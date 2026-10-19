Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce! Ceny spadły nawet o 60 proc. Telewizory, elektronika i wyposażenie domu za ułamek ceny
Biedronka uruchomiła wielką wyprzedaż produktów z końcówek magazynowych. W internetowej ofercie „Ostatnie sztuki” znalazły się setki artykułów, a obniżki na wybrane produkty sięgają nawet 60 procent. Telewizory, słuchawki bezprzewodowe, sprzęt AGD, meble ogrodowe i hulajnogi elektryczne można kupić znacznie taniej niż wcześniej. Przy niektórych ofertach pojawiają się komunikaty o zaledwie kilku pozostałych egzemplarzach.
Biedronka ruszyła z gigantyczną wyprzedażą. Setki produktów w obniżonych cenach
W sklepie internetowym Biedronka Home pojawiła się specjalna sekcja „Ostatnie sztuki”, w której zgromadzono produkty dostępne w ograniczonych ilościach.
Na udostępnionych materiałach widnieją aż 432 produkty.
Oferta obejmuje kilka kategorii, w tym wyposażenie domu, elektronikę, artykuły sportowe, sprzęt ogrodowy i produkty do kuchni.
Wśród przecenionych artykułów znajdują się zarówno niedrogie akcesoria za kilkanaście złotych, jak i urządzenia elektroniczne kosztujące kilkaset złotych.
Największą uwagę przyciągają jednak rabaty sięgające 60 procent.
Telewizory przecenione o 35 procent. Duże obniżki na elektronikę
Jedną z najciekawszych części wyprzedaży są telewizory marki Thomson.
Model Thomson 40FQ3S15 z ekranem 40 cali, technologią QLED, rozdzielczością Full HD i Google TV został przeceniony z 1399 zł do 899 zł.
Oznacza to oszczędność 500 zł.
W ofercie znajduje się również telewizor Thomson 43UG4S14 o przekątnej 43 cali, rozdzielczości 4K UHD i Google TV.
Jego cena spadła z 1699 zł do 1099 zł.
W tym przypadku klienci mogą zaoszczędzić 600 zł.
Przy obu produktach widnieje informacja o darmowej dostawie.
Słuchawki Lenovo za niecałe 50 zł! Obniżka aż o 60 procent
Jeszcze większe procentowo rabaty dotyczą słuchawek bezprzewodowych.
Model Lenovo LP40II dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i beżowej.
Cena została obniżona ze 129 zł do zaledwie 49,90 zł.
To oznacza przecenę o około 60 procent.
Dla osób szukających niedrogich słuchawek do telefonu może być to jedna z bardziej interesujących propozycji.
W ofercie znalazł się również projektor Forever FP-100 w cenie 89,90 zł zamiast 99,99 zł.
Hulajnoga elektryczna taniej o 800 zł. Zostały ostatnie egzemplarze
Biedronka przeceniła także hulajnogę elektryczną Siver City o mocy 250 W.
Cena produktu spadła z 1499 zł do 699 zł.
Oszczędność wynosi aż 800 zł, czyli około 53 procent.
Na udostępnionym zrzucie ekranu przy hulajnodze pojawia się komunikat o ośmiu pozostałych egzemplarzach.
To jednak stan widoczny w momencie wykonania zrzutu. Dostępność może zmieniać się na bieżąco.
Sprzęt AGD za ułamek wcześniejszej ceny. Air fryer za 239 zł
Wyprzedaż obejmuje także wyposażenie kuchni.
Frytkownica beztłuszczowa Blaupunkt AFD512 o mocy 1300 W i pojemności 3,7 litra została przeceniona z 399 zł do 239 zł.
Oznacza to obniżkę o 40 procent.
To propozycja dla osób, które chcą przygotowywać potrawy z wykorzystaniem gorącego powietrza, bez konieczności używania tradycyjnej frytkownicy olejowej.
W sekcji „Ostatnie sztuki” można znaleźć również inne urządzenia domowe, w tym odkurzacze.
Przykładowo bezworkowy odkurzacz przewodowy Prime3 SVC11 kosztuje 119 zł zamiast 169 zł.
