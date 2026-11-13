Zabójstwo pod Płockiem. 32-latek znaleziony martwy w domu
Tragedia w gminie Drobin na Mazowszu. W jednym z domów znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny z widocznymi ranami. Policjanci zatrzymali na miejscu 27-letnią kobietę, u której badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu. Śledczy postawili jej zarzut zabójstwa. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za zarzucane przestępstwo grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
Do dramatycznego odkrycia doszło w sobotę 7 listopada 2026 roku na terenie gminy Drobin w powiecie płockim. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące śmierci mężczyzny na prywatnej posesji. Kiedy dotarli pod wskazany adres, potwierdzili, że 32-latek nie żyje. Widoczne na jego ciele obrażenia wskazywały, że okoliczności zgonu wymagają szczegółowego wyjaśnienia. Na miejscu rozpoczęły się czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora.
Policjanci weszli do domu. Znaleźli ciało 32-letniego mężczyzny
Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, zgłoszenie wpłynęło 7 listopada. Funkcjonariusze z Płocka zostali skierowani do jednego z domów na terenie gminy Drobin. Na miejscu odnaleźli zwłoki 32-letniego mężczyzny. Podczas wstępnych oględzin zauważono na jego ciele rany, które stały się jednym z najważniejszych elementów prowadzonego postępowania.
Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności procesowe. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma dokładne udokumentowanie śladów, ustalenie przebiegu wydarzeń oraz zabezpieczenie materiału, który może pomóc w odtworzeniu ostatnich chwil życia ofiary. Prace wykonywano pod nadzorem prokuratora, a ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.
W opublikowanych informacjach nie ujawniono dokładnego adresu ani szczegółowego charakteru obrażeń. Nie podano również, w jaki sposób miało dojść do śmierci 32-latka. Dlatego na obecnym etapie nie można przesądzać, jakiego narzędzia użyto ani jaki był przebieg zdarzenia poprzedzającego przyjazd policji.
Na miejscu zatrzymano 27-letnią kobietę. Miała niemal 2,5 promila alkoholu
Podczas interwencji funkcjonariusze zatrzymali 27-letnią kobietę. Jak przekazała mazowiecka policja, przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. To bardzo wysokie stężenie, które może znacząco zaburzać ocenę sytuacji, koordynację ruchową i zdolność podejmowania racjonalnych decyzji. Sam wynik badania nie wyjaśnia jednak okoliczności śmierci mężczyzny ani nie przesądza o odpowiedzialności karnej zatrzymanej.
Policja nie podała, czy kobieta i zmarły mężczyzna byli ze sobą spokrewnieni, pozostawali w związku lub znali się wcześniej. Nie ujawniono także informacji o ewentualnym konflikcie między nimi. Wszystkie takie okoliczności mogą mieć znaczenie dla śledztwa, ale bez potwierdzonych ustaleń nie należy przedstawiać żadnej z możliwych wersji wydarzeń jako faktu.
Istotne jest natomiast to, że zatrzymanie nastąpiło bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze mogli więc niezwłocznie przeprowadzić pierwsze czynności związane z ustaleniem obecności kobiety w domu i zabezpieczeniem materiału dowodowego. Szczegółów jej wyjaśnień ani ewentualnego stanowiska wobec zarzutów dotychczas nie ujawniono.
Prokurator postawił zarzut zabójstwa. Kobiecie grozi dożywocie
Po wykonaniu niezbędnych czynności 27-latka usłyszała zarzut zabójstwa. To jedno z najpoważniejszych przestępstw przewidzianych w polskim Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 148 § 1 za pozbawienie życia człowieka grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo dożywotnie pozbawienie wolności.
Postawienie zarzutu oznacza, że organy ścigania uznały zgromadzony materiał za wystarczający do przedstawienia kobiecie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Nie jest jednak równoznaczne z uznaniem jej za winną. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do sądu, który oceni dowody przedstawione przez prokuraturę oraz argumenty obrony.
W dostępnych komunikatach nie wskazano motywu domniemanego zabójstwa. Nie podano również, czy kobieta przyznała się do zarzucanego czynu. Szczegóły dotyczące jej wyjaśnień oraz ustaleń śledczych mogą zostać ujawnione na dalszym etapie postępowania, o ile nie zagrozi to prowadzonym czynnościom.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie
Po przedstawieniu zarzutu prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec 27-latki środka zapobiegawczego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Oznacza to, że podejrzana pozostanie w izolacji na czas dalszych czynności, chyba że w toku postępowania zapadnie inna decyzja procesowa.
