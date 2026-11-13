Od jutra gigantyczna podwyżka dla kierowców. Opłata rośnie aż o 33 proc. Wielu nie wie o nowym obowiązku
Od soboty 14 listopada 2026 roku kierowców czeka jedna z największych procentowo podwyżek opłat związanych z obowiązkowymi badaniami. Cena badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wzrośnie ze 150 do 200 zł, czyli aż o 33,3 proc. Nowe stawki zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw, a zmiana wchodzi w życie jutro. Dla wielu osób wykonujących zawód kierowcy oznacza to wyższy koszt uzyskania lub utrzymania wymaganych uprawnień. Podwyżka może być szczególnie dotkliwa dla firm zatrudniających większą liczbę pracowników.
Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 października 2026 roku, opublikowanego 30 października pod pozycją 1434. Nowelizacja obejmuje opłaty za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, popularnie nazywane psychotestami, oraz określone ponowne badania. Dotychczasowa stawka obowiązywała od 2014 roku. Po 12 latach zostanie podniesiona jednorazowo o 50 zł. Nie chodzi jednak o nową opłatę nakładaną na każdego właściciela samochodu, lecz o zmianę ceny badania wymaganego od konkretnych grup kierowców i innych osób wskazanych w przepisach.
Od 14 listopada 200 zł zamiast 150 zł. Podwyżka o jedną trzecią
Najważniejsza zmiana jest jednoznaczna: od 14 listopada badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu będzie kosztowało 200 zł. Do piątku 13 listopada obowiązuje jeszcze stawka 150 zł. Różnica wynosi dokładnie 50 zł, co przekłada się na wzrost o 33,3 proc. Nowa kwota dotyczy również ponownego badania psychologicznego przeprowadzanego w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami.
Zmiana została wprowadzona poprzez zastąpienie kwoty 150 zł kwotą 200 zł w dwóch punktach § 13 rozporządzenia regulującego badania psychologiczne kierowców. Przepisy nie przewidują stopniowego podnoszenia opłat ani odrębnej stawki przejściowej dla osób, które dopiero zamierzają zapisać się na badanie. Od dnia wejścia w życie nowelizacji obowiązuje nowa kwota, z wyjątkiem szczególnej sytuacji dotyczącej badań rozpoczętych wcześniej.
Podwyżka jest szczególnie zauważalna, ponieważ przez wiele lat wysokość opłaty pozostawała bez zmian. W tym czasie wzrosły koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z prowadzeniem działalności. Zmiana przepisów oznacza więc aktualizację stawki po długim okresie jej obowiązywania, ale dla kierowców konieczność zapłacenia jednorazowo o jedną trzecią więcej.
Kogo dotknie podwyżka? Nie każdy kierowca musi przechodzić psychotesty
Nowa stawka dotyczy osób zobowiązanych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W praktyce są to między innymi określone grupy kierowców zawodowych, osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C, C+E, D i D+E, a także inni kierujący, wobec których przepisy wymagają oceny psychologicznej. Badania mogą być również wymagane od osób skierowanych na nie z powodu określonych naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Dla zwykłego kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B, który korzysta z samochodu prywatnie i nie został skierowany na badanie psychologiczne, nie pojawia się z tego powodu nowy obowiązek zapłacenia 200 zł. Sama podwyżka nie oznacza też konieczności wymiany prawa jazdy, wykonania dodatkowego przeglądu technicznego samochodu albo ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.
To istotne rozróżnienie, ponieważ informacje o wzroście opłat dla kierowców często wywołują przekonanie, że zmiana obejmie wszystkich właścicieli samochodów. Tym razem dotyczy ona określonej procedury, której obowiązek wynika z rodzaju uprawnień, sposobu wykonywania pracy albo konkretnej decyzji właściwego organu.
Kierowcy ciężarówek i autobusów zapłacą więcej za wymagane badania
Jedną z grup, dla których zmiana ma szczególne znaczenie, są kierowcy wykonujący przewozy drogowe. Osoby prowadzące pojazdy ciężarowe i autobusy muszą spełniać określone wymagania zdrowotne oraz psychologiczne. Badania służą ocenie predyspozycji potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia dużych pojazdów, często przez wiele godzin dziennie i w warunkach dużej odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
W przypadku kierowców zawodowych badania psychologiczne wykonuje się w terminach wynikających z przepisów. Zasadniczo są one przeprowadzane co 5 lat do ukończenia 60. roku życia, a po przekroczeniu tej granicy co 30 miesięcy. Oznacza to, że osoby starsze wykonujące zawód kierowcy muszą częściej potwierdzać odpowiednie predyspozycje. Każde wymagane badanie wykonane według nowej stawki będzie kosztowało 200 zł.
