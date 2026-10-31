Pilne! Morawiecki zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec rządu Tuska. Padła propozycja nowego premiera
Mateusz Morawiecki ogłosił zamiar złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Były premier przedstawił również propozycję powołania technicznego gabinetu, na którego czele miałby stanąć Marek Jurek. Nowy rząd miałby doprowadzić Polskę do przedterminowych wyborów parlamentarnych.
To kolejna odsłona gwałtownego sporu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego. Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym nie tylko zapowiedział działania przeciwko obecnemu rządowi, ale również przedstawił własną koncepcję rozwiązania kryzysu.
Morawiecki: składamy wniosek o wotum nieufności
W opublikowanym wpisie były premier poinformował o planach złożenia wniosku o wotum nieufności wobec gabinetu Donalda Tuska.
Jego propozycja zakłada utworzenie rządu technicznego, który miałby funkcjonować do czasu przeprowadzenia wyborów wyłaniających nową większość parlamentarną.
Na czele takiego gabinetu, według Morawieckiego, miałby stanąć Marek Jurek, były marszałek Sejmu.
To polityczna propozycja, a nie informacja o dokonanej zmianie rządu. Samo ogłoszenie zamiaru złożenia wniosku nie oznacza odwołania premiera ani rozpisania wyborów.
Ostre słowa o Trybunale Konstytucyjnym
Morawiecki odniósł się również do wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym.
Stwierdził, że zmiany w funkcjonowaniu tej instytucji są potrzebne i że popierają je różne środowiska polityczne.
Jednocześnie ostro skrytykował działania podejmowane wokół Trybunału. W swoim wpisie określił je mianem „zamachów na TK”, a osoby odpowiedzialne za te działania oskarżył o naruszanie zasad państwa prawa.
Są to oceny i zarzuty polityczne byłego premiera, a nie prawomocne ustalenia dotyczące odpowiedzialności konkretnych osób.
Morawiecki przekonywał także, że zakończenie rządów obecnej koalicji powinno być początkiem szerszych zmian ustrojowych.
Rozwój Plus ma przygotować plan zmian
W swoim oświadczeniu były premier wskazał również na środowisko Rozwój Plus.
Według Morawieckiego to właśnie ono ma przygotować plan reform, które miałyby zapobiec powtórzeniu się podobnych kryzysów politycznych i instytucjonalnych.
Nie przedstawiono jednak w przytoczonym wpisie szczegółowego harmonogramu wdrażania tych rozwiązań.
Czy rząd Donalda Tuska może zostać odwołany?
W Polsce obowiązuje procedura konstruktywnego wotum nieufności. Oznacza to, że Sejm może odwołać Radę Ministrów wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie wybierze nowego premiera.
Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 46 posłów, a jego przyjęcie wymaga większości ustawowej liczby posłów, czyli minimum 231 głosów.
Sama zapowiedź Morawieckiego nie przesądza więc o losie rządu. Kluczowe będzie formalne złożenie wniosku oraz to, czy jego autorzy zdołają zgromadzić wymaganą większość.
Co więcej, nawet ewentualna zmiana rządu nie powoduje automatycznie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ich przeprowadzenie wymaga odrębnej podstawy konstytucyjnej.
Co wydarzy się teraz?
Zapowiedź byłego premiera może oznaczać kolejną próbę politycznego przesilenia w Sejmie.
Na obecnym etapie najważniejsze pozostają trzy kwestie: czy wniosek zostanie formalnie złożony, kto go poprze oraz czy wskazany kandydat na premiera uzyska poparcie większości parlamentarnej.
Jedno jest pewne: Morawiecki publicznie zaproponował zmianę rządu i wskazał nazwisko potencjalnego nowego premiera. Nie oznacza to jednak, że do zmiany władzy rzeczywiście dojdzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.