Tymczasowe aresztowanie nie jest karą za popełnienie przestępstwa ani wyrokiem skazującym. To środek zapobiegawczy stosowany w sytuacjach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Jego celem jest między innymi zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania, gdy zachodzą przewidziane prawem przesłanki. Sąd dokonuje oceny tych okoliczności na podstawie materiałów zgromadzonych przez organy ścigania.
Trzymiesięczny okres aresztowania nie oznacza również, że śledztwo musi zakończyć się w tym czasie. W sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw postępowanie może wymagać przeprowadzenia wielu czynności, uzyskania opinii biegłych i analizy zgromadzonych dowodów. Ewentualne przedłużenie aresztu wymaga odrębnej decyzji sądu.
Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci
Ciało 32-letniego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W postępowaniach dotyczących podejrzenia zabójstwa opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej ma szczególne znaczenie. Pozwala między innymi określić przyczynę zgonu, charakter obrażeń i ich możliwy związek ze śmiercią. W określonych przypadkach badania mogą również pomóc w ustaleniu przybliżonego czasu zgonu.
Na podstawie przedstawionych dotychczas informacji nie wiadomo, czy sekcja została już przeprowadzona ani jakie są jej wyniki. Nie należy więc zakładać, że konkretna rana była bezpośrednią przyczyną śmierci. Takie ustalenia powinny opierać się na opinii biegłych i całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wstępnej ocenie obrażeń widocznych podczas interwencji.
Śledczy będą również musieli ustalić przebieg wydarzeń poprzedzających śmierć mężczyzny. Znaczenie mogą mieć oględziny domu, zabezpieczone ślady oraz inne dowody zgromadzone w postępowaniu. Zakres wykonanych czynności nie został jednak szczegółowo opisany w komunikacie policji.
Tragedia w powiecie płockim. Sprawa dotyczy mieszkańców Mazowsza
Drobin to miasto i gmina położone w powiecie płockim, w województwie mazowieckim. Zdarzenie z 7 listopada jest kolejną sprawą o charakterze kryminalnym prowadzoną przez policjantów z regionu pod nadzorem prokuratury. Ze względu na zarzut zabójstwa postępowanie będzie wymagało szczególnie dokładnego wyjaśnienia okoliczności śmierci 32-latka.
Policja na razie nie ujawniła informacji pozwalających ustalić, czy w domu znajdowały się inne osoby ani czy ktokolwiek był świadkiem wydarzeń. Nie podano także danych, które wskazywałyby na zagrożenie dla pozostałych mieszkańców miejscowości. Potwierdzone jest natomiast, że zatrzymanie kobiety nastąpiło na miejscu zdarzenia, a dalsze czynności podjęto w ramach postępowania dotyczącego podejrzenia zabójstwa.
Co wydarzy się dalej? Śledczy muszą odtworzyć ostatnie chwile życia 32-latka
Najbliższy etap postępowania będzie polegał na analizie zebranego materiału dowodowego i ustaleniu przebiegu zdarzenia. Istotne będą wyniki badań sekcyjnych, ocena zabezpieczonych śladów oraz wyjaśnienie, co wydarzyło się w domu przed przyjazdem funkcjonariuszy. Prokuratura będzie musiała również ustalić, czy zgromadzone dowody potwierdzają zarzut przedstawiony 27-letniej kobiecie.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy śledztwo zostanie zakończone ani czy do sądu trafi akt oskarżenia. W sprawach tego rodzaju postępowanie może obejmować wiele etapów, a jego długość zależy między innymi od wyników ekspertyz i konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności. Dopiero po ich zakończeniu prokuratura podejmie decyzję o dalszym kierunku sprawy.
Na piątek 13 listopada 2026 roku potwierdzone są najważniejsze fakty: w domu na terenie gminy Drobin znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny z widocznymi ranami. Na miejscu zatrzymano 27-letnią kobietę, u której stwierdzono niemal 2,5 promila alkoholu. Podejrzana usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności, jednak ostateczne ustalenie winy należy do sądu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.