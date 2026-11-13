Biedronka odpaliła superhit! Klienci oszczędzają niemal 80 zł na jednym zakupie. Zostały ostatnie godziny promocji
Dwa kilogramy markowej kawy za cenę jednego! Biedronka przygotowała na weekend promocję, dzięki której przy kasie można zostawić aż 79,99 zł mniej. Wystarczy włożyć do koszyka dwa kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Dallmayr Home Barista i zeskanować kartę Moja Biedronka. Zamiast 159,98 zł klient zapłaci 79,99 zł. To rzeczywisty rabat 50 proc. względem ceny tego samego produktu bez promocji. Oferta ma jednak ograniczony termin i nie każdy zakup dwóch opakowań kawy automatycznie oznacza darmową paczkę.
Akcja obowiązuje w piątek 13 i sobotę 14 listopada 2026 roku. Biedronka objęła nią kawę Dallmayr Home Barista w kilogramowych opakowaniach, w wariantach Caffè Crema Dolce i Caffè Crema Forte. Promocja działa na zasadzie 1+1 gratis, a dzienny limit wynosi dwie darmowe sztuki na kartę Moja Biedronka. To jedna z tych ofert, w których oszczędność można policzyć bez skomplikowanych przeliczników i dodatkowych voucherów na przyszłe zakupy.
Zamiast 159,98 zł zapłacisz 79,99 zł. Biedronka obniża rachunek o połowę
Normalna cena jednego kilogramowego opakowania kawy Dallmayr Home Barista wynosi w tej ofercie 79,99 zł. Za dwa takie produkty bez rabatu trzeba byłoby zapłacić 159,98 zł. Promocja sprawia jednak, że drugie opakowanie zostaje naliczone jako gratis, a całość kosztuje dokładnie tyle, ile wcześniej jeden kilogram.
Oszczędność na jednym komplecie wynosi 79,99 zł. W przeliczeniu na kilogram cena spada do około 40 zł. To istotna różnica dla osób, które regularnie kupują kawę ziarnistą do ekspresu automatycznego albo młynka. Przy zakupie dwóch kilogramów nie trzeba czekać na przyszły kupon ani wydawać dodatkowych pieniędzy w kolejnych dniach. Rabat jest związany bezpośrednio z zakupem dwóch kwalifikujących się opakowań.
Warto jednocześnie uczciwie porównać wartości. Oszczędność prawie 80 zł wynika z zestawienia ceny dwóch paczek bez promocji i ceny tych samych paczek w akcji Biedronki. Nie oznacza to, że identyczna kawa nie mogłaby być dostępna taniej w innej ofercie rynkowej. Dla klientów najważniejsza jest jednak konkretna kwota do zapłaty: 79,99 zł za łącznie 2 kg kawy ziarnistej.
Znana kawa w promocji 1+1 gratis. Są dwa warianty do wyboru
Promocją objęto dwa warianty kawy ziarnistej Dallmayr Home Barista: Caffè Crema Dolce oraz Caffè Crema Forte. Oba sprzedawane są w opakowaniach po 1 kg. Dzięki temu klienci mogą wybrać produkt odpowiadający ich preferencjom smakowym, zamiast kupować przypadkową kawę wyłącznie ze względu na obniżkę.
Wariant Dolce jest przeznaczony dla osób poszukujących łagodniejszego charakteru kawy, natomiast Forte ma bardziej intensywny profil. Ostateczny smak naparu zależy również od stopnia zmielenia ziaren, ustawień ekspresu, temperatury parzenia oraz proporcji kawy i wody. Ta sama kawa może więc smakować inaczej jako espresso, americano albo napój z dodatkiem mleka.
W warunkach gazetki wskazano możliwość łączenia wariantów objętych promocją. To wygodne rozwiązanie, jeśli w jednym gospodarstwie domowym różne osoby wolą inny charakter kawy. Przed zapłatą warto jednak sprawdzić, czy oba wybrane opakowania należą do promocji i czy system kasowy prawidłowo naliczył rabat.
Jest ważny warunek. Bez karty klient może zapłacić dwa razy więcej
Akcja 1+1 gratis jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu Moja Biedronka. Aby naliczony został rabat, przy kasie należy zeskanować kartę lojalnościową albo kod w aplikacji mobilnej. Jeśli klient nie spełni tego warunku, nie powinien zakładać, że promocja zostanie przyznana automatycznie.
Obowiązuje również limit dwóch darmowych opakowań dziennie na kartę. Oznacza to, że możliwość kupowania kawy w obniżonej cenie nie jest nieograniczona. Osoby planujące większe zakupy powinny przed zapłatą sprawdzić regulamin i obowiązujący limit, aby nie dopłacić za dodatkowe paczki według zwykłej ceny.
