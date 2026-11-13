Co stanie się z ciałem Michała Oksińskiego, jeśli nikt go nie pochowa? Prawo przewiduje konkretną procedurę
Co stanie się z ciałem Michała Oksińskiego, jeśli żaden z bliskich nie zdecyduje się zorganizować jego pogrzebu? To pytanie pojawia się po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie 7 listopada doszło do ataku, w którym zginęło sześć osób. Wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim zamordowano rodziców i siostrę napastnika. Sam 24-latek zmarł dwa dni później w szpitalu. Choć jeden z członków rodziny zadeklarował gotowość do pochowania trzech zamordowanych bliskich, sprawa pogrzebu Michała Oksińskiego pozostaje nierozstrzygnięta. Polskie prawo przewiduje jednak rozwiązanie również na wypadek, gdy nikt nie podejmie się organizacji pochówku.
W takiej sytuacji obowiązek przejmuje samorząd właściwy ze względu na miejsce zgonu. W przypadku 24-latka byłaby to gmina Kraków, ponieważ właśnie w tym mieście stwierdzono jego śmierć. Oznacza to, że ciało nie może pozostawać bez pochówku wyłącznie dlatego, że rodzina nie chce organizować ceremonii. Procedura obowiązuje niezależnie od okoliczności śmierci i zarzucanych zmarłemu czynów.
Rodzina chce pochować trzy ofiary. W sprawie Michała Oksińskiego decyzji nadal nie ma
Jak przekazał prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej w Krakowie, jeden z członków rodziny zgłosił gotowość do zorganizowania pochówku rodziców i siostry Michała Oksińskiego. Ich ciała znaleziono w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że cała trójka została zastrzelona przed atakiem przeprowadzonym w Krakowie.
Inaczej wygląda sytuacja dotycząca samego 24-latka. Według informacji przekazanych przez prokuraturę do tej pory nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie jego pochówku. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził w rozmowie z „Super Expressem”, że jeśli nikt uprawniony nie zgłosi się po ciało, jego pochowanie będzie obowiązkiem właściwej gminy.
Nie należy jednak utożsamiać braku zgłoszenia z formalnym zrzeczeniem się wszelkich praw przez rodzinę. Postępowanie dotyczące wydania ciała i organizacji pogrzebu wymaga odpowiednich czynności, a sytuacja może się zmienić, jeśli któryś z uprawnionych krewnych lub inna osoba dobrowolnie zdecyduje się zająć pochówkiem.
Kto pochowa Michała Oksińskiego, jeśli nikt się nie zgłosi?
Odpowiedź znajduje się w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przepis stanowi, że zwłoki niepochowane przez osoby uprawnione i nieprzekazane na cele naukowe lub dydaktyczne są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. W przypadku Michała Oksińskiego będzie to Kraków, a nie Ostrowiec Świętokrzyski, z którym związane było jego miejsce zamieszkania.
Ta różnica ma zasadnicze znaczenie. Obowiązek samorządu nie zależy od tego, gdzie zmarły mieszkał, był zameldowany albo gdzie pochowano członków jego rodziny. Decydujące jest miejsce śmierci. Ponieważ 24-latek zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, właśnie gmina Kraków byłaby właściwa do organizacji pogrzebu, jeśli nikt inny nie podejmie się tego zadania.
Wykonaniem takich obowiązków zajmują się odpowiednie jednostki samorządowe, zgodnie z lokalnymi zasadami. Gmina może powierzyć techniczną organizację pochówku zakładowi pogrzebowemu. Nie oznacza to jednak, że prezydent miasta osobiście decyduje o każdym elemencie ceremonii. Podstawą są przepisy ustawowe i procedury obowiązujące na terenie samorządu.
Czy Kraków musi zapłacić za pogrzeb? Pieniądze mogą pochodzić z budżetu miasta
Jeżeli pogrzeb zostanie zorganizowany przez gminę, to samorząd odpowiada za zapewnienie jego przeprowadzenia i pokrycie niezbędnych wydatków. Wynika to również z ustawy o pomocy społecznej, która zalicza sprawienie pogrzebu do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przepisy przewidują przy tym, że ceremonia odbywa się w sposób ustalony przez samorząd, z uwzględnieniem wyznania zmarłego.
