Karkówkę na niedzielny obiad robię bez obsmażania. Układam ją na cebuli, a po 90 minutach rozpływa się w ustach
Nie trzeba godzinami stać przy kuchence, żeby przygotować obiad, który smakuje jak z porządnej domowej restauracji. Wystarczy karkówka, kilka dużych cebul, czosnek i przyprawy. Mięso trafia prosto do naczynia żaroodpornego, bez wcześniejszego obsmażania. Podczas pieczenia cebula mięknie, wypuszcza sok i razem z przyprawami tworzy aromatyczny sos. Najważniejsze jest przykrycie naczynia i pieczenie mięsa w odpowiedniej temperaturze. Dzięki temu karkówka pozostaje soczysta, zamiast zamienić się w suche, twarde plastry.
Ten przepis sprawdzi się zwłaszcza w sobotę albo niedzielę, kiedy chcemy przygotować coś konkretnego dla całej rodziny, ale nie mamy ochoty pilnować kilku garnków jednocześnie. Przygotowanie składników zajmuje około 15 minut. Później wystarczy wstawić naczynie do piekarnika. Do karkówki pasują ziemniaki z koperkiem, puree, kasza gryczana albo kluski śląskie. Całość można uzupełnić surówką z kiszonej kapusty lub buraczkami.
Soczysta karkówka z piekarnika. Składniki na rodzinny obiad
Do przygotowania 4–5 porcji potrzebna będzie karkówka wieprzowa pokrojona w niezbyt cienkie plastry. Najlepiej sprawdzają się kawałki o grubości około 2 cm, z delikatnym marmurkiem tłuszczu. To właśnie tłuszcz śródmięśniowy sprawia, że podczas dłuższego pieczenia mięso jest bardziej soczyste.
Składniki:
- 1 kg karkówki wieprzowej bez kości,
- 4 duże cebule,
- 4 ząbki czosnku,
- 200 ml bulionu lub wody,
- 2 łyżki musztardy sarepskiej,
- 1 łyżka oleju,
- 1,5 łyżeczki słodkiej papryki,
- 0,5 łyżeczki papryki wędzonej,
- 1 łyżeczka majeranku,
- 1 płaska łyżeczka soli,
- 0,5 łyżeczki pieprzu,
- 2 liście laurowe,
- 3 ziarna ziela angielskiego.
Jeśli karkówka jest bardzo chuda, można dodać jeszcze łyżkę oleju. Jeśli zawiera więcej tłuszczu, dodatkowa ilość nie będzie potrzebna. Musztarda nadaje mięsu lekko wyrazisty smak, ale nie sprawia, że danie staje się ostre. W trakcie pieczenia jej aromat łączy się z cebulą, czosnkiem i naturalnymi sokami mięsnymi.
Najpierw przygotowuję cebulę. Nie kroję jej zbyt drobno
Cebule obieram i kroję w półplasterki o grubości około pół centymetra. Nie siekam ich bardzo drobno, ponieważ podczas długiego pieczenia i tak mocno zmiękną. Zbyt cienko pokrojona cebula może rozpaść się jeszcze przed zakończeniem pieczenia, natomiast grubsze kawałki dłużej zachowują strukturę i stopniowo oddają smak do sosu.
Na dnie naczynia żaroodpornego rozprowadzam łyżkę oleju, a następnie układam całą pokrojoną cebulę. Dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek, liście laurowe i ziele angielskie. Na tym etapie nie trzeba niczego podsmażać. Warstwa cebuli będzie stanowiła naturalną podstawę dla plastrów mięsa i ograniczy ich bezpośredni kontakt z gorącym dnem naczynia.
To właśnie jeden z najważniejszych elementów przepisu. Mięso nie leży bezpośrednio na dnie, lecz na grubej warstwie cebuli. Pod wpływem temperatury warzywa puszczają sok, który miesza się z bulionem i tłuszczem wytapiającym się z karkówki. W ten sposób powstaje baza sosu, bez konieczności osobnego przygotowywania zasmażki.
Karkówkę nacieram przyprawami i musztardą. Bez marynowania przez całą noc
Plastry karkówki osuszam papierowym ręcznikiem. W niewielkiej miseczce mieszam musztardę, słodką i wędzoną paprykę, majeranek, sól oraz pieprz. Powstałą mieszanką nacieram mięso z obu stron. Następnie układam plastry na cebuli, jeden obok drugiego. Jeżeli naczynie jest niewielkie, mogą lekko na siebie zachodzić, ale najlepiej nie układać zbyt wielu ciasnych warstw.
Mięso można odstawić na 20–30 minut do lodówki, jeśli mamy więcej czasu, ale nie jest to konieczne. Przyprawiona karkówka może trafić do piekarnika od razu. Dzięki temu przepis sprawdzi się również wtedy, gdy decyzja o niedzielnym obiedzie zapada dopiero przed południem.
Na koniec wlewam bulion lub wodę przy brzegu naczynia, tak aby nie spłukać przypraw z powierzchni mięsa. Płyn nie powinien całkowicie przykrywać karkówki. Ma nawilżać cebulę i tworzyć parę podczas pieczenia. Naczynie przykrywam pokrywką albo szczelnie folią aluminiową.
90 minut w piekarniku. Temperatura robi całą robotę
Piekarnik nagrzewam do 180°C z grzaniem góra–dół. Przykryte naczynie ustawiam na środkowym poziomie i piekę mięso przez około 90 minut. W tym czasie karkówka stopniowo mięknie, a cebula oddaje sok. Nie trzeba co kilka minut otwierać piekarnika, ponieważ utrata pary może wydłużyć pieczenie i doprowadzić do nadmiernego odparowania płynu.
