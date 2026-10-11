Biedronka przygotowała nową ofertę na poniedziałek. Zabawki i wyposażenie domu trafią do sprzedaży. Ceny mogą zaskoczyć

11 października 2026 06:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 12 października, w Biedronce rusza nowa oferta produktów przemysłowych. Tym razem sieć przygotowała propozycje dla rodzin z dziećmi oraz osób, które chcą odświeżyć mieszkanie przed zimą. Na półkach pojawią się zabawki, dekoracje, tekstylia domowe i drobna elektronika. Niektóre produkty będzie można kupić już za kilkanaście złotych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta Biedronki może zainteresować klientów, którzy podczas codziennych zakupów spożywczych szukają również artykułów do domu. Sieć przygotowała kolejną odsłonę gazetki „Hity i inspiracje”, w której znalazły się zarówno produkty dla najmłodszych, jak i praktyczne wyposażenie mieszkań.

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Główna oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 12 października, i ma obowiązywać do soboty, 24 października. Część propozycji z szerszej gazetki dostępna jest w innych terminach.

Biedronka rusza z ofertą zabawek. Rodzice znajdą coś dla dzieci

Jednym z ważniejszych elementów nowej oferty są zabawki. Wśród propozycji znalazły się lalki, figurki kolekcjonerskie oraz produkty z popularnymi bohaterami.

Na uwagę zasługują między innymi:

  • pierścionek z minilalką – 29,99 zł,
  • figurka Littlest Pet Shop „Dyniowy zakątek” – 27,99 zł, dostępna w ofercie rozpoczynającej się 10 października,
  • wybrane produkty z kolekcji Pusheen – od 19,99 zł.

To propozycje, które mogą zainteresować rodziców szukających drobnych prezentów dla dzieci. Październik to również moment, w którym część rodzin zaczyna przygotowania do zakupów świątecznych.

Nowości do mieszkania. Koce, poduszki i dekoracje

Biedronka przygotowała także produkty przeznaczone do wyposażenia wnętrz. Jesienią szczególnie popularne stają się ciepłe tekstylia i dodatki, które pozwalają niewielkim kosztem zmienić wygląd mieszkania.

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Wśród produktów prezentowanych w gazetce znalazły się:

  • poduszki dekoracyjne – 29,99 zł,
  • koce flanelowe – 29,99 zł,
  • wybrane organizery, pojemniki i akcesoria do przechowywania.

Oferta obejmuje również dekoracyjne produkty z motywem kota Pusheen, w tym poduszki i tekstylia.

Elektronika również pojawi się w ofercie

Klienci zainteresowani praktycznymi urządzeniami znajdą w gazetce również drobną elektronikę i sprzęt gospodarstwa domowego.

Wśród prezentowanych propozycji są:

  • odkurzacz bezprzewodowy Hoffen – 199 zł,
  • smartwatch – 59,90 zł,
  • wybrane akcesoria marki Setty, takie jak słuchawki TWS, powerbank lub budzik LED z projekcją – 29,99 zł.

Przed zakupem warto sprawdzić parametry konkretnego modelu oraz warunki gwarancji.

Nie wszystkie produkty muszą być dostępne w każdym sklepie

Nowa oferta rozpocznie się w poniedziałek, 12 października. Warto jednak zwrócić uwagę na terminy podane przy poszczególnych produktach. Część artykułów objęto osobnymi datami sprzedaży, a dostępność może różnić się pomiędzy placówkami.

Niektóre propozycje są oferowane wyłącznie w wybranych sklepach, a liczba sztuk może być ograniczona.

Przed wizytą w Biedronce najlepiej sprawdzić aktualną gazetkę i warunki konkretnej oferty. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wybrany produkt nie jest jeszcze dostępny albo został już wyprzedany.

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