Seniorzy mogą dostać to urządzenie za darmo. Nie liczy się wysokość emerytury, ale trzeba się pospieszyć
Niewielkie urządzenie noszone na nadgarstku może uratować życie. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby wezwać pomoc w razie upadku, zasłabnięcia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. W 2026 roku seniorzy mogą otrzymać takie opaski całkowicie bezpłatnie. Co ważne, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jest jednak jeden problem: w części gmin nabory już się zakończyły.
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” działa w całej Polsce, ale jego realizacja zależy od poszczególnych samorządów. Osoby starsze, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia, powinny sprawdzić dostępność urządzeń w swojej miejscowości.
Darmowa opaska dla seniora. Nie trzeba mieć niskiej emerytury
Wiele osób starszych zakłada, że pomoc finansowana ze środków publicznych przysługuje wyłącznie najuboższym. W tym przypadku zasady są inne.
W programie nie obowiązuje ogólnopolskie kryterium dochodowe. Oznacza to, że wysokość emerytury nie jest podstawowym warunkiem uzyskania opaski.
Nie trzeba więc otrzymywać najniższego świadczenia z ZUS, aby ubiegać się o pomoc.
Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat i mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.
Z urządzenia mogą skorzystać zarówno seniorzy mieszkający samotnie, jak i osoby mieszkające z rodziną, jeżeli bliscy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Samo ukończenie 60 lat nie gwarantuje jednak przyznania opaski. O zakwalifikowaniu do programu decyduje samorząd, który go realizuje.
Wystarczy jeden przycisk. Pomoc może nadejść w krytycznej chwili
Wyobraźmy sobie starszą osobę, która mieszka sama. Podczas wykonywania codziennych czynności nagle upada i nie jest w stanie dosięgnąć telefonu.
Właśnie w takich sytuacjach przydatna może być opaska bezpieczeństwa.
Urządzenie nosi się na nadgarstku, podobnie jak zwykły zegarek. Jego najważniejszą funkcją jest przycisk SOS.
Po jego naciśnięciu senior może połączyć się z centrum teleopieki. Operator ocenia sytuację i w razie potrzeby kontaktuje się z rodziną, opiekunem lub służbami ratunkowymi.
To nie jest zwykły elektroniczny gadżet. Najważniejszym elementem systemu jest możliwość szybkiego uzyskania pomocy.
Niektóre urządzenia potrafią również automatycznie wykrywać upadki, co może być szczególnie istotne, gdy senior straci przytomność lub nie jest w stanie samodzielnie wezwać pomocy.
Opaska może wykryć upadek i wskazać lokalizację
Funkcje urządzeń różnią się w zależności od modelu wybranego przez gminę.
Wśród dostępnych rozwiązań mogą znajdować się:
- Przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy.
- Detektor upadku, który może automatycznie wykryć niebezpieczne zdarzenie.
- Lokalizator GPS, pomagający ustalić położenie użytkownika.
- Łączność głosowa z centrum teleopieki.
- Monitorowanie podstawowych parametrów zdrowotnych, takich jak puls czy saturacja, jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiednie czujniki.
- Powiadomienia dla opiekunów, zależnie od zastosowanego systemu.
Nie każda opaska ma wszystkie te możliwości. Dlatego przed przystąpieniem do programu warto zapytać, jakie dokładnie funkcje oferuje urządzenie udostępniane przez dany samorząd.
Państwo dofinansowuje program. Senior nie musi kupować urządzenia
Opaski udostępniane są w ramach drugiego modułu programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidziało możliwość dofinansowania samorządom nawet 80 proc. kosztów realizacji zadania.
Gminy mogą przeznaczyć pieniądze między innymi na zakup urządzeń, ich użytkowanie oraz zapewnienie usług teleopieki.
Dla zakwalifikowanego seniora oznacza to możliwość korzystania z systemu bez ponoszenia kosztów przewidzianych w programie.
Warto jednak pamiętać, że urządzenie może być jedynie udostępniane na czas uczestnictwa. Nie zawsze staje się własnością osoby, która z niego korzysta.
Nabory już się kończą. Nie warto czekać do grudnia
Obecna edycja programu rozpoczęła się 1 stycznia i potrwa do 31 grudnia 2026 roku.
Nie oznacza to jednak, że do ostatniego dnia roku można zapisać się po opaskę.
Poszczególne gminy samodzielnie organizują nabory i ustalają zasady kwalifikowania uczestników. W części miejscowości rekrutacja została już zakończona, a w innych może nadal być prowadzona.
Liczba urządzeń jest ograniczona i zależy od możliwości danego samorządu.
Dlatego osoby zainteresowane wsparciem powinny jak najszybciej sprawdzić, czy w ich gminie są jeszcze wolne miejsca.
Nie ma jednego ogólnopolskiego terminu składania wniosków przez seniorów.
Jak dostać darmową opaskę? Wystarczy skontaktować się z odpowiednią instytucją
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy gmina uczestniczy w drugim module programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Informacji można szukać w:
- Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS).
- Centrum Usług Społecznych (CUS).
- Urzędzie miasta lub gminy.
Podczas rozmowy najlepiej zapytać o bezpłatną opaskę bezpieczeństwa w ramach teleopieki dla seniorów w 2026 roku.
Pracownik powinien poinformować, czy nabór nadal trwa, jakie warunki trzeba spełnić oraz czy wymagane jest złożenie formularza.
Nie należy zakładać, że urządzenie zostanie przyznane automatycznie. W większości przypadków konieczne jest zgłoszenie chęci udziału i przejście lokalnej procedury kwalifikacyjnej.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie szukać informacji?
Mieszkańcy Warszawy powinni sprawdzić aktualne możliwości uzyskania teleopieki w miejskich instytucjach pomocy społecznej, w tym w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojej dzielnicy.
Osoby mieszkające w podwarszawskich gminach powinny kontaktować się z lokalnym OPS lub urzędem gminy.
Przykładem mazowieckiego samorządu, który realizował program w 2026 roku, jest Ożarów Mazowiecki.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wcześniejszy udział gminy w programie nie oznacza, że obecnie dostępne są wolne opaski. Aktualny stan naboru należy potwierdzić bezpośrednio w urzędzie.
Czy darmowe opaski będą również w 2027 roku?
Program na 2026 rok ma już określony termin zakończenia. Ewentualna kolejna edycja będzie zależała od decyzji ministerstwa i ogłoszenia nowych zasad.
Nie należy więc zakładać, że identyczne wsparcie będzie automatycznie dostępne w przyszłym roku.
Dla seniorów, którzy potrzebują dodatkowego zabezpieczenia już teraz, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie możliwości udziału w obecnej edycji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz co najmniej 60 lat, zmagasz się z problemami zdrowotnymi i obawiasz się, że w nagłej sytuacji nie zdołasz samodzielnie wezwać pomocy, warto zainteresować się programem.
To również ważna informacja dla dorosłych dzieci i wnuków osób starszych.
Darmowa opaska może zwiększyć bezpieczeństwo bliskiej osoby, szczególnie gdy spędza ona wiele godzin samotnie w mieszkaniu.
Nie trzeba mieć najniższej emerytury, aby ubiegać się o wsparcie. Trzeba jednak spełniać warunki programu i mieszkać w gminie, która zapewnia taką usługę.
Najważniejsze jest sprawdzenie dostępności urządzeń. W niektórych miejscowościach czas na zgłoszenie już minął, ale w innych nadal może istnieć możliwość otrzymania opaski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.