Gigantyczna promocja w Biedronce! Wielka akcja 1+1 gratis. Tylko dziś!
Biedronka przygotowała mocną promocję na zakończenie października. W sobotę, 31 października, klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na wszystkie produkty marki Ariel. Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów tańszy otrzymają za darmo. Jest jednak ważny warunek, o którym trzeba pamiętać przed podejściem do kasy.
To jedna z ofert przygotowanych przez Biedronkę w ramach akcji „Mój koniec miesiąca”. Tym razem sieć postawiła na środki do prania, które należą do produktów regularnie kupowanych przez gospodarstwa domowe.
Biedronka rozdaje drugi produkt gratis. Promocja obejmuje wszystkie produkty Ariel
Z informacji zamieszczonych w ofercie promocyjnej wynika, że 31 października wszystkie produkty Ariel zostały objęte akcją 1+1 gratis.
Klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań. Sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte promocją.
Na grafice reklamowej przedstawiono między innymi płyny do prania oraz kapsułki Ariel.
Najważniejsza zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów Ariel tańszy z nich jest gratis.
Dzięki temu można uzupełnić domowe zapasy środków piorących, nie płacąc pełnej ceny za oba opakowania.
Jest jeden warunek. Bez karty lub aplikacji rabat nie zadziała
Promocja jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać drugi produkt gratis, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Sieć wprowadziła również ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Dzienny limit wynosi cztery sztuki, czyli maksymalnie dwa produkty gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Warto o tym pamiętać szczególnie podczas robienia większych zakupów.
Ile można zaoszczędzić? Nawet połowę wartości zakupów
Przy zakupie dwóch produktów w identycznej cenie oszczędność wynosi 50 proc. ich łącznej wartości.
Przykładowo, jeśli dwa wybrane produkty kosztują po 30 zł, klient zapłaci 30 zł zamiast 60 zł.
Jeżeli natomiast jeden produkt kosztuje 40 zł, a drugi 25 zł, rabat obejmie tańszy z nich. W takim przypadku za oba zapłacimy 40 zł zamiast 65 zł.
Są to wyłącznie przykłady ilustrujące zasady promocji, a nie ceny konkretnych produktów Ariel w Biedronce.
Największy procentowy rabat można uzyskać, wybierając produkty w tej samej cenie.
Promocja obowiązuje tylko 31 października
To oferta jednodniowa. Biedronka wyraźnie zaznacza, że akcja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 31 października 2026 roku.
Osoby zainteresowane zakupem płynów lub kapsułek Ariel powinny więc pamiętać, że w niedzielę oferta nie będzie już obowiązywać.
Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz środki do prania Ariel, sobotnia promocja może być okazją do ograniczenia domowych wydatków.
Przed zakupem warto jednak porównać wielkość opakowań, liczbę prań i ceny jednostkowe. Większe opakowanie nie zawsze oznacza niższy koszt jednego prania.
Najważniejsze informacje: wszystkie produkty Ariel, drugi tańszy gratis, możliwość dowolnego mieszania, karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz limit czterech sztuk dziennie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.