Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce! Ceny spadły nawet o 60 proc. Telewizory, elektronika i wyposażenie domu za ułamek ceny

19 października 2026 06:57 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła wielką wyprzedaż produktów z końcówek magazynowych. W internetowej ofercie „Ostatnie sztuki” znalazły się setki artykułów, a obniżki na wybrane produkty sięgają nawet 60 procent. Telewizory, słuchawki bezprzewodowe, sprzęt AGD, meble ogrodowe i hulajnogi elektryczne można kupić znacznie taniej niż wcześniej. Przy niektórych ofertach pojawiają się komunikaty o zaledwie kilku pozostałych egzemplarzach.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka ruszyła z gigantyczną wyprzedażą. Setki produktów w obniżonych cenach

W sklepie internetowym Biedronka Home pojawiła się specjalna sekcja „Ostatnie sztuki”, w której zgromadzono produkty dostępne w ograniczonych ilościach.

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Na udostępnionych materiałach widnieją aż 432 produkty.

Oferta obejmuje kilka kategorii, w tym wyposażenie domu, elektronikę, artykuły sportowe, sprzęt ogrodowy i produkty do kuchni.

Wśród przecenionych artykułów znajdują się zarówno niedrogie akcesoria za kilkanaście złotych, jak i urządzenia elektroniczne kosztujące kilkaset złotych.

Największą uwagę przyciągają jednak rabaty sięgające 60 procent.

Telewizory przecenione o 35 procent. Duże obniżki na elektronikę

Jedną z najciekawszych części wyprzedaży są telewizory marki Thomson.

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Model Thomson 40FQ3S15 z ekranem 40 cali, technologią QLED, rozdzielczością Full HD i Google TV został przeceniony z 1399 zł do 899 zł.

Oznacza to oszczędność 500 zł.

W ofercie znajduje się również telewizor Thomson 43UG4S14 o przekątnej 43 cali, rozdzielczości 4K UHD i Google TV.

Jego cena spadła z 1699 zł do 1099 zł.

W tym przypadku klienci mogą zaoszczędzić 600 zł.

Przy obu produktach widnieje informacja o darmowej dostawie.

Słuchawki Lenovo za niecałe 50 zł! Obniżka aż o 60 procent

Jeszcze większe procentowo rabaty dotyczą słuchawek bezprzewodowych.

Model Lenovo LP40II dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i beżowej.

Cena została obniżona ze 129 zł do zaledwie 49,90 zł.

To oznacza przecenę o około 60 procent.

Dla osób szukających niedrogich słuchawek do telefonu może być to jedna z bardziej interesujących propozycji.

W ofercie znalazł się również projektor Forever FP-100 w cenie 89,90 zł zamiast 99,99 zł.

Hulajnoga elektryczna taniej o 800 zł. Zostały ostatnie egzemplarze

Biedronka przeceniła także hulajnogę elektryczną Siver City o mocy 250 W.

Cena produktu spadła z 1499 zł do 699 zł.

Oszczędność wynosi aż 800 zł, czyli około 53 procent.

Na udostępnionym zrzucie ekranu przy hulajnodze pojawia się komunikat o ośmiu pozostałych egzemplarzach.

To jednak stan widoczny w momencie wykonania zrzutu. Dostępność może zmieniać się na bieżąco.

Sprzęt AGD za ułamek wcześniejszej ceny. Air fryer za 239 zł

Wyprzedaż obejmuje także wyposażenie kuchni.

Frytkownica beztłuszczowa Blaupunkt AFD512 o mocy 1300 W i pojemności 3,7 litra została przeceniona z 399 zł do 239 zł.

Oznacza to obniżkę o 40 procent.

To propozycja dla osób, które chcą przygotowywać potrawy z wykorzystaniem gorącego powietrza, bez konieczności używania tradycyjnej frytkownicy olejowej.

W sekcji „Ostatnie sztuki” można znaleźć również inne urządzenia domowe, w tym odkurzacze.

Przykładowo bezworkowy odkurzacz przewodowy Prime3 SVC11 kosztuje 119 zł zamiast 169 zł.

