Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić? Nowe przepisy mogą objąć pracowników w Warszawie. Rząd szykuje zmiany
Planujesz zagraniczne wakacje, rodzinny wyjazd albo krótki odpoczynek poza Europą? Dla części pracowników takie plany mogą wkrótce oznaczać dodatkowy obowiązek. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt zmian w ustawie o obronie Ojczyzny. Przewiduje on konieczność pisemnego informowania o prywatnych podróżach poza strefę Schengen. Nowe regulacje mogą mieć znaczenie również dla osób zatrudnionych w Warszawie.
Nie chodzi o drobną zmianę organizacyjną, lecz o nowe zasady dotyczące informowania pracodawcy o prywatnych planach podróżnych. Projekt zakłada, że określona grupa pracowników resortu obrony będzie zobowiązana do przekazywania informacji o planowanym wyjeździe poza strefę Schengen. W zgłoszeniu mają znaleźć się między innymi miejsce pobytu i termin podróży. Oznacza to, że wyjazd odbywający się podczas urlopu, niezwiązany z wykonywaniem obowiązków służbowych, również może zostać objęty nowymi wymaganiami.
Nowy obowiązek przed wyjazdem za granicę. Tych osób mogą dotyczyć przepisy
Najważniejsza informacja jest taka, że projekt nie przewiduje powszechnego obowiązku zgłaszania wakacyjnych wyjazdów przez wszystkich Polaków. Proponowane rozwiązanie dotyczy pracowników resortu obrony, a więc określonej grupy osób związanych zawodowo z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
To istotne rozróżnienie, ponieważ nowe regulacje mają dotyczyć również podróży prywatnych. Osoba zatrudniona w jednostce objętej projektowanymi przepisami nie będzie mogła traktować wyjazdu poza strefę Schengen wyłącznie jako sprawy niezwiązanej z jej zatrudnieniem. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w proponowanym kształcie, konieczne będzie dopełnienie przewidzianej procedury informacyjnej.
Zmiana może mieć szczególne znaczenie dla pracowników instytucji obronnych działających w stolicy. Warszawa jest siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wielu jednostek i instytucji związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP. Nie oznacza to jednak, że każdy zatrudniony w Warszawie będzie podlegał nowym przepisom. Decydujące znaczenie ma zakres podmiotowy ustawy.
Nie tylko kierunek podróży. Trzeba będzie ujawnić również termin i miejsce pobytu
Zgodnie z przedstawionymi założeniami pracownicy objęci nowym obowiązkiem będą musieli pisemnie informować o prywatnych wyjazdach poza strefę Schengen. Przekazywane informacje mają obejmować miejsce i termin planowanej podróży.
W praktyce oznacza to dodatkową formalność podczas przygotowywania zagranicznego urlopu. Sam fakt, że podróż jest finansowana z prywatnych pieniędzy, odbywa się w czasie wolnym od pracy i nie ma żadnego związku ze sprawami służbowymi, nie będzie automatycznie wyłączał obowiązku poinformowania o niej właściwego podmiotu.
Granica strefy Schengen jest przy tym szczególnie istotna. Nie jest ona tożsama z granicą Unii Europejskiej. W strefie Schengen znajdują się również państwa nienależące do UE, natomiast nie wszystkie państwa członkowskie Unii uczestniczą w niej na takich samych zasadach. Dlatego przed podróżą trzeba będzie zwrócić uwagę nie tylko na nazwę państwa docelowego, ale również na jego status.
Czy pracodawca będzie mógł zakazać wyjazdu?
To jedno z najważniejszych pytań, jakie mogą pojawić się w związku z proponowaną zmianą. Trzeba jednak odróżnić obowiązek poinformowania o podróży od obowiązku uzyskania pozwolenia na jej odbycie.
Sam projektowany obowiązek pisemnego zgłoszenia nie oznacza automatycznie, że każdy wyjazd będzie wymagał zgody pracodawcy. Nie należy również utożsamiać nowych przepisów dotyczących pracowników resortu obrony z już obowiązującymi regulacjami odnoszącymi się do żołnierzy zawodowych.
W przypadku żołnierzy zawodowych ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje odrębne zasady. Są oni zobowiązani do informowania dowódcy o planowanych wyjazdach zagranicznych, a w określonych ustawowo okolicznościach dowódca może wydać decyzję zakazującą takiej podróży.
Nowe rozwiązanie dotyczące pracowników resortu obrony należy zatem analizować osobno. Nie można na tej podstawie twierdzić, że wszystkim pracownikom objętym projektem będzie można automatycznie zabronić zagranicznego urlopu.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Na 13 listopada 2026 roku przepisy dotyczące nowego obowiązku pozostają na etapie projektu. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej został skierowany do uzgodnień i opiniowania 12 listopada. Oznacza to, że rozwiązanie nie zostało jeszcze uchwalone i nie stanowi obecnie obowiązującego prawa.
Przed wejściem w życie projekt musi przejść dalszą procedurę legislacyjną. Jego treść może jeszcze zostać zmieniona, a ostateczny zakres obowiązków będzie zależał od przyjętej wersji ustawy. Dlatego nie można obecnie wskazywać nowych wymagań jako obowiązujących wszystkich pracowników resortu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed zarezerwowaniem podróży
Jeżeli pracujesz w instytucji związanej z Ministerstwem Obrony Narodowej, warto śledzić dalsze losy projektu, szczególnie gdy planujesz wyjazd poza strefę Schengen. Dotyczy to zarówno dłuższych wakacji, jak i krótszych podróży prywatnych. W przypadku wejścia przepisów w życie istotne będzie ustalenie, czy Twoje stanowisko i jednostka organizacyjna zostały objęte nowym obowiązkiem.
Przed planowanym wyjazdem warto również sprawdzić wewnętrzne regulacje obowiązujące w miejscu zatrudnienia. Niektóre osoby związane z obronnością państwa już dziś podlegają szczególnym zasadom dotyczącym bezpieczeństwa informacji i podróży zagranicznych. Nowelizacja może wprowadzić kolejne wymagania, ale nie zastępuje automatycznie wszystkich dotychczasowych procedur.
Jeśli natomiast pracujesz w prywatnej firmie, sklepie, urzędzie niezwiązanym z resortem obrony albo prowadzisz własną działalność gospodarczą, sam opisywany projekt nie oznacza, że będziesz musiał zgłaszać zagraniczne wakacje. Nie przewiduje on powszechnej rejestracji wyjazdów mieszkańców Warszawy czy Mazowsza.
Najważniejsze jest więc sprawdzenie, kogo dokładnie obejmą ostateczne przepisy. Dla części pracowników wyjazd na urlop poza strefę Schengen może przestać być wyłącznie prywatną sprawą organizacyjną i wiązać się z obowiązkiem przekazania określonych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.