Biedronka odpaliła prawdziwy superhit! Ponad kilogram za 23,99 zł zamiast 47,98 zł. Promocja kończy się jutro
Takiej oszczędności nie trzeba szukać w skomplikowanym regulaminie. W Biedronce trwa promocja, w której drugi produkt można otrzymać całkowicie za darmo. Chodzi o kiełbasę krakowską z szynki Kraina Wędlin Select w opakowaniach po 520 g. Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci tylko za jedno. Zamiast 47,98 zł wydaje 23,99 zł i zabiera do domu aż 1,04 kg wędliny. To oszczędność wynosząca dokładnie 50 proc. Jest jednak jeden ważny warunek, a czasu na skorzystanie z oferty zostało niewiele.
Promocja obowiązuje tylko do soboty 14 listopada 2026 roku. Aby otrzymać drugi produkt gratis, trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci. Akcja obejmuje wskazaną kiełbasę, a nie wszystkie produkty z działu wędlin. Klienci powinni również zwrócić uwagę na limit dzienny i dostępność towaru w wybranym sklepie.
Biedronka przecenia kiełbasę o połowę. Rachunek pokazuje ogromną różnicę
Mechanizm promocji jest wyjątkowo prosty. Jedno opakowanie kiełbasy krakowskiej z szynki kosztuje 23,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań w ramach akcji drugie zostaje naliczone jako gratis. W efekcie za 1040 g produktu płacimy tyle, ile normalnie kosztuje 520 g. Cena jednego opakowania w przeliczeniu na komplet spada do około 12 zł.
Jeszcze lepiej widać to po przeliczeniu ceny na kilogram. Standardowa cena wynikająca z podanej kwoty 23,99 zł za 520 g wynosi około 46,13 zł/kg. Po zastosowaniu promocji 1+1 gratis koszt zakupu spada do około 23,07 zł/kg. To różnica przekraczająca 23 zł na każdym kilogramie w porównaniu z ceną bez tej akcji.
W przypadku jednego kompletu oszczędność wynosi 23,99 zł. Przy dwóch kompletach, jeśli zakup mieści się w obowiązujących limitach, byłoby to już 47,98 zł mniej niż przy zakupie czterech opakowań bez promocji. Nie są to szacunkowe oszczędności ani obietnice przyszłych rabatów. To matematyczny wynik porównania ceny tego samego produktu przed zastosowaniem mechanizmu 1+1 gratis i po jego naliczeniu.
Ponad kilogram wędliny za niecałe 24 zł. Jak ta cena wygląda na rynku?
Najważniejsze przy ocenie promocji jest porównywanie podobnych produktów, a nie tylko cen widocznych na opakowaniu. W tym przypadku 23,99 zł to koszt dwóch opakowań po 520 g, czyli łącznie 1,04 kg kiełbasy krakowskiej z szynki. Promocyjna cena jednostkowa wynosi około 23,07 zł za kilogram.
Na rynku wędlin można znaleźć produkty zarówno tańsze, jak i znacznie droższe, ale różnią się one zawartością mięsa, recepturą, sposobem produkcji i wielkością opakowania. Dlatego nie byłoby rzetelne twierdzenie, że każda kiełbasa krakowska w innych sklepach kosztuje dwa razy więcej. Potwierdzona oszczędność 50 proc. dotyczy porównania tej samej kiełbasy w Biedronce z ceną bez promocji. To wystarczająco duża różnica, aby akcja zasługiwała na uwagę.
Przed zakupem warto przyjrzeć się również składowi i cenie jednostkowej podanej na etykiecie. Dwa produkty o podobnej nazwie nie zawsze są porównywalne jakościowo, a cena za kilogram pozwala lepiej ocenić opłacalność zakupu niż sama kwota widoczna przy opakowaniu.
Jest ważny warunek. Bez karty Moja Biedronka rabat może nie zostać naliczony
Promocja 1+1 gratis jest powiązana z programem lojalnościowym sieci. Oznacza to, że podczas zakupów trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub identyfikator dostępny w aplikacji. Bez spełnienia tego warunku klient nie powinien zakładać, że otrzyma drugie opakowanie bez dodatkowej opłaty.
