Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza! Od poniedziałku przerwy w dostawie prądu. Nawet kilka godzin bez energii
Mieszkańcy Mazowsza powinni sprawdzić harmonogram wyłączeń energii elektrycznej na najbliższe dni. Od poniedziałku 19 października zaplanowano prace przy sieci energetycznej, które mogą oznaczać kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Dotyczy to konkretnych miejscowości i ulic, a nie całego województwa. Wyłączenia mogą utrudnić pracę zdalną, korzystanie z urządzeń elektrycznych, a w niektórych domach również działanie ogrzewania.
Od poniedziałku bez prądu. Mieszkańcy powinni sprawdzić adresy
Początek nowego tygodnia przyniesie planowane wyłączenia energii elektrycznej w części województwa mazowieckiego.
Z opublikowanego harmonogramu opartego na danych PGE Dystrybucja wynika, że w poniedziałek 19 października przerwy zaplanowano między innymi w miejscowości Stanisławów Pierwszy w powiecie legionowskim.
Prace mają być prowadzone w godzinach od 9:00 do 14:00.
Oznacza to, że mieszkańcy wskazanych adresów muszą liczyć się z możliwością nawet pięciogodzinnej przerwy w dostawie energii.
Te ulice znalazły się w harmonogramie
W poniedziałek 19 października, w godzinach 9:00–14:00, planowane wyłączenia dotyczą między innymi następujących ulic w Stanisławowie Pierwszym:
- Wiolinowej,
- Rodzinnej,
- Jarzębiny,
- Konwaliowej,
- Regatowej,
- Pięciolinii,
- Perłowej.
Nie oznacza to, że wszystkie budynki przy każdej z wymienionych ulic zostaną pozbawione zasilania. Szczegółowy zakres wyłączenia należy sprawdzić w aktualnym wykazie operatora.
Harmonogram może również ulec zmianie.
Warszawa także powinna sprawdzić komunikaty
Na terenie Warszawy i części sąsiednich gmin za dystrybucję energii odpowiada Stoen Operator.
Spółka prowadzi internetowy portal, w którym mieszkańcy mogą sprawdzać planowane wyłączenia, zgłoszenia użytkowników oraz potwierdzone awarie.
Operator informuje, że planowane przerwy wynikają między innymi z konieczności konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci.
Informacje o takich pracach są publikowane z wyprzedzeniem.
W przypadku odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia Stoen Operator wskazuje pięciodniowy termin powiadamiania o planowanych wyłączeniach.
Nie udało się potwierdzić kompletnego wykazu warszawskich ulic objętych wyłączeniami 19 października, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić swój adres bezpośrednio w systemie operatora.
Brak prądu może oznaczać również problemy z ogrzewaniem
Kilka godzin bez energii elektrycznej to nie tylko brak oświetlenia.
Przerwa w zasilaniu może uniemożliwić korzystanie z internetu, komputera, płyty indukcyjnej czy niektórych urządzeń kuchennych.
W domach jednorodzinnych może również zatrzymać pracę urządzeń grzewczych wymagających energii elektrycznej, w tym pomp obiegowych, sterowników kotłów gazowych i pomp ciepła.
Dlatego osoby mieszkające pod adresami objętymi planowanymi wyłączeniami powinny wcześniej przygotować się do kilkugodzinnej przerwy.
Warto naładować telefony i powerbanki, zaplanować pracę wymagającą internetu oraz upewnić się, że najważniejsze urządzenia mają zapewnione odpowiednie warunki pracy.
Jak sprawdzić, czy zabraknie prądu na twojej ulicy?
Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z portalu Stoen Operator pod adresem awaria.stoen.pl.
Serwis umożliwia wyszukanie adresu i sprawdzenie, czy w okolicy występuje planowane wyłączenie albo potwierdzona awaria.
Z kolei mieszkańcy miejscowości obsługiwanych przez PGE Dystrybucja powinni korzystać z aktualnych harmonogramów publikowanych przez tego operatora.
W razie nieoczekiwanej przerwy w dostawie energii można zadzwonić pod ogólnopolski numer pogotowia energetycznego 991.
Jeżeli prądu nie ma tylko w jednym mieszkaniu, warto najpierw sprawdzić bezpieczniki i ustalić, czy podobny problem występuje u sąsiadów.
To nie blackout. Wyłączenia dotyczą konkretnych adresów
Zapowiedziane przerwy są związane z planowanymi pracami przy sieci energetycznej.
Nie ma podstaw, by utożsamiać je z ogólnokrajowym blackoutem czy nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców Mazowsza jest prosta: przed rozpoczęciem nowego tygodnia warto sprawdzić swój adres w harmonogramie operatora. W niektórych miejscowościach przerwa w dostawie prądu może potrwać nawet pięć godzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.