Od poniedziałku wielka akcja w Kauflandzie! Kupujesz 6, kolejne 6 dostajesz gratis. To nie koniec promocji
Kaufland przygotował mocne otwarcie nowego tygodnia. Od poniedziałku, 12 października, rusza akcja „Mocny Start”, w której klienci będą mogli skorzystać z promocji 6+6 gratis oraz 3+3 gratis. Na liście znalazły się produkty codziennego użytku, w tym woda mineralna i mleko. To jednak dopiero początek obniżek. Nowa gazetka obejmuje także mięso, nabiał, owoce i warzywa.
Początek tygodnia przyniesie kolejne promocje w jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Kaufland zapowiedział ofertę, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny.
Nowa gazetka „Mocny Start” będzie obowiązywać od poniedziałku 12 października do środy 14 października 2026 roku. Oznacza to, że na skorzystanie z części okazji klienci będą mieli zaledwie trzy dni.
Kupujesz sześć, kolejne sześć dostajesz gratis. Kaufland przygotował dużą promocję
Jedną z najbardziej interesujących propozycji jest promocja na wodę mineralną Rodowita z Roztocza.
Zasada jest prosta: przy zakupie 12 butelek klient płaci za sześć, a pozostałe sześć otrzymuje gratis.
Oferta obejmuje wskazane warianty wody mineralnej. Z informacji zamieszczonych w gazetce wynika, że można mieszać rodzaje objęte akcją.
Cena jednostkowa w promocji wynosi 0,99 zł za butelkę. Oznacza to, że zakup 12 butelek kosztuje 11,88 zł.
To propozycja, która może zainteresować rodziny regularnie kupujące wodę butelkowaną oraz osoby planujące większe zakupy na kilka dni.
Mleko Łowickie również w wielkiej promocji. Trzy kartony gratis
Kolejna akcja dotyczy mleka Łowickiego UHT o zawartości tłuszczu 3,2 proc.
Kaufland przygotował promocję 3+3 gratis. Oznacza to, że przy zakupie sześciu kartonów klient płaci za trzy.
Mleko UHT jest produktem, który przed otwarciem można przechowywać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta, dlatego tego rodzaju oferta może zainteresować osoby robiące zapasy podstawowych artykułów spożywczych.
Warto jednak sprawdzić w gazetce szczegółowe warunki akcji, w tym liczbę produktów objętych promocją i ewentualne limity zakupowe.
To nie koniec. Kaufland obniża ceny mięsa, warzyw i nabiału
W nowej gazetce „Mocny Start” znalazły się również inne produkty spożywcze.
Wśród zapowiedzianych ofert są:
- ćwiartka z polskiego kurczaka – 4,99 zł/kg,
- szynka konserwowa z galaretką Krakus – 9,99 zł za opakowanie,
- ser żółty w plastrach Serenada – 3,79 zł za opakowanie w ofercie promocyjnej,
- brokuł polski – 3,89 zł za sztukę,
- winogrona jasne – 5,99 zł/kg,
- pieczarki polskie – 9,99 zł/kg.
W przypadku sera Serenada sieć zapowiada dodatkową korzyść przy zakupie dwóch opakowań. Przed zakupem należy sprawdzić dokładne warunki tej oferty.
Tylko trzy dni na zakupy. Promocja rusza w poniedziałek
Akcja „Mocny Start” rozpoczyna się 12 października i potrwa do 14 października.
To ważne szczególnie w przypadku promocji wielosztukowych, ponieważ warunkiem uzyskania obniżonej ceny jest zakup określonej liczby produktów.
Klienci powinni zwrócić uwagę na oznaczenia przy półkach, zasady łączenia wariantów oraz ewentualne ograniczenia ilościowe. Dostępność poszczególnych artykułów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Nowa oferta pokazuje, że Kaufland stawia na promocje obejmujące produkty kupowane regularnie: mleko, wodę, mięso i warzywa.
Największą uwagę przyciągają jednak akcje 6+6 gratis oraz 3+3 gratis. To właśnie z nich będzie można skorzystać od poniedziałku, 12 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.