Oferta obejmuje kiełbasę krakowską z szynki Kraina Wędlin Select w opakowaniach po 520 g. Nie wystarczy więc włożyć do koszyka dowolnych dwóch kiełbas, nawet jeśli znajdują się obok siebie. Przed zakupem należy sprawdzić dokładną nazwę i oznaczenie promocji na półce.
W gazetce wskazano również limit dzienny do 4 sztuk gratis na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że liczba produktów objętych bezpłatnym dodatkiem jest ograniczona. Klienci planujący większy zakup powinni zwrócić szczególną uwagę na regulamin, aby nie przekroczyć limitu i nie zapłacić pełnej ceny za dodatkowe opakowania.
Promocja tylko do soboty. W niedzielę może być już za późno
Oferta obowiązuje do 14 listopada, czyli kończy się już jutro. Dla osób planujących weekendowe zakupy oznacza to, że piątek i sobota są ostatnimi dniami przewidzianymi na skorzystanie z akcji. Nie ma podstaw, by zakładać automatyczne przedłużenie promocji na kolejny tydzień.
Warto pamiętać także o dostępności towaru. Produkty objęte promocjami wielosztukowymi mogą zostać wyprzedane przed końcem obowiązywania gazetki. Sieć nie gwarantuje, że w każdej placówce przez cały czas trwania akcji będzie dostępna taka sama liczba opakowań. Dlatego przed specjalnym wyjazdem do sklepu dobrze sprawdzić ofertę i dostępność w najbliższej placówce, jeśli jest taka możliwość.
Warszawiacy również mogą skorzystać. Trzeba sprawdzić dokładne oznaczenie
Promocja ma charakter ogólnopolski, dlatego mogą z niej korzystać także klienci Biedronki w Warszawie i na Mazowszu. Nie oznacza to jednak, że każdy sklep będzie miał identyczną ilość promocyjnej kiełbasy. Dostępność może różnić się pomiędzy placówkami, szczególnie pod koniec obowiązywania akcji.
Dla mieszkańców stolicy, którzy regularnie kupują produkty na kanapki, weekendowe śniadania lub przygotowują zakupy dla większej rodziny, zakup dwóch opakowań zamiast jednego może oznaczać zauważalną oszczędność. Warto jednak kupować taką ilość, którą domownicy rzeczywiście zużyją przed upływem terminu przydatności. Rabat przestaje być korzyścią, jeśli część produktu później trzeba wyrzucić.
Jak wykorzystać ponad kilogram kiełbasy i nie zmarnować jedzenia?
Kiełbasa krakowska z szynki może być wykorzystana nie tylko do tradycyjnych kanapek. Sprawdzi się również w tostach, zapiekankach, domowych przekąskach na ciepło czy jako dodatek do wybranych dań. Jeśli planujemy wykorzystać produkt w kilku posiłkach, najlepiej wcześniej sprawdzić termin przydatności do spożycia i sposób przechowywania wskazany przez producenta.
Nie należy zakładać, że nieotwarte opakowanie może być przechowywane dowolnie długo. Wędliny wymagają odpowiednich warunków chłodniczych, a po otwarciu termin bezpiecznego spożycia może być znacznie krótszy. Jeśli ktoś rozważa zamrożenie części zakupów, powinien wcześniej sprawdzić zalecenia producenta dotyczące danego produktu.
Zakup promocyjny ma największy sens wtedy, kiedy odpowiada rzeczywistym potrzebom gospodarstwa domowego. W przypadku dużej rodziny ponad kilogram wędliny może zostać zużyty stosunkowo szybko. W mniejszym gospodarstwie lepiej ocenić, czy zakup dwóch opakowań będzie praktyczny.
23,99 zł zostaje w portfelu. Ale promocja nie potrwa długo
Wśród weekendowych promocji Biedronki ta oferta wyróżnia się łatwym do policzenia rabatem. Dwa opakowania kiełbasy krakowskiej z szynki kosztują łącznie 23,99 zł zamiast 47,98 zł. Oznacza to oszczędność 23,99 zł na jednym zestawie, czyli dokładnie połowę ceny.
Warunki są jasne: trzeba kupić dwa odpowiednio oznaczone opakowania, użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka i zmieścić się w obowiązującym limicie. Promocja kończy się w sobotę 14 listopada 2026 roku. Dla klientów, którzy i tak planowali zakup takiej wędliny, może to być konkretna okazja do obniżenia rachunku przy kasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.