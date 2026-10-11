Biedronka przygotowała nową ofertę na poniedziałek. Zabawki i wyposażenie domu trafią do sprzedaży. Ceny mogą zaskoczyć
Od poniedziałku, 12 października, w Biedronce rusza nowa oferta produktów przemysłowych. Tym razem sieć przygotowała propozycje dla rodzin z dziećmi oraz osób, które chcą odświeżyć mieszkanie przed zimą. Na półkach pojawią się zabawki, dekoracje, tekstylia domowe i drobna elektronika. Niektóre produkty będzie można kupić już za kilkanaście złotych.
Nowa oferta Biedronki może zainteresować klientów, którzy podczas codziennych zakupów spożywczych szukają również artykułów do domu. Sieć przygotowała kolejną odsłonę gazetki „Hity i inspiracje”, w której znalazły się zarówno produkty dla najmłodszych, jak i praktyczne wyposażenie mieszkań.
Główna oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 12 października, i ma obowiązywać do soboty, 24 października. Część propozycji z szerszej gazetki dostępna jest w innych terminach.
Biedronka rusza z ofertą zabawek. Rodzice znajdą coś dla dzieci
Jednym z ważniejszych elementów nowej oferty są zabawki. Wśród propozycji znalazły się lalki, figurki kolekcjonerskie oraz produkty z popularnymi bohaterami.
Na uwagę zasługują między innymi:
- pierścionek z minilalką – 29,99 zł,
- figurka Littlest Pet Shop „Dyniowy zakątek” – 27,99 zł, dostępna w ofercie rozpoczynającej się 10 października,
- wybrane produkty z kolekcji Pusheen – od 19,99 zł.
To propozycje, które mogą zainteresować rodziców szukających drobnych prezentów dla dzieci. Październik to również moment, w którym część rodzin zaczyna przygotowania do zakupów świątecznych.
Nowości do mieszkania. Koce, poduszki i dekoracje
Biedronka przygotowała także produkty przeznaczone do wyposażenia wnętrz. Jesienią szczególnie popularne stają się ciepłe tekstylia i dodatki, które pozwalają niewielkim kosztem zmienić wygląd mieszkania.
Wśród produktów prezentowanych w gazetce znalazły się:
- poduszki dekoracyjne – 29,99 zł,
- koce flanelowe – 29,99 zł,
- wybrane organizery, pojemniki i akcesoria do przechowywania.
Oferta obejmuje również dekoracyjne produkty z motywem kota Pusheen, w tym poduszki i tekstylia.
Elektronika również pojawi się w ofercie
Klienci zainteresowani praktycznymi urządzeniami znajdą w gazetce również drobną elektronikę i sprzęt gospodarstwa domowego.
Wśród prezentowanych propozycji są:
- odkurzacz bezprzewodowy Hoffen – 199 zł,
- smartwatch – 59,90 zł,
- wybrane akcesoria marki Setty, takie jak słuchawki TWS, powerbank lub budzik LED z projekcją – 29,99 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić parametry konkretnego modelu oraz warunki gwarancji.
Nie wszystkie produkty muszą być dostępne w każdym sklepie
Nowa oferta rozpocznie się w poniedziałek, 12 października. Warto jednak zwrócić uwagę na terminy podane przy poszczególnych produktach. Część artykułów objęto osobnymi datami sprzedaży, a dostępność może różnić się pomiędzy placówkami.
Niektóre propozycje są oferowane wyłącznie w wybranych sklepach, a liczba sztuk może być ograniczona.
Przed wizytą w Biedronce najlepiej sprawdzić aktualną gazetkę i warunki konkretnej oferty. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wybrany produkt nie jest jeszcze dostępny albo został już wyprzedany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.