawie zadania lokalnego organu ochrony ludności wykonuje prezydent miasta. Przepisy wymagają przygotowania wkładów do wojewódzkiego planu, a wojewoda ustala między innymi obszary i kierunki ewakuacji oraz miejsca przyjęcia ludności. Mazowsze równolegle bardzo mocno rozbudowuje obecnie cały system ochrony ludności. Tylko na 2026 rok region otrzymał ponad 710 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a samorządy planują modernizację lub przygotowanie dokumentacji dla około 600 obiektów zbiorowej ochrony.
Plan nie oznacza, że ewakuacja Warszawy jest planowana na konkretny dzień
Sam fakt tworzenia takich dokumentów nie jest sygnałem, że zapadła decyzja o ewakuacji Warszawy albo innego polskiego miasta. Ustawa stworzyła system planowania, który ma działać wcześniej, zanim pojawi się konkretne zagrożenie. RCB opracowuje krajowy plan na podstawie planów wojewódzkich, te z kolei powstają dzięki informacjom przygotowanym przez gminy, miasta i powiaty. W 2025 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało wytyczne dla wojewodów, a po nowelizacji z lipca 2026 roku do procesu tworzenia Krajowego Planu Ewakuacji formalnie włączono także Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
To właśnie jest sens planowania cywilnego. Dopiero w chwili zagrożenia będzie za późno, żeby zastanawiać się, ilu autobusów potrzeba, który most zostawić dla wojska, gdzie zakwaterować kilkadziesiąt tysięcy ludzi i kto ma zostać w opuszczonej dzielnicy, żeby jej pilnować. Prawo nakazuje takie odpowiedzi przygotować wcześniej.
Co zrobić z mieszkaniem, gdy zostanie zarządzona ewakuacja?
- Nie zostawiaj włączonych instalacji. Jeżeli komunikat i sytuacja pozwalają na bezpieczne przygotowanie mieszkania, zamknij okna, zakręć wodę i gaz oraz wyłącz urządzenia elektryczne. Nie wracaj jednak po rzeczy, jeżeli służby nakazały natychmiastowe opuszczenie miejsca. Żaden telewizor czy dokument nie jest wart wejścia do budynku zagrożonego wybuchem, pożarem albo zawaleniem.
- Najważniejsze rzeczy przygotuj wcześniej. Dokumenty, leki, podstawowa gotówka, ładowarki, radio, woda i ubranie powinny znajdować się w gotowym plecaku ewakuacyjnym. Gdy alarm rzeczywiście zostanie ogłoszony, czasu może być znacznie mniej, niż zakładamy podczas spokojnego przygotowywania się w domu.
- Nie próbuj wracać samodzielnie do zamkniętej strefy. Ochrona mienia może wymagać ograniczenia dostępu również samym właścicielom. Jeżeli służby zabezpieczyły dzielnicę, powrót po komputer, biżuterię czy ubrania może zostać zabroniony do momentu oficjalnego zezwolenia. Takie ograniczenie ma chronić zarówno ludzi, jak i prowadzone działania.
- Zabierz rzeczy, których później nie da się łatwo zastąpić. Dokumentację medyczną, lekarstwa, dokumenty tożsamości oraz niewielkie przedmioty o szczególnej wartości można przygotować wcześniej. Nie ma natomiast podstaw, by zakładać, że państwowy transport zabierze całe wyposażenie mieszkania albo że służby będą później wpuszczać mieszkańców pojedynczo po pozostawione rzeczy.
- Wykonuj polecenia wydawane dla konkretnego obszaru. Właśnie tutaj Krajowy Plan Ewakuacji i plany wojewódzkie mają znaczenie praktyczne. Zagrożenie powodziowe wymaga innych działań niż skażenie chemiczne czy wojna. Jedno jest jednak zapisane już dzisiaj bardzo wyraźnie: ewakuacja nie ma kończyć się na wywiezieniu ludzi. System musi przewidywać także ochronę domów, mieszkań i innego mienia, które po nich pozostanie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.