Meble ogrodowe nawet 60 procent taniej. Takich cen nie było w standardowej ofercie
Choć sezon ogrodowy dobiegł końca, to właśnie teraz można znaleźć interesujące przeceny na meble i akcesoria do ogrodu.
Biedronka oferuje między innymi zestaw mebli ogrodowych Jumi z czterema krzesłami, stołem i parasolem.
Cena spadła z 999 zł do 399 zł.
To aż 600 zł oszczędności, czyli 60 procent.
Jeszcze tańszy jest zestaw mebli ogrodowych Jumi Fiesta, obejmujący sofę, dwa krzesła i stolik.
W tym przypadku cena została obniżona z 599 zł do 249 zł.
W ofercie znalazły się także poduszki na krzesła ogrodowe, dostępne już za 19,99 zł.
Kosiarka, odkurzacz do liści i wyposażenie ogrodu. Duże rabaty
Wyprzedaż obejmuje również sprzęt ogrodniczy.
Akumulatorowa kosiarka Blaupunkt CL3010 o napięciu 18 V, sprzedawana z ładowarką, została przeceniona z 999 zł do 599 zł.
To 400 zł mniej.
Odkurzacz do liści Blaupunkt BV4010 o mocy 3500 W kosztuje obecnie 199 zł zamiast 269 zł.
Wśród innych produktów można znaleźć również:
- fotel ogrodowy Gardenic z podnóżkiem za 99,90 zł zamiast 199 zł;
- poduszkę ogrodową Patio za 39,99 zł zamiast 89,99 zł;
- hamak brazylijski Gardenic za 29,99 zł zamiast 39,99 zł;
- sekator nożycowy Fiskars SingleStep za 69,90 zł zamiast 99,99 zł;
- huśtawkę ogrodową dla dzieci Black Forest za 299 zł zamiast 399 zł.
Największe okazje w Biedronce. Sprawdzamy ceny
|Produkt
|Cena na wyprzedaży
|Poprzednia cena
|Słuchawki Lenovo LP40II
|49,90 zł
|129 zł
|Hulajnoga elektryczna Siver City
|699 zł
|1499 zł
|Telewizor Thomson 40″ QLED
|899 zł
|1399 zł
|Telewizor Thomson 43″ 4K
|1099 zł
|1699 zł
|Frytkownica Blaupunkt AFD512
|239 zł
|399 zł
|Zestaw ogrodowy Jumi z parasolem
|399 zł
|999 zł
|Zestaw ogrodowy Jumi Fiesta
|249 zł
|599 zł
|Kosiarka Blaupunkt CL3010
|599 zł
|999 zł
|Odkurzacz Prime3 SVC11
|119 zł
|169 zł
Ceny i dostępność produktów zostały odczytane z materiałów przedstawiających internetową wyprzedaż Biedronka Home. Podane ceny odniesienia są oznaczone w sklepie jako najniższe ceny z 30 dni przed obniżką.
Trzeba się spieszyć? Przy niektórych produktach zostało tylko kilka sztuk
Najważniejszą cechą tej wyprzedaży jest ograniczona dostępność.
Przy części produktów pojawiają się specjalne komunikaty informujące o niewielkiej liczbie pozostałych egzemplarzy.
Na udostępnionych materiałach można zobaczyć między innymi informację o sześciu sztukach telewizora Thomson 40 cali, trzech sztukach kosiarki Blaupunkt czy sześciu sztukach frytkownicy beztłuszczowej.
Warto jednak podkreślić, że są to stany magazynowe widoczne w chwili wykonania zrzutów ekranu, a nie gwarancja aktualnej dostępności.
Gdzie kupić przecenione produkty?
Wyprzedaż prowadzona jest w internetowym sklepie Biedronka Home, a nie w ramach standardowej gazetki sklepów stacjonarnych.
Klienci mogą przeglądać oferty w sekcji „Ostatnie sztuki”.
Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić aktualną cenę, dostępność, koszty dostawy oraz szczegóły produktu.
Obniżki sięgające 60 procent, telewizory tańsze o kilkaset złotych i słuchawki za niecałe 50 zł sprawiają, że internetowa wyprzedaż Biedronki może zainteresować osoby szukające elektroniki oraz wyposażenia domu w niższych cenach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.