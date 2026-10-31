Biedronka przecenia wszystkie gotowe obiady. Drugi produkt aż 50 proc. taniej! Oferta kończy się dziś
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować wszystkich, którzy nie mają czasu na codzienne gotowanie. Wszystkie chłodzone dania obiadowe zostały objęte specjalną ofertą – drugi, tańszy produkt można kupić aż o 50 proc. taniej. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ akcja obowiązuje tylko do soboty, 31 października.
Gotowe obiady od dawna cieszą się popularnością wśród klientów, którzy szukają szybkiego sposobu na przygotowanie posiłku. Teraz sieć Biedronka zachęca do zrobienia większych zakupów, oferując rabat na drugi produkt z tej kategorii.
Wszystkie chłodzone dania obiadowe w promocji. Biedronka obniża cenę drugiego produktu
Z najnowszej oferty sieci wynika, że promocja obejmuje wszystkie chłodzone dania obiadowe.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o połowę.
Co istotne, Biedronka informuje o możliwości dowolnego mieszania produktów objętych akcją. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Klient może wybrać dwa różne gotowe obiady, a rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Gołąbki, makarony i inne gotowe posiłki. Jest z czego wybierać
Na grafice promocyjnej Biedronki pokazano przykładowe produkty z kategorii chłodzonych dań obiadowych.
Wśród nich znalazły się między innymi:
- gołąbki z oddzielnym sosem marki Makłowicz,
- makaron penne con pollo marki Trattoria,
- dania obiadowe marki Nasze Smaki,
- gotowy posiłek inspirowany kuchnią azjatycką Hong Kong.
To propozycje dla osób, które chcą przygotować obiad bez długiego stania przy kuchence.
Warto jednak zwrócić uwagę, że promocja dotyczy produktów chłodzonych. Nie należy automatycznie zakładać, że obejmuje również wszystkie mrożone obiady czy dania dostępne poza działem chłodniczym.
Ile można zaoszczędzić? Tak działa rabat 50 proc.
Jeśli klient wybierze dwa obiady kosztujące po 12 zł, za drugi zapłaci 6 zł. Łączny koszt zakupów wyniesie wtedy 18 zł zamiast 24 zł.
Przy produktach o różnych cenach rabat naliczany jest na tańszy z nich.
Przykładowo, jeżeli jeden obiad kosztuje 16 zł, a drugi 10 zł, cena tańszego produktu po rabacie wyniesie 5 zł. Za oba zapłacimy łącznie 21 zł zamiast 26 zł.
Są to przykładowe obliczenia pokazujące mechanizm promocji, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.
Promocja w Biedronce tylko do 31 października
Oferta rozpoczęła się w czwartek, 29 października, i obowiązuje do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem na skorzystanie z rabatu.
Dostępność poszczególnych dań może różnić się w zależności od sklepu. Przed zakupem warto również sprawdzić szczegółowy regulamin akcji, w tym ewentualne ograniczenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup gotowych obiadów na weekend lub kolejne dni, promocja może pozwolić na obniżenie rachunku.
Najkorzystniej będzie porównać ceny produktów i zwrócić uwagę na ich terminy przydatności do spożycia. Chłodzone dania wymagają odpowiedniego przechowywania, dlatego nie zawsze warto kupować większe zapasy.
Najważniejsze są dwie zasady: drugi, tańszy produkt kosztuje o 50 proc. mniej, a dania można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.