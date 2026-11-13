Pilne! Strzały do policjantów w Krakowie. Wcześniej zabił człowieka, niedawno wyszedł z więzienia
Niebezpieczna interwencja krakowskich policjantów. 39-letni mężczyzna oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy, a następnie próbował uciec. Policjanci odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, po czym obezwładnili i zatrzymali podejrzanego. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma za sobą wyjątkowo poważną przeszłość kryminalną. Był wcześniej skazany między innymi za zabójstwo, za które odbył wieloletnią karę pozbawienia wolności. Zakład karny opuścił pod koniec 2025 roku.
Do zdarzenia doszło w czwartek 12 listopada w rejonie ulicy Bieżanowskiej w Krakowie. Zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego mężczyzny, który poruszał się po okolicy z przedmiotem przypominającym broń. Na miejscu bardzo szybko pojawili się funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komisariatu Policji VI. Interwencja w ciągu kilku chwil przerodziła się w niebezpieczną sytuację, ponieważ 39-latek miał otworzyć ogień w kierunku policjantów. Ostatecznie został zatrzymany, a znaleziony przy nim pistolet zabezpieczono do dalszych badań.
Policjanci dotarli na miejsce w 4 minuty. Wtedy padły strzały
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Krakowie, zgłoszenie wpłynęło około godziny 13. Osoba zawiadamiająca służby informowała o mężczyźnie przemieszczającym się w rejonie ulicy Bieżanowskiej z przedmiotem, który przypominał broń palną. Ze względu na charakter informacji policjanci niezwłocznie skierowali w ten rejon funkcjonariuszy wydziału kryminalnego miejscowego komisariatu. Według policyjnej relacji patrol pojawił się na miejscu po około 4 minutach od otrzymania zgłoszenia.
Podczas interwencji 39-latek oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci wezwali go do odrzucenia broni, a następnie, po szybkiej ocenie zagrożenia, oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyzna nie zastosował się do poleceń i rozpoczął ucieczkę. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ funkcjonariusze mieli do czynienia z osobą, która chwilę wcześniej użyła przedmiotu przypominającego broń podczas interwencji.
39-latek rzucił pistolet i próbował uciekać. Policjanci zdołali go obezwładnić
Po oddaniu strzałów mężczyzna zaczął uciekać przed policjantami. W trakcie pościgu odrzucił trzymany w ręku pistolet, ale nie zdołał uniknąć zatrzymania. Funkcjonariusze obezwładnili 39-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Zabezpieczono również przedmiot, którego używał podczas zdarzenia.
Policja poinformowała, że pistolet został przekazany do szczegółowej analizy w laboratorium kryminalistycznym. Badania mają pozwolić na ustalenie jego właściwości i dokładne określenie rodzaju użytej broni. W opublikowanym komunikacie nie przedstawiono jeszcze wyników tych ekspertyz, dlatego nie należy przesądzać, jaki dokładnie typ pistoletu posiadał zatrzymany. Nie podano również informacji o obrażeniach funkcjonariuszy ani osób postronnych.
Wcześniej był skazany za zabójstwo. Na wolność wyszedł pod koniec 2025 roku
Najbardziej zaskakujące ustalenia dotyczą przeszłości zatrzymanego. Jak poinformowała krakowska policja, 39-latek był już wcześniej karany, między innymi za zabójstwo. Za to przestępstwo odbył wieloletnią karę pozbawienia wolności. Zakład karny opuścił pod koniec 2025 roku, a więc niespełna rok przed obecną interwencją. Policja potwierdziła również, że zatrzymany jest obywatelem Polski i mieszkańcem Krakowa.
Funkcjonariusze nie ujawnili szczegółów wcześniejszej sprawy o zabójstwo. Nie wiadomo zatem, kiedy dokładnie doszło do tego przestępstwa, jaką karę wymierzył wówczas sąd ani w jakich okolicznościach 39-latek zakończył jej odbywanie. Nie ma też informacji, które pozwalałyby łączyć wcześniejsze przestępstwo z aktualnym zdarzeniem. Potwierdzony pozostaje jednak fakt, że policjanci zatrzymali osobę, która odbyła już wieloletnią karę więzienia za pozbawienie życia innego człowieka.
Może usłyszeć zarzut czynnej napaści na policjantów. Grozi mu do 10 lat więzienia
Według informacji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymany może usłyszeć zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Policjanci wskazują, że za taki czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na piątek 13 listopada zaplanowano dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanego, które mają pozwolić na dokładniejsze ustalenie przebiegu interwencji oraz określenie jego odpowiedzialności.
