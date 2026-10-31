Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. Ukrył się w toalecie na stacji metra
Niebezpieczny incydent na warszawskiej Woli. Młody mężczyzna miał przeciąć ogrodzenie szkoły podstawowej przy ul. Kasprzaka, a następnie poruszać się po boisku z nożem w ręku. Po reakcji pracowników placówki uciekł w kierunku metra. Strażnicy miejscy znaleźli go później w toalecie na stacji Rondo Daszyńskiego.
Do zdarzenia doszło w czwartek, 29 października, około godziny 13:55. Straż Miejska m.st. Warszawy otrzymała zgłoszenie dotyczące podejrzanie zachowującego się mężczyzny na terenie szkoły podstawowej przy ul. Kasprzaka.
Patrol IV Oddziału Terenowego dotarł na miejsce po kilku minutach.
Miał przeciąć ogrodzenie i wejść na boisko z nożem
Według relacji przekazanej strażnikom przez dyrekcję szkoły młody mężczyzna ubrany w szarą bluzę przeciął ogrodzenie placówki.
Następnie miał wejść na szkolne boisko i poruszać się po nim z nożem w ręku.
W tym czasie na terenie przebywały dzieci. Straż miejska przekazała, że zachowanie intruza wzbudziło wśród nich strach.
Mężczyzna miał również uszkodzić ławkę.
Pracownicy szkoły zareagowali
Na sytuację zareagowali pracownicy placówki.
Gdy poinformowali mężczyznę, że zamierzają zawiadomić służby, ten opuścił teren szkoły i ruszył w kierunku metra.
Strażnicy miejscy rozpoczęli poszukiwania osoby odpowiadającej przekazanemu rysopisowi.
Ukrył się w toalecie na stacji Rondo Daszyńskiego
Poszukiwania zakończyły się na stacji metra Rondo Daszyńskiego.
Strażnicy odnaleźli tam mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Według komunikatu ukrył się w toalecie.
Personel szkoły potwierdził następnie, że był to ten sam mężczyzna, który wcześniej dostał się na teren placówki.
Strażnicy ujęli go i przekazali wezwanym na miejsce policjantom.
Pomógł „złoty telefon”
W całej sytuacji istotną rolę odegrał tzw. złoty telefon.
To specjalne, priorytetowe łącze udostępnione szkołom przez straż miejską. Umożliwia ono dyrekcji bezpośredni kontakt z dyspozytorem patroli.
Dzięki temu zgłoszenie dotyczące zagrożenia nie musi czekać w kolejce razem z innymi połączeniami kierowanymi na numery interwencyjne.
Dyspozytor może od razu skierować na miejsce najbliższy, odpowiednio przygotowany patrol.
Dalsze czynności przejęła policja
Po ujęciu mężczyzna został przekazany policji.
Straż miejska nie podała w swoim komunikacie informacji o zarzutach, motywach działania mężczyzny ani o tym, czy nóż został użyty wobec którejkolwiek osoby.
Na ten moment wiadomo więc jedynie, że według relacji szkoły mężczyzna miał wejść na boisko z nożem w ręku, wzbudzić strach wśród dzieci, uszkodzić ławkę, a następnie uciec.
Interwencja zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny na stacji Rondo Daszyńskiego. Kluczowe znaczenie miała szybka reakcja pracowników szkoły i wykorzystanie priorytetowego „złotego telefonu”.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.