Meble ogrodowe nawet 60 procent taniej. Takich cen nie było w standardowej ofercie

Choć sezon ogrodowy dobiegł końca, to właśnie teraz można znaleźć interesujące przeceny na meble i akcesoria do ogrodu.

Biedronka oferuje między innymi zestaw mebli ogrodowych Jumi z czterema krzesłami, stołem i parasolem.

Cena spadła z 999 zł do 399 zł.

To aż 600 zł oszczędności, czyli 60 procent.

Jeszcze tańszy jest zestaw mebli ogrodowych Jumi Fiesta, obejmujący sofę, dwa krzesła i stolik.

W tym przypadku cena została obniżona z 599 zł do 249 zł.

W ofercie znalazły się także poduszki na krzesła ogrodowe, dostępne już za 19,99 zł.

Kosiarka, odkurzacz do liści i wyposażenie ogrodu. Duże rabaty

Wyprzedaż obejmuje również sprzęt ogrodniczy.

Akumulatorowa kosiarka Blaupunkt CL3010 o napięciu 18 V, sprzedawana z ładowarką, została przeceniona z 999 zł do 599 zł.

To 400 zł mniej.

Odkurzacz do liści Blaupunkt BV4010 o mocy 3500 W kosztuje obecnie 199 zł zamiast 269 zł.

Wśród innych produktów można znaleźć również:

  • fotel ogrodowy Gardenic z podnóżkiem za 99,90 zł zamiast 199 zł;
  • poduszkę ogrodową Patio za 39,99 zł zamiast 89,99 zł;
  • hamak brazylijski Gardenic za 29,99 zł zamiast 39,99 zł;
  • sekator nożycowy Fiskars SingleStep za 69,90 zł zamiast 99,99 zł;
  • huśtawkę ogrodową dla dzieci Black Forest za 299 zł zamiast 399 zł.

Największe okazje w Biedronce. Sprawdzamy ceny

Produkt Cena na wyprzedaży Poprzednia cena
Słuchawki Lenovo LP40II 49,90 zł 129 zł
Hulajnoga elektryczna Siver City 699 zł 1499 zł
Telewizor Thomson 40″ QLED 899 zł 1399 zł
Telewizor Thomson 43″ 4K 1099 zł 1699 zł
Frytkownica Blaupunkt AFD512 239 zł 399 zł
Zestaw ogrodowy Jumi z parasolem 399 zł 999 zł
Zestaw ogrodowy Jumi Fiesta 249 zł 599 zł
Kosiarka Blaupunkt CL3010 599 zł 999 zł
Odkurzacz Prime3 SVC11 119 zł 169 zł

Ceny i dostępność produktów zostały odczytane z materiałów przedstawiających internetową wyprzedaż Biedronka Home. Podane ceny odniesienia są oznaczone w sklepie jako najniższe ceny z 30 dni przed obniżką.

Trzeba się spieszyć? Przy niektórych produktach zostało tylko kilka sztuk

Najważniejszą cechą tej wyprzedaży jest ograniczona dostępność.

Przy części produktów pojawiają się specjalne komunikaty informujące o niewielkiej liczbie pozostałych egzemplarzy.

Na udostępnionych materiałach można zobaczyć między innymi informację o sześciu sztukach telewizora Thomson 40 cali, trzech sztukach kosiarki Blaupunkt czy sześciu sztukach frytkownicy beztłuszczowej.

Warto jednak podkreślić, że są to stany magazynowe widoczne w chwili wykonania zrzutów ekranu, a nie gwarancja aktualnej dostępności.

Gdzie kupić przecenione produkty?

Wyprzedaż prowadzona jest w internetowym sklepie Biedronka Home, a nie w ramach standardowej gazetki sklepów stacjonarnych.

Klienci mogą przeglądać oferty w sekcji „Ostatnie sztuki”.

Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić aktualną cenę, dostępność, koszty dostawy oraz szczegóły produktu.

Obniżki sięgające 60 procent, telewizory tańsze o kilkaset złotych i słuchawki za niecałe 50 zł sprawiają, że internetowa wyprzedaż Biedronki może zainteresować osoby szukające elektroniki oraz wyposażenia domu w niższych cenach.

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