Najbezpieczniej wybierać opakowania dokładnie oznaczone jako Dallmayr Home Barista o masie 1 kg i sprawdzać informację przy półce. Podobna nazwa produktu albo ta sama marka nie oznacza, że wszystkie kawy producenta automatycznie uczestniczą w promocji. Akcja dotyczy wskazanych wariantów, a nie całego asortymentu kaw ziarnistych dostępnych w Biedronce.
Promocja kończy się w sobotę 14 listopada. Nie warto mylić terminu z datą całej gazetki
Oferta na Dallmayr Home Barista została wskazana w weekendowej gazetce obowiązującej 13 i 14 listopada 2026 roku. To oznacza, że sobota jest ostatnim zaplanowanym dniem zakupu dwóch kilogramów kawy w formule 1+1 gratis. Nie ma podstaw do zakładania, że rabat będzie obowiązywał również w niedzielę lub w kolejnym tygodniu.
Dostępność produktu może różnić się pomiędzy sklepami. Szczególnie przy dużej promocji na popularną kawę nie można zagwarantować, że w każdej placówce wystarczy towaru dla wszystkich zainteresowanych. Zanim klient wybierze się specjalnie po większy zapas, warto upewnić się, że wybrany sklep posiada odpowiednio oznaczone opakowania.
W Warszawie również można skorzystać. Cena jest atrakcyjna dla osób kupujących kawę regularnie
Weekendowa oferta ma charakter sieciowy, dlatego mogą z niej korzystać również klienci Biedronki w Warszawie i na Mazowszu. Dla osób używających ekspresów automatycznych zakup dwóch kilogramowych paczek może być praktyczny, ponieważ kawa ziarnista jest produktem, który przy odpowiednim przechowywaniu zachowuje swoje właściwości przez dłuższy czas.
Przy tak dużym opakowaniu warto jednak uwzględnić rzeczywiste zużycie kawy. Jeśli w domu przygotowuje się kilka napojów dziennie, dwa kilogramy ziaren mogą stanowić rozsądny zapas. Jeżeli natomiast kawa jest pita okazjonalnie, zakup dużej ilości wyłącznie ze względu na promocję nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem.
Po otwarciu opakowania najlepiej przechowywać ziarna w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Nie warto przesypywać całego zapasu do otwartego naczynia stojącego przy kuchence, ponieważ ciepło i dostęp powietrza mogą przyspieszać utratę aromatu.
Czy to naprawdę duża oszczędność? Liczby mówią same za siebie
W ofertach promocyjnych często pojawiają się hasła o wielkich rabatach, ale ich rzeczywista wartość bywa trudna do ustalenia. Tym razem rachunek jest prosty. Dwa kilogramowe opakowania kawy po 79,99 zł kosztowałyby łącznie 159,98 zł. Po zastosowaniu mechanizmu 1+1 gratis do zapłaty pozostaje 79,99 zł.
Klient oszczędza więc dokładnie 79,99 zł na jednym komplecie. W przeliczeniu na kilogram cena wynosi 39,995 zł, czyli około 40 zł. To jednocześnie o połowę mniej niż cena jednostkowa wynikająca z zakupu jednego opakowania bez promocji.
Ważne jednak, żeby nie mylić tej oszczędności z obniżką względem najniższej ceny dostępnej na całym rynku. Ceny kawy zmieniają się między sprzedawcami, zależą od aktualnych akcji i mogą różnić się w poszczególnych kanałach sprzedaży. Potwierdzone wyliczenie dotyczy rabatu w Biedronce na ten sam produkt.
Ostatnia okazja na weekendowy zakup. Trzeba pamiętać o jednym szczególe przy kasie
Jeżeli ktoś planował uzupełnienie zapasów kawy, promocja może być sposobem na ograniczenie wydatków bez zmiany ulubionego rodzaju produktu. Przy zakupie dwóch opakowań Dallmayr Home Barista rabat wynosi 50 proc., a łączna oszczędność z jednego zestawu sięga niemal 80 zł. Warunkiem jest jednak skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie limitu.
Promocja kończy się w sobotę 14 listopada. Do koszyka trzeba włożyć dwa kwalifikujące się kilogramowe opakowania. Wtedy zamiast 159,98 zł można zapłacić 79,99 zł. Dla osób, które regularnie piją kawę ziarnistą, to konkretna oszczędność, a nie tylko reklamowy slogan.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.