Czynna napaść na funkcjonariusza jest przestępstwem odrębnym od samego niewykonania polecenia policjanta czy próby ucieczki. Odpowiedzialność karna zależy od charakteru zachowania sprawcy, użytych środków i okoliczności zdarzenia. W tej sprawie szczególne znaczenie ma informacja o oddaniu strzałów w kierunku funkcjonariuszy. Ostateczna kwalifikacja prawna będzie jednak zależeć od ustaleń śledczych, wyników ekspertyz oraz decyzji prokuratury.
Nie można również przesądzać, że 39-latek zostanie skazany na maksymalną karę. Na obecnym etapie jest osobą zatrzymaną w związku z podejrzeniem popełnienia nowego przestępstwa. O ewentualnej winie i wymiarze kary zdecyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania.
Broń trafiła do laboratorium. Śledczy muszą wyjaśnić, z czego oddano strzały
Jednym z najważniejszych elementów dalszego postępowania będą badania zabezpieczonego pistoletu. Policja musi ustalić między innymi, z jakiego rodzaju broni korzystał mężczyzna i jakie były jej właściwości techniczne. Informacje te mogą mieć znaczenie zarówno dla dokładnego odtworzenia interwencji, jak i dla oceny zagrożenia, jakie powstało w chwili oddawania strzałów.
Na podstawie dotychczasowego komunikatu nie wiadomo, skąd zatrzymany miał pistolet ani czy posiadał jakiekolwiek dokumenty uprawniające do jego legalnego posiadania. Nie przedstawiono również potwierdzonych ustaleń dotyczących liczby wystrzelonych pocisków. Dlatego szczegóły dotyczące pochodzenia broni, jej rodzaju oraz ewentualnych dodatkowych zarzutów pozostają na tym etapie otwarte.
Policyjna interwencja w Bieżanowie zakończyła się zatrzymaniem
Zdarzenie miało miejsce w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na terenie południowo-wschodniej części Krakowa. To okolica zabudowy mieszkaniowej oraz lokalnych ulic, na których codziennie poruszają się mieszkańcy. Informacja o mężczyźnie posiadającym przedmiot przypominający broń wymagała więc szybkiej reakcji służb, szczególnie że w chwili przyjazdu funkcjonariuszy zagrożenie okazało się realne.
Policja podkreśla, że od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia interwencji minęły zaledwie około 4 minuty. Funkcjonariusze zdołali zatrzymać podejrzanego mimo oddanych przez niego strzałów i próby ucieczki. Na obecnym etapie nie podano informacji wskazujących, że w zdarzeniu uczestniczyły inne osoby albo że 39-latek działał w porozumieniu z kimkolwiek.
Co zrobić, jeśli zauważymy osobę z przedmiotem przypominającym broń?
W sytuacji, gdy ktoś porusza się w przestrzeni publicznej z przedmiotem mogącym być bronią i zachowuje się w sposób wzbudzający obawy, najważniejsze jest zachowanie własnego bezpieczeństwa. Nie należy podchodzić do takiej osoby, próbować samodzielnie odbierać jej przedmiotu ani podejmować działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji. Z bezpiecznego miejsca można powiadomić służby pod numerem alarmowym 112, przekazując możliwie dokładną lokalizację oraz opis sytuacji.
Osoba zgłaszająca nie musi samodzielnie ustalać, czy przedmiot jest prawdziwą bronią palną, repliką albo innym urządzeniem. Taka ocena wymaga odpowiednich umiejętności i może być niemożliwa na odległość. Znacznie ważniejsze jest przekazanie dyspozytorowi informacji o wyglądzie mężczyzny, kierunku jego przemieszczania się i zachowaniu, które wzbudziło niepokój. Dalsze działania powinny należeć do odpowiednio przygotowanych funkcjonariuszy.
Przebieg interwencji w Krakowie pokazuje, jak szybko pozornie rutynowe zgłoszenie może przerodzić się w sytuację bezpośredniego zagrożenia życia. W tym przypadku od informacji o mężczyźnie posiadającym przedmiot przypominający broń do oddania strzałów w kierunku policjantów minęło niewiele czasu. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 39-latek został obezwładniony, a zabezpieczony pistolet trafił do dalszych badań.
Dalsze czynności zaplanowano na piątek 13 listopada
Komenda Miejska Policji w Krakowie poinformowała, że w piątek prowadzone będą kolejne czynności z udziałem zatrzymanego. Śledczy mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia, a wyniki badań laboratoryjnych pozwolą ustalić szczegóły dotyczące zabezpieczonego pistoletu. Dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych czynności będzie można określić pełny zakres zarzutów wobec 39-latka.
Na razie potwierdzone są najważniejsze okoliczności: 39-letni mieszkaniec Krakowa oddał strzały w kierunku policjantów, próbował uciekać i został zatrzymany. Mężczyzna był wcześniej skazany między innymi za zabójstwo, a zakład karny opuścił pod koniec 2025 roku. Policja zapowiada dalsze czynności i wskazuje, że może odpowiedzieć za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.