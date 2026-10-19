Biedronka oszalała z cenami! Produkt za 569 zł teraz za 189 zł. Gigantyczna wyprzedaż, rabaty nawet do 65 procent!
Takich obniżek klienci Biedronki nie widują codziennie. W internetowej wyprzedaży „Ostatnie sztuki” ceny wybranych produktów spadły nawet o 65 procent. Stolik kawowy przeceniono aż o 380 zł, krzesełko dziecięce o 350 zł, a wyposażenie domu i ogrodu można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Sklep ostrzega jednak, że niektórych produktów zostało zaledwie kilka sztuk.
Biedronka wyprzedaje końcówki magazynowe. Rabaty robią wrażenie
W sklepie internetowym Biedronka Home trwa wyprzedaż produktów dostępnych w ograniczonych ilościach.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się meble, wyposażenie wnętrz, sprzęt do ogrodu, artykuły dziecięce i akcesoria elektroniczne.
Niektóre produkty potaniały o kilkadziesiąt procent, a różnice między ceną aktualną a najniższą ceną z 30 dni przed obniżką wynoszą nawet kilkaset złotych.
Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy stolika kawowego.
Stolik za 569 zł przeceniony na 189 zł! Aż 380 zł oszczędności
Stolik kawowy Konsimo Frisk o wymiarach 90 × 35 × 60 cm, z przeszklonym blatem, został przeceniony z 569 zł do zaledwie 189 zł.
To obniżka o 380 zł, czyli około 65 procent.
Mebel w białym kolorze może zainteresować osoby urządzające salon lub planujące zmianę wystroju mieszkania.
Na udostępnionym zrzucie ekranu przy produkcie widnieje informacja o dziewięciu pozostałych egzemplarzach.
Krzesełko dziecięce aż 350 zł taniej
Kolejna mocna promocja dotyczy wyposażenia dla najmłodszych.
Krzesełko do karmienia Kidnort Jordgubbe w kolorze zielonym zostało przecenione z 599 zł do 249 zł.
Oznacza to oszczędność 350 zł, czyli około 58 procent.
Przy produkcie pojawił się komunikat o trzech pozostałych sztukach.
W ofercie znalazł się również bujaczek dziecięcy Kidnort Vinbär, przeznaczony według opisu sklepu dla dzieci o masie do 9 kg.
Jego cena spadła ze 189 zł do 99 zł.
Żaluzje tańsze nawet o 60 procent. Ceny od 69,90 zł
Duże przeceny objęły również osłony okienne.
Żaluzja drewnopodobna Decoteam w kolorze białego dębu, o wymiarach 60 × 140 cm, kosztuje teraz 69,90 zł zamiast 179 zł.
To obniżka o około 60 procent.
Inne rozmiary również zostały mocno przecenione:
- 80 × 140 cm – 99,90 zł zamiast 249 zł;
- 100 × 140 cm – 109 zł zamiast 279 zł;
- 100 × 160 cm – 119 zł zamiast 299 zł.
To propozycja dla osób, które planują odświeżenie salonu, sypialni czy gabinetu.
Meble ogrodowe taniej o kilkaset złotych
Wśród przecenionych produktów znalazły się także zestawy mebli ogrodowych.
Zestaw Meven Lorca, obejmujący stół i sześć krzeseł, kosztuje 699 zł zamiast 999 zł.
To 300 zł oszczędności.
Z kolei zestaw Jumi z dwoma fotelami i stolikiem przeceniono z 549 zł do 349 zł.
W sprzedaży jest również zielony leżak ogrodowy Meven Vigo za 79,90 zł zamiast 99,99 zł.
Jesienne wyprzedaże mogą być okazją do zakupu wyposażenia na kolejny sezon, choć przed zamówieniem warto sprawdzić wymiary produktów i warunki przechowywania.
Oświetlenie i sprzęt do domu. Lampki solarne oraz stacje pogodowe
Biedronka przeceniła także akcesoria, które mogą przydać się w domu i ogrodzie.
Zestaw 12 lampek solarnych Wings kosztuje 79,99 zł zamiast 99,99 zł.
Naświetlacz LED Sanico Milky PIR o mocy 30 W, z czujnikiem ruchu, przeceniono z 49,99 zł do 29,99 zł.
W ofercie dostępna jest także stacja pogodowa Blaupunkt WS10BK z czujnikiem zewnętrznym za 61,90 zł zamiast 79,99 zł.
Elektronarzędzia i sprzęt ogrodowy. Obniżki nawet o 100 zł
Na wyprzedaży znalazły się również urządzenia przydatne podczas prac domowych i ogrodowych.
Szlifierka oscylacyjna Niteo o mocy 200 W została przeceniona ze 149 zł do 79,90 zł.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu NAC kosztują 89,90 zł zamiast 99,99 zł.
Odkurzacz do liści Prime3 GVB41 o mocy 3500 W przeceniono z 229 zł do 179 zł.
Warto pamiętać, że w przypadku sprzętu akumulatorowego przed zakupem należy sprawdzić, czy zestaw zawiera akumulator i ładowarkę.
Największe przeceny. Sprawdzamy ceny
|Produkt
|Cena aktualna
|Cena przed obniżką
|Stolik kawowy Konsimo Frisk
|189 zł
|569 zł
|Krzesełko Kidnort Jordgubbe
|249 zł
|599 zł
|Żaluzja Decoteam 60 × 140 cm
|69,90 zł
|179 zł
|Żaluzja Decoteam 100 × 160 cm
|119 zł
|299 zł
|Zestaw ogrodowy Meven Lorca
|699 zł
|999 zł
|Zestaw ogrodowy Jumi
|349 zł
|549 zł
|Bujaczek Kidnort Vinbär
|99 zł
|189 zł
|Szlifierka Niteo 200 W
|79,90 zł
|149 zł
|Naświetlacz LED Sanico 30 W
|29,99 zł
|49,99 zł
Ceny odniesienia są oznaczone w sklepie jako najniższe ceny z 30 dni przed obniżką.
Przy niektórych produktach zostały tylko dwie lub trzy sztuki
Biedronka wyświetla przy wybranych produktach komunikaty informujące o ograniczonej dostępności.
Na przedstawionych materiałach można zobaczyć między innymi informację o dwóch pozostałych sztukach bujaczka dziecięcego, trzech sztukach krzesełka do karmienia i czterech sztukach naświetlacza LED.
Stan magazynowy może jednak zmieniać się na bieżąco.
Gdzie kupić produkty z wyprzedaży?
Promocje dostępne są w internetowym sklepie Biedronka Home, w sekcji „Ostatnie sztuki”.
Nie należy zakładać, że te same ceny obowiązują w stacjonarnych sklepach Biedronki.
Przed zakupem warto sprawdzić aktualną cenę, dostępność, koszt dostawy oraz warunki zwrotu.
Największą uwagę przyciągają przeceny sięgające 65 procent. Stolik za 189 zł zamiast 569 zł i krzesełko dziecięce za 249 zł zamiast 599 zł pokazują, jak duże mogą być różnice cenowe podczas wyprzedaży końcówek magazynowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.