PILNE! USA ostrzegają przed możliwym zamachem terrorystycznym w Europie. Wskazano konkretne miejsce i datę
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji wydała alarmujący komunikat dotyczący zagrożenia terrorystycznego w Moskwie. Według amerykańskich dyplomatów istnieją wiarygodne informacje o możliwym ataku w sobotę, 31 października. Ostrzeżenie dotyczy konkretnego obiektu, a obywatelom USA zalecono unikanie jego okolic.
Komunikat odnosi się do rezerwatu muzealnego Carycyno, jednego z popularnych terenów rekreacyjnych i historycznych w rosyjskiej stolicy.
Amerykańska ambasada ostrzega. Możliwy atak jeszcze dziś
Z informacji przytoczonych w komunikacie wynika, że Ambasada USA w Moskwie otrzymała wiadomości o wiarygodnym zagrożeniu atakiem, którego celem mogłyby być osoby przebywające na terenie kompleksu Carycyno.
Wskazano sobotę, 31 października, jako dzień potencjalnego zagrożenia.
Amerykańska placówka zaleciła unikanie tego obszaru. To ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, a nie potwierdzenie, że doszło już do zamachu.
Wskazano popularne miejsce w Moskwie
Carycyno to rozległy kompleks pałacowo-parkowy w południowej części Moskwy. Znajdują się tam zabytkowe budynki, tereny zielone i miejsca odwiedzane przez mieszkańców oraz turystów.
Właśnie tego obszaru dotyczy ostrzeżenie przedstawione przez amerykańską ambasadę.
Informacja o potencjalnym zagrożeniu jest szczególnie niepokojąca ze względu na publiczny charakter tego miejsca.
⚡️ ⚡️⚡️ A terrorist attack could take place in Moscow today — the US Embassy has issued an urgent warning
“The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response,” the official statement reads.
US diplomats strongly advise people to avoid the area today.
— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
Ambasada USA informuje o kontakcie z rosyjskimi władzami
Według treści ostrzeżenia ambasada USA współpracuje z odpowiednimi rosyjskimi organami w sprawie reakcji na zagrożenie.
Placówka zaleciła obywatelom amerykańskim, aby 31 października nie przebywali w rejonie rezerwatu muzealnego Carycyno.
Na podstawie samego ostrzeżenia nie można stwierdzić, kto miałby przygotowywać ewentualny atak ani czy istnieje bezpośrednie zagrożenie w innych częściach Moskwy.
Co wiadomo o zagrożeniu?
Najważniejsze informacje wynikające z komunikatu amerykańskiej placówki to:
- Miejsce: rezerwat muzealny Carycyno w Moskwie.
- Data wskazana w ostrzeżeniu: 31 października 2026 roku.
- Charakter zagrożenia: możliwy atak terrorystyczny wymierzony w osoby przebywające na terenie obiektu.
- Zalecenie: unikanie wskazanego obszaru.
- Działania dyplomatyczne: kontakt ambasady z właściwymi rosyjskimi władzami.
Na tym etapie należy wyraźnie odróżnić ostrzeżenie przed możliwym zamachem od informacji o rzeczywistym przeprowadzeniu ataku.
Co to oznacza dla podróżnych?
Osoby przebywające w Moskwie powinny śledzić oficjalne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i unikać wskazanego w ostrzeżeniu miejsca.
Polscy obywatele powinni dodatkowo korzystać z informacji publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polskie placówki dyplomatyczne.
Sytuacja może się zmieniać, dlatego kluczowe znaczenie mają aktualne komunikaty odpowiednich służb.
Amerykańskie ostrzeżenie dotyczy konkretnego miejsca i konkretnego dnia. Nie oznacza automatycznie, że zamach nastąpi, ale wskazuje na zagrożenie, które dyplomaci uznali za wystarczająco poważne, by publicznie ostrzec obywateli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.