Oznacza to, że w razie braku osoby organizującej pogrzeb koszt jego przeprowadzenia może zostać początkowo pokryty ze środków publicznych. Nie należy jednak automatycznie zakładać, że Kraków ostatecznie poniesie cały wydatek bez możliwości odzyskania pieniędzy. Ustawa przewiduje określone mechanizmy rozliczenia kosztów pochówku.
Art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że jeżeli pogrzeb został sfinansowany przez gminę, a po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej. To, czy w konkretnej sprawie możliwe będzie odzyskanie pieniędzy, zależy jednak od sytuacji majątkowej zmarłego i innych okoliczności prawnych. Na razie nie ma danych, które pozwalałyby określić koszty ewentualnego pogrzebu Michała Oksińskiego.
Jak wygląda pogrzeb organizowany przez gminę?
Pogrzeb finansowany przez samorząd nie musi mieć formy rozbudowanej uroczystości. Jego celem jest zapewnienie zmarłemu pochówku zgodnego z obowiązującymi przepisami i lokalnymi zasadami. W praktyce gminy organizują podstawowe czynności związane z transportem ciała, przygotowaniem pochówku, zapewnieniem trumny lub urny, miejscem na cmentarzu oraz wykonaniem pozostałych niezbędnych usług.
Szczegółowy sposób przeprowadzenia ceremonii zależy od zasad przyjętych w danej gminie oraz okoliczności konkretnej sprawy. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje uwzględnić wyznanie zmarłego, ale nie oznacza to, że każdy pogrzeb finansowany przez samorząd musi mieć rozbudowaną oprawę religijną. Nie można również bez potwierdzenia zakładać, że w przypadku Michała Oksińskiego odbędzie się pogrzeb świecki, że zostanie skremowany albo że ceremonia będzie całkowicie zamknięta dla osób postronnych.
Na obecnym etapie nie wiadomo, gdzie 24-latek mógłby zostać pochowany. Nie ogłoszono terminu ceremonii ani szczegółów dotyczących ewentualnego miejsca na cmentarzu. Sam fakt, że gmina byłaby odpowiedzialna za organizację pochówku, nie przesądza jeszcze o konkretnym cmentarzu czy formie pogrzebu.
Czy ciało może pozostać w zakładzie medycyny sądowej na zawsze?
Prokurator Eryk Stasielak podkreślił w rozmowie z „Faktem”, że ciało zmarłego nie może pozostawać w zakładzie medycyny sądowej bezterminowo. Śledczy muszą najpierw przeprowadzić czynności niezbędne dla postępowania, w tym badania pozwalające ustalić przyczynę śmierci i zabezpieczyć materiał dowodowy. Po zakończeniu właściwych czynności sprawa wydania ciała i pochówku wymaga rozstrzygnięcia.
Według doniesień opublikowanych po śmierci 24-latka sekcję zwłok przeprowadzono 10 listopada. Badanie miało potwierdzić obrażenia postrzałowe, a biegli zabezpieczyli materiał do dalszych analiz. Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszystkie czynności związane z ciałem zostały zakończone. O możliwości jego wydania decydują właściwe organy w ramach prowadzonego postępowania.
Należy również odróżnić zakończenie sekcji zwłok od zakończenia całego śledztwa. Prokuratura może nadal prowadzić postępowanie dotyczące przebiegu wydarzeń, motywów sprawcy i ewentualnego udziału innych osób, nawet gdy ciało zmarłego zostanie już pochowane.
Czy rodzina musi pochować Michała Oksińskiego?
Polskie przepisy określają, komu przysługuje prawo pochowania zwłok. W pierwszej kolejności wymieniają najbliższą rodzinę, między innymi małżonka, zstępnych, wstępnych oraz określonych dalszych krewnych. Prawo do pochówku mogą mieć także inne osoby, które dobrowolnie podejmą się takiego zobowiązania.
Istotne jest jednak rozróżnienie pomiędzy prawem do zorganizowania ceremonii a sytuacją, w której rodzina z różnych powodów nie decyduje się z tego prawa skorzystać. Ustawa przewiduje na taką okoliczność rozwiązanie zastępcze w postaci pochówku organizowanego przez gminę. Nie oznacza to, że krewni mogą zostać automatycznie zmuszeni do samodzielnego przygotowania uroczystości.