Wzrost ceny jednego badania o 50 zł może wydawać się niewielki na tle kosztów zakupu samochodu ciężarowego czy prowadzenia działalności transportowej. Inaczej wygląda jednak sytuacja przedsiębiorstw zatrudniających kilkudziesięciu lub kilkuset kierowców. Jeśli w danym okresie konieczne jest skierowanie na badania 50 pracowników, łączna kwota według nowej stawki wyniesie 10 tys. zł zamiast 7,5 tys. zł. Różnica sięga 2500 zł. Przy 100 badaniach koszt wzrośnie z 15 tys. do 20 tys. zł. To przykładowe wyliczenia pokazujące skalę zmiany, a nie informacja, że wszystkie firmy poniosą takie wydatki natychmiast.
Zmiany także dla kierowców w Warszawie i na Mazowszu
Podwyżka obowiązuje w całym kraju, dlatego obejmie również kierowców i pracodawców z Warszawy oraz województwa mazowieckiego. W regionie funkcjonują firmy transportowe, przedsiębiorstwa logistyczne, operatorzy przewozów pasażerskich i inne podmioty zatrudniające osoby, dla których badania psychologiczne są elementem wymaganej dokumentacji zawodowej.
Nowa opłata będzie miała znaczenie także dla mieszkańców stolicy, którzy planują zdobycie uprawnień umożliwiających prowadzenie samochodów ciężarowych lub autobusów. Osoba przygotowująca się do pracy w transporcie musi uwzględnić w budżecie nie tylko koszt kursu i egzaminów, ale również wymagane badania. Od 14 listopada jeden z tych elementów będzie droższy niż dotychczas.
Warto jednak pamiętać, że wyższa stawka badania psychologicznego nie jest podwyżką opłat za korzystanie z warszawskich ulic, parkowanie, komunikację miejską czy przejazd autostradą. Nie wpływa również bezpośrednio na wysokość składki OC ani koszt standardowego badania technicznego samochodu na stacji kontroli pojazdów.
Co z badaniami rozpoczętymi przed 14 listopada? Jest ważny wyjątek
Nowelizacja zawiera przepis przejściowy, który może mieć duże znaczenie dla części kierowców. Jeżeli badanie psychologiczne zostało rozpoczęte przed wejściem w życie nowych przepisów, ale nie zakończyło się jeszcze wydaniem orzeczenia psychologicznego, stosuje się dotychczasową opłatę w wysokości 150 zł.
Oznacza to, że osoba, która rozpoczęła badanie przed 14 listopada, nie powinna automatycznie zostać objęta nową stawką wyłącznie dlatego, że orzeczenie zostanie wydane później. Decydujący jest fakt rozpoczęcia procedury przed wejściem w życie rozporządzenia, przy spełnieniu wskazanych w nim warunków.
Nie można jednak utożsamiać rozpoczęcia badania z samym zapisaniem się przez telefon albo internet na przyszły termin. Przepis posługuje się pojęciem badania rozpoczętego, a nie wizyty zarezerwowanej. Osoby, które mają wątpliwości co do zastosowania starej stawki, powinny wyjaśnić je bezpośrednio w pracowni psychologicznej przed wykonaniem badania.
Badanie psychologiczne to nie zwykła rozmowa. Co sprawdza psycholog transportu?
Badania psychologiczne kierowców służą ocenie cech i predyspozycji istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich zakres wynika z obowiązujących przepisów i przyjętej metodyki. Oceniane mogą być między innymi procesy poznawcze, szybkość i prawidłowość reagowania, zdolność koncentracji oraz wybrane cechy osobowości związane z wykonywaniem zadań kierowcy.
Pracownie psychologiczne wykorzystują w tym celu odpowiednie narzędzia diagnostyczne i testy. W zależności od rodzaju badania kierowca może wykonywać zadania wymagające skupienia uwagi, oceny sytuacji albo reakcji na określone bodźce. Badanie nie polega na sprawdzaniu znajomości przepisów drogowych w taki sposób, jak podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
Po zakończeniu procedury uprawniony psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne. Jego wynik ma znaczenie dla możliwości uzyskania albo zachowania określonych uprawnień. Jeżeli wynik jest negatywny, przepisy przewidują możliwość ponownej oceny w odpowiednim trybie, przy czym także opłata za ponowne badanie objęta nowelizacją wzrasta od 14 listopada do 200 zł.
Kto płaci za psychotesty? Kierowca czy pracodawca?
Odpowiedź zależy od tego, dlaczego badanie jest wykonywane i w jakiej sytuacji znajduje się osoba kierowana do pracowni. W przypadku kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach zatrudnienia koszty wymaganych badań lekarskich i psychologicznych co do zasady ponosi przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o transporcie drogowym.
