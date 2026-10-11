W sobotę przejdą przez centrum Warszawy. Policja może zatrzymywać ruch
W sobotę, 10 października, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w Śródmieściu. O godzinie 14:00 na Placu Centralnym rozpocznie się zgromadzenie, którego uczestnicy przejdą pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a następnie pod ambasadę Stanów Zjednoczonych. To demonstracja poparcia dla Palestyny. Policja może czasowo wstrzymywać ruch, a siedem linii autobusowych ma przygotowane trasy objazdowe. Zgromadzenie zostało zgłoszone do godziny 17:00.
Trasa prowadzi Marszałkowską, przez dwa place i pod MSZ
Warszawski przemarsz jest częścią międzynarodowej akcji wsparcia dla Palestyny. Warszawska zbiórka została zapowiedziana na godzinę 14:00 na Placu Centralnym przy placu Defilad.
O sobotnim marszu poinformowała również ambasada USA w komunikacie opublikowanym 9 października. Według jej informacji spodziewany jest udział około 400 osób. Ambasada zaznacza, że policja wie o wydarzeniu i będzie monitorować sytuację.
Zgodnie z informacją miejskiego serwisu Warszawa 19115 uczestnicy rozpoczną zgromadzenie na Placu Centralnym. Następnie przejdą Marszałkowską przez place Konstytucji i Zbawiciela, a dalej ulicą Litewską oraz aleją Szucha pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kolejny odcinek poprowadzi przez plac Na Rozdrożu i Aleje Ujazdowskie przed ambasadę Stanów Zjednoczonych. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 17:00. Miasto uprzedza, że podczas wydarzenia policjanci mogą czasowo wstrzymywać ruch na ulicach.
Nie jest to zapowiedź nieprzerwanego zamknięcia całej trasy na trzy godziny. Utrudnienia mogą pojawiać się na kolejnych odcinkach wraz z przemieszczaniem się uczestników i decyzjami policji. W miejskim komunikacie nie podano godzin przejścia przez poszczególne skrzyżowania. Nie można więc zakładać, że konkretna ulica będzie przejezdna przez całe popołudnie tylko dlatego, że marsz jeszcze do niej nie dotarł. Kierowcy powinni uwzględnić możliwość chwilowego zatrzymania również przy przecinaniu trasy zgromadzenia.
Siedem linii może zmienić trasy. WTP przygotował objazdy
Warszawski Transport Publiczny wskazuje linie 107, 116, 118, 159, 166, 180 i 503. Objazdy mają być uruchamiane w przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie zgromadzenia oraz zamknięcia skrzyżowania Alej Ujazdowskich z Piękną. Nie oznacza to automatycznej zmiany wszystkich kursów od godziny 14:00. Poniżej przedstawiamy główne odcinki przygotowanych tras zastępczych; szczegółowy przebieg zależy od linii i kierunku jazdy.
|Linie
|Główne odcinki możliwych objazdów
|107 i 159
|Przejazd m.in. przez Solec, aleję Armii Ludowej, Waryńskiego i plac Konstytucji.
|116 i 503
|Przejazd m.in. przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Waryńskiego, Goworka i Spacerową.
|118
|W stronę Mariensztatu przez Kruczą, Aleje Jerozolimskie, Bracką i plac Trzech Krzyży; w stronę Spartańskiej przez Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską.
|166
|W stronę Kabat m.in. przez Rozbrat, Górnośląską, Solec i aleję Armii Ludowej; w stronę placu Hallera przez Gagarina, Czerniakowską, Szwoleżerów, Myśliwiecką i Rozbrat.
|180
|Przejazd m.in. przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Waryńskiego, Goworka i Spacerową.
Jak zaplanować sobotni przejazd przez centrum?
Jeżeli podróż wymaga przejazdu przez Marszałkowską, okolice placu Konstytucji, placu Zbawiciela albo Aleje Ujazdowskie, warto zostawić sobie dodatkowy czas. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów autobusów, którzy mogą potrzebować innego miejsca przesiadki. Przed wyjściem należy sprawdzić aktualne komunikaty WTP, ponieważ przygotowana trasa objazdowa nie oznacza jeszcze, że autobus już nią kursuje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.