Biedronka płaci za kaucję dwa razy. Wyjątkowa akcja na majówkę
Sieć Biedronka uruchomiła akcję, której jeszcze nie było. Do 2 maja klienci kupujący napoje w opakowaniach kaucyjnych dostają zwrot kaucji natychmiast – zanim jeszcze oddadzą butelkę czy puszkę. A gdy ją oddadzą, dostaną kaucję po raz drugi. To pierwsze takie działanie sieci handlowej wokół systemu kaucyjnego, który w Polsce działa zaledwie od kilku miesięcy.
Voucher przy kasie, kaucja przy recyklomacie – jak to działa krok po kroku
Akcja nosi nazwę „Biedronka kaucję bierze na siebie” i trwa do 2 maja 2026 roku. Mechanizm jest prosty, ale niespotykany. Każdy klient, który w tym czasie kupi w Biedronce napój w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, otrzyma przy kasie voucher o wartości równej kaucji za to opakowanie. Voucher trafia do rąk od razu – bez konieczności zwracania czegokolwiek.
Potem, gdy klient przyniesie puste opakowanie do recyklomatu i je zwróci, dostanie standardowy zwrot kaucji wynikający z przepisów systemu kaucyjnego. W ten sposób za jedno opakowanie kaucja trafia do portfela dwukrotnie. Maksymalna wartość pojedynczego vouchera wynosi 20 zł. Vouchery można realizować podczas zakupów w Biedronce w dniach od 4 do 9 maja.
„Mechanizm akcji jest prosty. Klient kupuje napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym i płaci standardową kaucję. Jej równowartość otrzymuje następnie w formie vouchera do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepach Biedronka. Następnie, po zwrocie pustego opakowania do recyklomatu, których sieć ma już ponad 3 600, odzyskuje kaucję zgodnie z zasadami systemu. W praktyce oznacza to, że Biedronka bierze koszt kaucji na siebie, premiując klientów za ekologiczne wybory” – wyjaśnia sieć w komunikacie.
Ważne zastrzeżenie: akcja dotyczy wyłącznie plastikowych butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Opakowania szklane są wyłączone.
Ile wynosi kaucja w systemie i ile można zyskać na akcji Biedronki
W Polsce obowiązują 3 stawki kaucji w zależności od rodzaju i pojemności opakowania. Za plastikową butelkę do 1 litra – 50 groszy kaucji. Za plastikową butelkę powyżej 1 litra – 1 zł. Za puszkę aluminiową do 1 litra – 50 groszy. Podczas akcji Biedronki każda z tych kwot jest wypłacana podwójnie: raz jako voucher przy zakupie, raz jako standardowy zwrot przy recyklomacie.
Przy maksymalnym voucherze 20 zł oznacza to, że akcja obejmuje równowartość do 40 butelek 0,5l lub do 20 butelek powyżej litra zakupionych w ciągu jednej transakcji. Dla rodziny robiącej duże zakupy przed majówkowym wyjazdem – kilkanaście złotych dodatkowego zysku jest realną kwotą, którą warto zabrać z powrotem do portfela.
Dlaczego właśnie majówka? Pierwsza duża próba systemu kaucyjnego w Polsce
Tegoroczna majówka jest pierwszą od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. System ruszył 1 października 2025 roku i przez kilka miesięcy był testowany w warunkach normalnego funkcjonowania sklepów i rutynowych zachowań konsumentów. Majówka to zupełnie inne warunki – i pierwsze realne obciążenie systemu w niestandardowych okolicznościach.
Polacy w długi weekend wyjeżdżają poza miasta, robią duże zakupy wcześniej – często w piątek lub sobotę przed weekendem – i zabierają napoje na działki, do ogrodów i nad wodę. 1 i 3 maja sklepy są zamknięte, więc opakowania trafiają do miejsc, gdzie recyklomatów może nie być w pobliżu. Presja na zwrot opakowań przesuwa się z dużych miast do małych miejscowości, wsi i terenów rekreacyjnych.
