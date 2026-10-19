Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza! Od poniedziałku przerwy w dostawie prądu. Nawet kilka godzin bez energii

19 października 2026 07:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Mazowsza powinni sprawdzić harmonogram wyłączeń energii elektrycznej na najbliższe dni. Od poniedziałku 19 października zaplanowano prace przy sieci energetycznej, które mogą oznaczać kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Dotyczy to konkretnych miejscowości i ulic, a nie całego województwa. Wyłączenia mogą utrudnić pracę zdalną, korzystanie z urządzeń elektrycznych, a w niektórych domach również działanie ogrzewania.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Od poniedziałku bez prądu. Mieszkańcy powinni sprawdzić adresy

Początek nowego tygodnia przyniesie planowane wyłączenia energii elektrycznej w części województwa mazowieckiego.

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Z opublikowanego harmonogramu opartego na danych PGE Dystrybucja wynika, że w poniedziałek 19 października przerwy zaplanowano między innymi w miejscowości Stanisławów Pierwszy w powiecie legionowskim.

Prace mają być prowadzone w godzinach od 9:00 do 14:00.

Oznacza to, że mieszkańcy wskazanych adresów muszą liczyć się z możliwością nawet pięciogodzinnej przerwy w dostawie energii.

Te ulice znalazły się w harmonogramie

W poniedziałek 19 października, w godzinach 9:00–14:00, planowane wyłączenia dotyczą między innymi następujących ulic w Stanisławowie Pierwszym:

  • Wiolinowej,
  • Rodzinnej,
  • Jarzębiny,
  • Konwaliowej,
  • Regatowej,
  • Pięciolinii,
  • Perłowej.

Nie oznacza to, że wszystkie budynki przy każdej z wymienionych ulic zostaną pozbawione zasilania. Szczegółowy zakres wyłączenia należy sprawdzić w aktualnym wykazie operatora.

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Harmonogram może również ulec zmianie.

Warszawa także powinna sprawdzić komunikaty

Na terenie Warszawy i części sąsiednich gmin za dystrybucję energii odpowiada Stoen Operator.

Spółka prowadzi internetowy portal, w którym mieszkańcy mogą sprawdzać planowane wyłączenia, zgłoszenia użytkowników oraz potwierdzone awarie.

Operator informuje, że planowane przerwy wynikają między innymi z konieczności konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci.

Informacje o takich pracach są publikowane z wyprzedzeniem.

W przypadku odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia Stoen Operator wskazuje pięciodniowy termin powiadamiania o planowanych wyłączeniach.

Nie udało się potwierdzić kompletnego wykazu warszawskich ulic objętych wyłączeniami 19 października, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić swój adres bezpośrednio w systemie operatora.

Brak prądu może oznaczać również problemy z ogrzewaniem

Kilka godzin bez energii elektrycznej to nie tylko brak oświetlenia.

Przerwa w zasilaniu może uniemożliwić korzystanie z internetu, komputera, płyty indukcyjnej czy niektórych urządzeń kuchennych.

W domach jednorodzinnych może również zatrzymać pracę urządzeń grzewczych wymagających energii elektrycznej, w tym pomp obiegowych, sterowników kotłów gazowych i pomp ciepła.

Dlatego osoby mieszkające pod adresami objętymi planowanymi wyłączeniami powinny wcześniej przygotować się do kilkugodzinnej przerwy.

Warto naładować telefony i powerbanki, zaplanować pracę wymagającą internetu oraz upewnić się, że najważniejsze urządzenia mają zapewnione odpowiednie warunki pracy.

Jak sprawdzić, czy zabraknie prądu na twojej ulicy?

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z portalu Stoen Operator pod adresem awaria.stoen.pl.

Serwis umożliwia wyszukanie adresu i sprawdzenie, czy w okolicy występuje planowane wyłączenie albo potwierdzona awaria.

Z kolei mieszkańcy miejscowości obsługiwanych przez PGE Dystrybucja powinni korzystać z aktualnych harmonogramów publikowanych przez tego operatora.

W razie nieoczekiwanej przerwy w dostawie energii można zadzwonić pod ogólnopolski numer pogotowia energetycznego 991.

Jeżeli prądu nie ma tylko w jednym mieszkaniu, warto najpierw sprawdzić bezpieczniki i ustalić, czy podobny problem występuje u sąsiadów.

To nie blackout. Wyłączenia dotyczą konkretnych adresów

Zapowiedziane przerwy są związane z planowanymi pracami przy sieci energetycznej.

Nie ma podstaw, by utożsamiać je z ogólnokrajowym blackoutem czy nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego.

Najważniejsza informacja dla mieszkańców Mazowsza jest prosta: przed rozpoczęciem nowego tygodnia warto sprawdzić swój adres w harmonogramie operatora. W niektórych miejscowościach przerwa w dostawie prądu może potrwać nawet pięć godzin.

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