Po 90 minutach sprawdzam miękkość mięsa widelcem. Powinien wchodzić w karkówkę bez dużego oporu. Jeśli plastry nadal są twarde, przykrywam naczynie ponownie i piekę jeszcze 15–30 minut. Czas zależy od grubości kawałków, wielkości porcji i rzeczywistej temperatury piekarnika. Przy większych kawałkach mięsa dłuższe pieczenie jest zupełnie normalne.
Kiedy karkówka jest już miękka, można zdjąć pokrywkę i zwiększyć temperaturę do 200°C na ostatnie 10–15 minut, aby delikatnie zarumienić wierzch. Trzeba jednak obserwować danie, ponieważ po odkryciu płyn zaczyna szybciej odparowywać. Jeśli na dnie pozostało bardzo mało sosu, warto dolać kilka łyżek gorącej wody.
Sos cebulowy powstaje sam. Wystarczy go lekko wymieszać
Po upieczeniu wyjmuję mięso z naczynia, a cebulę i płyn pozostały na dnie dokładnie mieszam. Warzywa powinny być bardzo miękkie i częściowo rozpadać się pod naciskiem łyżki. W wielu przypadkach nie trzeba już niczego zagęszczać. Naturalny sok z cebuli, przyprawy i tłuszcz z mięsa tworzą gęsty, aromatyczny sos.
Jeśli ktoś woli bardziej jednolitą konsystencję, może krótko zmiksować samą cebulę z częścią płynu za pomocą blendera ręcznego. Trzeba wcześniej wyjąć liście laurowe i ziele angielskie. Jeżeli sos jest zbyt gęsty, można dodać odrobinę gorącej wody albo bulionu. Jeśli jest zbyt rzadki, wystarczy przelać go do rondelka i przez kilka minut odparować na niewielkim ogniu.
Nie polecam natomiast dosypywać dużej ilości mąki bezpośrednio do gorącego sosu. Może to doprowadzić do powstania grudek i sprawić, że naturalny smak cebuli stanie się mniej wyrazisty. Przy dobrze dobranych proporcjach sos zwykle nie wymaga dodatkowego zagęszczania.
Dlaczego karkówka czasem wychodzi twarda? Najczęstszy błąd popełniamy podczas pieczenia
Karkówka zawiera tkankę łączną, która potrzebuje odpowiednio długiej obróbki cieplnej, aby mięso stało się miękkie. Dlatego szybkie pieczenie w wysokiej temperaturze nie zawsze przynosi dobry efekt. Zewnętrzna warstwa może się mocno zarumienić, podczas gdy środek nadal będzie twardy. Właśnie dlatego w tym przepisie większość pieczenia odbywa się pod przykryciem, w umiarkowanej temperaturze.
Drugim błędem jest zbyt cienkie krojenie mięsa. Plastry o grubości poniżej centymetra łatwiej przesuszyć podczas długiego pieczenia. Najlepiej wybierać kawałki o grubości około 2 cm, które zachowują więcej soczystości i dobrze znoszą powolne duszenie w piekarniku.
Trzecim problemem jest zbyt mała ilość płynu. Cebula wprawdzie oddaje sok, ale jego ilość zależy od odmiany i świeżości warzyw. Dlatego warto dodać 200 ml bulionu lub wody i upewnić się, że naczynie jest szczelnie przykryte. Jeśli podczas sprawdzania mięsa widać, że płyn niemal całkowicie odparował, najlepiej dolać niewielką ilość gorącej wody.
Z czym podać karkówkę na niedzielny obiad?
Najbardziej klasyczne połączenie to karkówka w sosie cebulowym z ziemniakami z wody i surówką z kiszonej kapusty. Ziemniaki świetnie wchłaniają sos, a lekko kwaśna kapusta równoważy smak mięsa. Do tego wystarczy odrobina świeżego koperku i obiad jest gotowy.
Jeśli chcemy przygotować bardziej uroczysty zestaw, można podać karkówkę z kluskami śląskimi i buraczkami. Sos cebulowy dobrze łączy się również z kaszą gryczaną albo pęczakiem. Danie sprawdzi się także następnego dnia, ponieważ mięso przechowywane w sosie i powoli odgrzewane zwykle pozostaje soczyste.
Pozostałą karkówkę należy po ostudzeniu schować do lodówki w szczelnym pojemniku. Najlepiej przechowywać ją razem z sosem przez maksymalnie 3–4 dni. Przy odgrzewaniu warto dodać kilka łyżek wody i podgrzewać mięso pod przykryciem, aby nie wyschło. Danie można również zamrozić w porcjach, co sprawia, że nadaje się do przygotowania z wyprzedzeniem.
Ten obiad warto zrobić także dla gości. Smakuje domowo i nie wymaga pilnowania patelni
Największą zaletą karkówki na cebuli jest prostota. Nie trzeba osobno obsmażać każdego kawałka, przygotowywać skomplikowanej marynaty ani spędzać całego przedpołudnia przy kuchence. Wszystkie składniki trafiają do jednego naczynia, a piekarnik wykonuje większość pracy. W tym czasie można przygotować dodatki albo po prostu zająć się czymś innym.
Jeśli szukasz pomysłu na sycący weekendowy obiad, karkówka pieczona na cebuli to jeden z najprostszych sposobów na soczyste mięso z domowym sosem. Wystarczy 15 minut przygotowania i około 90–120 minut pieczenia, w zależności od grubości plastrów. Efektem jest miękka karkówka, aromatyczna cebula i sos, którego nie trzeba przygotowywać w osobnym garnku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.