„Majówka to dobry moment, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Chcemy zachęcać klientów do korzystania z recyklomatów i pokazywać, że ekologiczne rozwiązania mogą być łatwe, wygodne i po prostu opłacalne. Dbamy o budowanie dobrych nawyków konsumenckich i wspieranie bardziej odpowiedzialnych wyborów zakupowych” – mówi Agnieszka Koc, dyrektor do spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka
Biedronka i recyklomaty – sieć, która postawiła na prostotę zamiast automatów
Biedronka od początku uruchomienia systemu kaucyjnego przyjęła niestandardowe podejście do infrastruktury zwrotnej. Część sklepów sieci zamiast kosztownych automatycznych recyklomatów wyposażono w kartonowe pudła do ręcznej zbiórki opakowań – rozwiązanie znacznie tańsze i szybsze do wdrożenia, które jednocześnie pozwoliło objąć systemem placówki, w których instalacja automatu byłaby logistycznie trudna lub nieopłacalna.
Teraz, kilka miesięcy po starcie systemu, sieć idzie o krok dalej – zamiast czekać aż klienci sami wypracują nawyk zwrotu, aktywnie do niego zachęca finansową nagrodą wypłacaną z góry. To istotna zmiana optyki: standardowy system kaucyjny działa na zasadzie depozytu – płacisz, żeby potem odzyskać. Akcja Biedronki odwraca kolejność: dostajesz najpierw, zwracasz potem.
Warszawa: recyklomaty działają, ale nie wszędzie i nie zawsze bez problemów
W Warszawie system kaucyjny funkcjonuje od października 2025 roku we wszystkich większych sieciach handlowych. Recyklomaty dostępne są w Biedronce, Lidlu, Żabce, Carrefourze i sklepach sieci spożywczych. Praktyka pierwszych miesięcy pokazała jednak, że maszyny bywają przepełnione – szczególnie w piątkowe popołudnia i przed długimi weekendami, gdy klienci spiętrzają zwroty przed wyjazdem.
Stołeczni klienci zgłaszali przez pierwsze miesiące działania systemu przypadki, gdy recyklomat był wyłączony z powodu przepełnienia lub awarii, a obsługa sklepu nie była w stanie przyjąć opakowań alternatywnie. W takich sytuacjach sklep ma prawny obowiązek przyjąć opakowanie ręcznie – warto o tym wiedzieć i egzekwować, szczególnie gdy maszyna nie działa.
Akcja „Biedronka kaucję bierze na siebie” obowiązuje we wszystkich placówkach sieci w Polsce, w tym w stołecznych sklepach. Przy dużych zakupach przed majówką – warto mieć to na uwadze i zachować paragon, który jest podstawą do otrzymania vouchera przy kasie.
Jak zyskać na podwójnej kaucji Biedronki i nie stracić vouchera? Pilnuj terminów
Zrób zakupy majówkowe w Biedronce między 30 kwietnia a 2 maja. To jedyne dni, w których mechanizm podwójnej kaucji działa. Akcja obejmuje wszystkie napoje w plastikowych butelkach i puszkach objętych systemem kaucyjnym – bez limitu rodzaju napoju czy marki, tylko opakowania szklane są wyłączone.
Sprawdź przy kasie, czy voucher został doliczony do paragonu. Voucher jest wydawany automatycznie przy zakupie opakowań kaucyjnych, ale przy dużym natężeniu ruchu w kasie – szczególnie w piątek i sobotę przed majówką – warto upewnić się, że system go naliczył. Maksymalna wartość vouchera z jednej transakcji to 20 zł.
Zachowaj opakowania i zwróć je do recyklomatu po powrocie z majówki. Voucher ważny jest od 4 do 9 maja – masz więc czas wrócić z weekendu i normalnie zrobić zakupy, podczas których go zrealizujesz. Zwrot opakowań do recyklomatu przyniesie drugą kaucję – standardową, wynikającą z przepisów systemu.
Jeśli recyklomat jest przepełniony lub nie działa – zażądaj ręcznego przyjęcia opakowań. Sklep ma obowiązek prawny przyjąć opakowania kaucyjne nawet bez sprawnego automatu. W takim przypadku kasjer wydaje zwrot kaucji gotówką lub na kartę. Nie wychodzi się ze sklepem z pełną torbą opakowań tylko dlatego, że maszyna nie działa.
Przed wyjazdem za miasto sprawdź, gdzie w okolicy miejsca pobytu są punkty zwrotu. Mapa recyklomatów i sklepów przyjmujących opakowania dostępna jest na stronie kaucja.pl. W małych miejscowościach i na obszarach turystycznych punkty zwrotu mogą być rzadziej rozmieszczone – warto wiedzieć z góry, gdzie oddać butelki, zamiast wieźć je z powrotem do Warszawy.