W sprawie Michała Oksińskiego sytuacja rodzinna jest wyjątkowo tragiczna. Według ustaleń Prokuratury Krajowej 24-latek przed atakiem w Krakowie zabił własnych rodziców i siostrę. Jeden z pozostałych krewnych zadeklarował gotowość do zorganizowania pogrzebu tej trójki. Nie ma natomiast potwierdzenia, że ktokolwiek podjął analogiczne zobowiązanie wobec samego napastnika.
Czy sprawca tak ciężkiej zbrodni również ma prawo do pochówku?
Polskie prawo nie przewiduje pozostawienia ciała bez pochówku jako dodatkowej kary za popełnione przestępstwa. Nawet jeśli zmarłemu przypisuje się najcięższe zbrodnie, zasady postępowania z jego zwłokami wynikają z przepisów dotyczących pochówku. Obowiązki w tym zakresie nie są uzależnione od oceny moralnej jego życia ani od reakcji opinii publicznej.
W przypadku Michała Oksińskiego trzeba pamiętać również o sytuacji procesowej. Prokuratura Krajowa poinformowała 9 listopada, że zgromadzony materiał wskazuje na jego odpowiedzialność za zabójstwo trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim i sześciu osób w Krakowie. Mężczyzna zmarł jednak przed formalnym przedstawieniem mu zarzutów. Z tego powodu nie doszło do procesu zakończonego wyrokiem skazującym.
Nie zmienia to faktu, że prokuratura nadal wyjaśnia pełny przebieg wydarzeń. Śledztwo obejmuje między innymi ustalenie motywów działania napastnika i sprawdzenie, czy inne osoby w jakikolwiek sposób przyczyniły się do popełnienia przestępstw. Kwestia pogrzebu jest odrębną sprawą administracyjną i nie rozstrzyga odpowiedzialności innych potencjalnych uczestników zdarzeń.
Czy Michał Oksiński może zostać pochowany razem z rodziną?
W przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że początkowo rozważano możliwość wspólnego pochówku 24-latka i jego najbliższych w rodzinnych stronach. Na razie jednak brak potwierdzenia, aby podjęto decyzję o takiej ceremonii. Prokuratura wskazuje jedynie, że krewny zadeklarował gotowość zorganizowania pogrzebu rodziców oraz siostry Oksińskiego.
Polskie przepisy nie ustanawiają ogólnego zakazu pochowania sprawcy zabójstwa na tym samym cmentarzu co jego ofiary. W praktyce decyzje o formie i miejscu pochówku zależą od osób uprawnionych do jego organizacji, zasad obowiązujących na cmentarzu oraz okoliczności konkretnej sprawy. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że do wspólnego pogrzebu w tym przypadku dojdzie.
Jeżeli nikt z bliskich nie zdecyduje się na organizację pochówku samego Michała Oksińskiego, właściwym podmiotem pozostanie gmina Kraków. Wówczas ceremonia będzie organizowana zgodnie z procedurą samorządową, a jej szczegóły nie muszą odpowiadać wcześniejszym rodzinnym rozważaniom.
Co wydarzy się teraz? Decyzja wciąż nie została ogłoszona
Na 13 listopada 2026 roku nie ma oficjalnie potwierdzonej daty ani miejsca pochówku Michała Oksińskiego. Wiadomo, że zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, a prokuratura prowadzi dalsze czynności związane ze śledztwem. Wiadomo również, że krewny wyraził gotowość do pochowania trzech zamordowanych członków rodziny, ale sprawa pogrzebu 24-latka nadal pozostaje otwarta.
Jeśli zgłosi się osoba uprawniona lub ktoś, kto dobrowolnie podejmie się organizacji pogrzebu, pochówek może zostać przeprowadzony z jej udziałem. Jeżeli nikt tego nie zrobi, zastosowanie znajdzie procedura przewidziana w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a obowiązek pochowania ciała przejmie gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu.
Najważniejsze jest więc jedno: brak osoby gotowej pochować Michała Oksińskiego nie oznacza, że jego ciało pozostanie bez pogrzebu. W ostateczności zostanie uruchomiony mechanizm przewidziany przez polskie prawo, a organizacją pochówku zajmie się Kraków. Na razie nie ma jednak podstaw, by podawać termin, miejsce ceremonii ani przesądzać, w jaki sposób zostanie przeprowadzona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.