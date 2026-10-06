Biedronka odpaliła serię mocnych promocji. Gratisy, 2+2 i wielkie przeceny tylko do soboty
Biedronka mocno podkręciła promocje na końcówkę tygodnia. Do soboty, 10 października, obowiązuje kilka gazetek jednocześnie, w tym główna oferta oraz specjalne „Festiwal Nabiału” i „Festiwal Wędlin”. Wśród najmocniejszych mechanizmów są akcje 2+2 gratis, 2+1 gratis oraz duże rabaty na drugi produkt. To oferta szczególnie interesująca przy większych zakupach. Aktualne gazetki Biedronki potwierdzają okres obowiązywania promocji do 10 października.
Biedronka daje 2+2 gratis. Cztery produkty, płacisz za dwa
Jednym z najmocniejszych mechanizmów jest 2+2 gratis na wybrane produkty. Takie akcje oznaczają w praktyce, że przy odpowiednio dobranych produktach połowa zestawu może zostać objęta rabatem.
W aktualnych ofertach Biedronki mechanizm ten obejmuje m.in. jogurty owocowe Fruvita 400 g oraz paczkowane kabanosy. Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze są gratis. W promocjach można mieszać warianty objęte akcją.
To właśnie tego typu oferty mogą zainteresować osoby robiące zakupy dla całej rodziny albo uzupełniające zapasy na kilka kolejnych dni. Specjalne gazetki nabiałowa i wędliniarska obowiązują od 6 do 10 października.
Wędliny również w promocjach wielosztukowych
Biedronka przeceniła również produkty z działu mięsnego i wędliniarskiego. W aktualnej akcji pojawiają się mechanizmy 2+1 gratis, a przy części produktów drugi egzemplarz jest przeceniony nawet o kilkadziesiąt procent.
Tutaj szczególnie ważne jest sprawdzanie oznaczeń przy półce. Rabat może dotyczyć najtańszego produktu w zestawie, a konkretne warianty można mieszać tylko wtedy, gdy regulamin danej promocji na to pozwala.
Nabiał to jeden z głównych punktów aktualnej akcji
Sieć uruchomiła osobną gazetkę „Festiwal Nabiału”, która obowiązuje od wtorku 6 października aż do soboty 10 października.
Oprócz wspomnianych jogurtów 2+2 gratis w ofercie pojawiają się promocje wielosztukowe na inne produkty chłodnicze. Przy części z nich rabat naliczany jest dopiero po zakupie wymaganej liczby opakowań.
To ważne, ponieważ cena widoczna dużym drukiem w gazetce nie zawsze obowiązuje przy zakupie jednej sztuki.
Nie tylko żywność. Drugi produkt nawet 80 proc. taniej
Mocne mechanizmy Biedronka stosuje także poza działem spożywczym. W aktualnych akcjach Biedronka Home druga kawa objęta promocją jest 80 proc. tańsza, drugi wybrany produkt Powerlink 50 proc. tańszy, a przy zakupie firany lub zasłony SMUKEE drugi tańszy produkt można dobrać za 1 zł. Te akcje mają inne terminy niż główna gazetka spożywcza i część z nich potrwa do końca października.
Do 10 października trwa natomiast promocja na pościel bawełnianą Pation, w której drugą można dobrać za 1 zł.
W sobotę część promocji zniknie
I właśnie termin może być tutaj najważniejszy. Główna gazetka „W tym tygodniu od poniedziałku” obowiązuje od 5 do 10 października, podobnie jak oferta „Gang Zaradniaków”. Specjalne gazetki „Festiwal Wędlin” i „Festiwal Nabiału” kończą się również w sobotę, 10 października.
Przed włożeniem kilku sztuk produktu do koszyka warto jednak sprawdzić dokładne warunki. Promocje Biedronki mogą wymagać karty lub aplikacji Moja Biedronka, określonej liczby produktów oraz
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.