Donald Tusk ogłasza ważną decyzję. Polska przy stole rozmów z Rosją, Ukrainą i USA. Stawką bezpieczeństwo całej Europy
Premier Donald Tusk poinformował w piątek, 13 listopada, że Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania, tworzące grupę E5, mają uczestniczyć wraz z instytucjami europejskimi w negocjacjach dotyczących wojny w Ukrainie. „Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas” – napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych.
Zapowiedź pojawia się w szczególnie ważnym momencie. Stany Zjednoczone prowadzą intensywne rozmowy z przedstawicielami Rosji i Ukrainy, próbując doprowadzić do porozumienia kończącego wojnę. Dotychczas jednym z najważniejszych pytań pozostawało to, jaki wpływ na negocjacje będą miały państwa europejskie, których bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od przyszłych ustaleń.
Rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Amerykanie przekazali informacje po spotkaniu z Putinem
Przełomowe zapowiedzi poprzedziły intensywne działania dyplomatyczne. W czwartek, 12 listopada, amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny oraz przyszłych warunków bezpieczeństwa w Europie.
Następnie przedstawiciele Stanów Zjednoczonych udali się do Dublina, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przedstawicielami państw europejskich. W nocnych konsultacjach uczestniczyła również Polska, reprezentowana przez wiceministra spraw zagranicznych Roberta Kupieckiego.
Według informacji przekazanych po spotkaniach amerykańscy negocjatorzy przedstawili europejskim partnerom rezultaty rozmów prowadzonych w Moskwie. Jared Kushner poinformował, że zarówno Ukraina, jak i Rosja miały zgodzić się na rozszerzenie kolejnej rundy negocjacji o przedstawicieli Europy.
To właśnie ta zapowiedź otworzyła drogę do ogłoszenia przez Donalda Tuska udziału grupy E5 w dalszych rozmowach.
Polska jeszcze niedawno nie była mile widziana przy stole negocjacyjnym
Sytuacja nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście wcześniejszych wypowiedzi polskiego premiera. Jeszcze 12 listopada Donald Tusk przyznawał, że Polska nie jest mile widziana przy stole rozmów organizowanych przez amerykańską dyplomację z udziałem przedstawicieli Rosji.
Premier wskazywał, że polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji jest jednoznaczne, a Moskwa nie jest zainteresowana udziałem Warszawy w negocjacjach.
Dlatego najnowsza deklaracja dotycząca E5 oznacza istotną zmianę w zapowiadanym składzie rozmów. Polska, obok największych państw Europy Zachodniej, ma uczestniczyć w procesie dotyczącym przyszłości Ukrainy oraz europejskiego systemu bezpieczeństwa.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie szczegóły zostały już uzgodnione. Nadal nie wiadomo, jaki dokładnie będzie zakres udziału przedstawicieli poszczególnych państw w negocjacjach i jakie decyzje będą mogli współkształtować.
Stawką nie jest wyłącznie zakończenie wojny. Chodzi również o przyszłość NATO
Jednym z najbardziej wrażliwych zagadnień pozostaje przyszły system bezpieczeństwa w Europie. Rosja od lat przedstawia postulaty dotyczące ograniczenia obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zablokowania możliwości przystąpienia Ukrainy do Sojuszu.
Przedstawiciele Kremla ponownie sygnalizowali zainteresowanie rozmowami o szerszej architekturze bezpieczeństwa europejskiego. To temat szczególnie istotny dla Polski, ponieważ ewentualne ustalenia mogłyby dotyczyć zasad funkcjonowania sił sojuszniczych w regionie.
Nie ma obecnie podstaw, aby twierdzić, że państwa NATO zaakceptowały rosyjskie żądania. Sam fakt pojawienia się tej problematyki w rozmowach pokazuje jednak, dlaczego Warszawa zabiega o bezpośredni udział w konsultacjach.
Z perspektywy Polski najważniejsze pozostaje to, aby ewentualne porozumienie pokojowe nie oznaczało osłabienia bezpieczeństwa państw graniczących z Rosją i Białorusią.
Co to oznacza dla Warszawy i mieszkańców Mazowsza?
Dla mieszkańców stolicy oraz całego województwa mazowieckiego negocjacje nie oznaczają obecnie nowych ograniczeń w codziennym życiu ani automatycznej zmiany poziomu zagrożenia. Ich znaczenie jest jednak istotne w dłuższej perspektywie, ponieważ dotyczą bezpieczeństwa państwa, którego najważniejsze instytucje znajdują się właśnie w Warszawie.
W stolicy mieszczą się między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej, kluczowe instytucje administracji państwowej oraz struktury odpowiedzialne za koordynowanie polityki bezpieczeństwa. To tutaj zapadają decyzje dotyczące polskiego stanowiska wobec przyszłych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy i wschodniej flanki NATO.
Dla mieszkańców Mazowsza ważne będzie nie tylko to, czy uda się doprowadzić do zawieszenia broni, ale również to, jakie warunki zostaną uzgodnione i czy rzeczywiście zmniejszą ryzyko kolejnej eskalacji konfliktu.
Samo rozpoczęcie negocjacji z szerszym udziałem państw europejskich nie jest jeszcze gwarancją pokoju. Może jednak umożliwić Polsce bezpośrednie przedstawianie swoich interesów i zastrzeżeń.
Czy porozumienie pokojowe jest już blisko?
Na tym etapie byłoby przedwczesne ogłaszanie zakończenia wojny. Pomimo intensywnych kontaktów dyplomatycznych nie przedstawiono dotąd ostatecznego porozumienia, które zostałoby zaakceptowane przez wszystkie strony.
Według informacji przekazywanych po rozmowach w Moskwie Rosja nadal podtrzymuje istotne żądania dotyczące terytorium Ukrainy i przyszłego bezpieczeństwa europejskiego. Nie ma również pełnego publicznego potwierdzenia ze strony Kremla dotyczącego zapowiadanego rozszerzenia negocjacji o europejskich partnerów.
Najbliższe spotkania pokażą, czy deklaracje zostaną przełożone na konkretny format negocjacyjny i czy strony zdołają zbliżyć stanowiska.
Jedno jest pewne: zapowiedź udziału Polski w rozmowach E5 oznacza, że Warszawa ma mieć miejsce w procesie, którego wyniki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo regionu przez kolejne lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.