Inaczej może wyglądać sytuacja osoby, która dopiero ubiega się o określone uprawnienia zawodowe, finansuje kurs na własną rękę albo została skierowana na badanie na podstawie odrębnej decyzji. W takich przypadkach koszt może obciążać samego zainteresowanego. Dlatego przed zapisaniem się do pracowni należy sprawdzić podstawę skierowania i ustalić, czy opłatę pokrywa pracodawca, ośrodek szkolenia czy sam kierowca.
Przedsiębiorstwa transportowe powinny natomiast uwzględnić nowe stawki w planowaniu kosztów zatrudnienia i odnawiania dokumentacji swoich pracowników. W przypadku dużych flot nawet stosunkowo niewielki wzrost pojedynczej opłaty może oznaczać zauważalny dodatkowy koszt w skali roku.
Czy to jedyna podwyżka dla kierowców w 2026 roku?
Nie. Kierowcy i przedsiębiorcy transportowi mierzą się z wieloma kategoriami opłat związanych z użytkowaniem pojazdów oraz wykonywaniem przewozów. Część z nich zależy od decyzji administracyjnych, inne od cen rynkowych, kosztów paliwa, ubezpieczenia czy obsługi technicznej. Nie należy jednak łączyć wszystkich tych wydatków w jedną zmianę prawną, ponieważ podwyżka obowiązująca od 14 listopada odnosi się konkretnie do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
Warto również podkreślić, że nowe rozporządzenie nie zmienia wszystkich opłat określonych w dotychczasowym § 13. Zastąpienie kwoty 150 zł kwotą 200 zł dotyczy dwóch wskazanych kategorii badań. Opłaty za wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i ewidencji uprawnionych psychologów nie zostały podniesione tą samą nowelizacją.
To ważna informacja dla osób, które słyszą o wzroście kosztów „psychotestów” i obawiają się, że wraz z nimi automatycznie wzrosną wszystkie opłaty administracyjne związane z prawem jazdy. Taka zależność nie wynika z rozporządzenia z 26 października 2026 roku.
Co kierowcy powinni sprawdzić przed 14 listopada?
Najważniejsze jest ustalenie, czy planowane badanie rzeczywiście należy do kategorii objętej nową stawką oraz kiedy ma zostać rozpoczęte. Osoby, które wykonują badania psychologiczne regularnie, powinny sprawdzić termin ważności poprzedniego orzeczenia i odpowiednio wcześniej umówić kolejną wizytę. Należy przy tym pamiętać, że badania przeprowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia mogą podlegać starej opłacie wyłącznie w warunkach opisanych w przepisie przejściowym.
Jeżeli kierowca jest zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowym, warto wcześniej skontaktować się z pracodawcą i ustalić sposób organizacji oraz finansowania badania. W wielu przypadkach takie formalności są załatwiane przez firmę, która kieruje pracownika do odpowiedniej pracowni. Osoby przygotowujące się do zdobycia uprawnień zawodowych powinny natomiast uwzględnić 200 zł w kalkulacji kosztów.
Podwyżka nie oznacza konieczności natychmiastowego wykonywania nowych badań przez wszystkich kierowców, którzy mają ważne orzeczenia. Zmienia się wysokość opłaty za procedurę, a nie automatycznie termin ważności dotychczasowych dokumentów. Dlatego nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowni wyłącznie z powodu wejścia w życie nowego rozporządzenia, jeżeli nie istnieje inna podstawa wymagająca wykonania badania.
Od soboty nowe ceny. Podwyżka jest już przesądzona
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zostało ogłoszone 30 października 2026 roku, a termin wejścia w życie wyznaczono na 14 listopada. Nie jest to projekt ani propozycja, która dopiero czeka na zatwierdzenie. Nowa opłata została już wpisana do przepisów i od soboty zastąpi dotychczasową stawkę.
Najważniejsze liczby to 150 zł przed zmianą i 200 zł od 14 listopada, czyli wzrost o 50 zł oraz 33,3 proc. Zmiana dotyczy obowiązkowych badań psychologicznych określonych w przepisach, a szczególne znaczenie ma dla kierowców zawodowych oraz firm transportowych. Nie obejmuje automatycznie wszystkich osób prowadzących samochód prywatnie.
Dla kierowców, którzy muszą regularnie wykonywać psychotesty, oznacza to realny wzrost kosztów. Dla przedsiębiorstw posiadających duże floty podwyżka może przełożyć się na dodatkowe wydatki przy kolejnych badaniach pracowników. Właśnie dlatego warto sprawdzić terminy ważności orzeczeń i zasady finansowania badań, zanim nowe stawki zaczną obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.