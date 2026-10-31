Tłumy na Dworcu Centralnym w Warszawie! Mieszkańcy masowo wyjeżdżają ze stolicy. Wszystko przed 1 listopada
Warszawiacy ruszyli w podróż przed Wszystkimi Świętymi. Na Dworcu Centralnym zrobiło się tłoczno, a wielu mieszkańców stolicy wybrało pociągi, aby dotrzeć do rodzinnych miejscowości i odwiedzić groby bliskich. Tegoroczny wzmożony ruch jest na tyle duży, że PKP Intercity przygotowało dodatkowe wagony i specjalną pomoc dla podróżnych.
W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Dla wielu mieszkańców Warszawy oznacza to konieczność pokonania kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilometrów. Część osób zdecydowała się rozpocząć podróż już w piątek, 30 października.
Tłumy na Dworcu Centralnym. Warszawiacy ruszyli w drogę
W piątkowe popołudnie na warszawskim Dworcu Centralnym można było zobaczyć wielu podróżnych przygotowujących się do wyjazdu.
Pasażerowie z walizkami i bagażami przemieszczali się przez dworzec, oczekując na pociągi do różnych części Polski. Dla wielu z nich celem podróży są rodzinne miejscowości, w których spoczywają ich najbliżsi.
Wzmożony ruch na dworcu udokumentował fotograf Polskiej Press Grupy. Zdjęcia opublikowane 31 października pokazują sytuację z piątkowego popołudnia.
To jeden z najbardziej intensywnych okresów podróży w roku. W krótkim czasie tysiące osób planują dotrzeć na cmentarze, spotkać się z rodzinami i wrócić do swoich domów.
PKP Intercity reaguje. 210 dodatkowych wagonów
Przewoźnik przygotował specjalne rozwiązania na okres zwiększonego zainteresowania podróżami.
Od 28 października do 2 listopada PKP Intercity zaplanowało dołączenie 210 dodatkowych wagonów do 126 pociągów.
Ma to zwiększyć liczbę dostępnych miejsc i ułatwić przemieszczanie się pasażerów podczas świątecznego szczytu.
Spółka zapowiedziała również monitorowanie frekwencji. Jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne, na najbardziej obciążonych połączeniach mogą pojawić się kolejne wzmocnienia składów.
Według wcześniejszych prognoz przewoźnika największego zainteresowania przejazdami spodziewano się w piątek, 30 października.
Specjalna pomoc na warszawskich dworcach
W związku z większą liczbą pasażerów PKP Intercity zapowiedziało obecność mobilnych informatorów.
W Warszawie mają oni pomagać podróżnym na trzech ważnych stacjach:
- Warszawa Centralna,
- Warszawa Zachodnia,
- Warszawa Wschodnia.
Informatorzy mają być dostępni 30 października oraz 1 i 2 listopada.
Ich zadaniem będzie między innymi udzielanie informacji o połączeniach, wskazywanie peronów i pomoc pasażerom, którzy muszą się przesiąść.
Takie wsparcie może być szczególnie przydatne dla osób starszych oraz podróżnych rzadko korzystających z kolei.
Wyjeżdżasz z Warszawy? Lepiej zostawić sobie więcej czasu
Osoby planujące podróż w sobotę, 31 października, lub w niedzielę, 1 listopada, powinny uwzględnić zwiększony ruch na dworcach.
Warto przyjechać odpowiednio wcześniej, szczególnie jeśli podróż obejmuje przesiadki lub wymaga odebrania biletu.
Przed wyjściem z domu należy również sprawdzić aktualną godzinę odjazdu oraz numer peronu.
Sama obecność tłumów nie oznacza, że wszystkie pociągi są opóźnione. Nie należy jednak zakładać, że przejście przez dworzec i dotarcie do właściwego składu zajmie tyle samo czasu co w zwykły dzień.
Wszystkich Świętych w Warszawie. Nie wszyscy wyjeżdżają
Część mieszkańców pozostaje w stolicy, aby odwiedzić warszawskie nekropolie.
Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc znajdują się Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Bródnowski oraz Cmentarz Północny.
W okolicach dużych cmentarzy należy spodziewać się zwiększonego ruchu pieszych i samochodów, a także czasowych zmian w organizacji komunikacji.
Dlatego przed wyjazdem na groby warto sprawdzić aktualne informacje Warszawskiego Transportu Publicznego i Zarządu Dróg Miejskich.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli wybierasz się w podróż pociągiem, przygotuj się na większą liczbę pasażerów, szczególnie na popularnych trasach między dużymi miastami.
PKP Intercity zwiększyło liczbę wagonów, ale nie oznacza to, że na każdym połączeniu dostępne będą wolne miejsca.
Najważniejsze jest wcześniejsze sprawdzenie połączenia, zakup biletu i pozostawienie sobie zapasu czasu na dotarcie do pociągu.
Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, 1 listopada, a Dzień Zaduszny w poniedziałek, 2 listopada. Wzmożonego ruchu można więc spodziewać się również podczas powrotów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.