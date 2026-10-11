W poniedziałek klienci pobiegną do Dino. Będą kupować całe wózki tego produktu. Można zaopatrzyć się nawet na kilka tygodni
W Dino czterokilogramowy worek ziemniaków będzie kosztował 3,99 zł. Po przeliczeniu daje to niecałą złotówkę za kilogram, ale zakup oznacza zabranie całego opakowania. Oferta obowiązuje od poniedziałku 12 października do soboty 17 października. Przy planowaniu zakupów warto więc patrzeć zarówno na cenę jednostkową, jak i na ilość, którą trzeba przynieść do domu.
Cztery kilogramy za 3,99 zł. Tyle zapłacisz przy kasie
Cena kilograma wynosi dokładnie 0,9975 zł, czyli po zaokrągleniu 1 zł/kg. Przy kasie klient zapłaci jednak 3,99 zł za czterokilogramowy worek — podana cena jednostkowa jest przeliczeniem kosztu opakowania. Dwa takie worki to osiem kilogramów ziemniaków za 7,98 zł, a trzy oznaczają dwanaście kilogramów za 11,97 zł. Większy zakup warto dopasować do liczby domowników i planowanych posiłków, szczególnie jeśli w mieszkaniu brakuje odpowiedniego miejsca do przechowywania warzyw.
Oferta rusza w poniedziałek i potrwa sześć dni
Promocyjna cena została przewidziana na okres od 12 do 17 października, czyli od poniedziałku do soboty. To propozycja dla osób, które chcą kupić większą ilość ziemniaków podczas jednych zakupów i wykorzystać je do kilku obiadów. Czterokilogramowe opakowanie można rozplanować między ziemniaki gotowane, pieczone, zupę czy placki, zamiast traktować cały worek jako zapas do jednego dania. Przy porównywaniu ofert innych sklepów najczytelniejszym punktem odniesienia pozostaje cena za kilogram, ponieważ opakowania mogą mieć różną wagę.
Jak wykorzystać worek i nie zmarnować zakupów?
Przed zakupem warto obejrzeć ziemniaki przez opakowanie i sprawdzić, czy nie widać uszkodzeń, wilgoci lub oznak psucia. Po przyniesieniu do domu najlepiej zapewnić im ciemne, chłodne i przewiewne miejsce, z dala od grzejnika oraz bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli worek jest wilgotny albo ogranicza przepływ powietrza, warto przełożyć warzywa do odpowiedniego pojemnika. Ziemniaki należy myć dopiero przed przygotowaniem posiłku, a zapas co pewien czas przeglądać. Największa korzyść z ceny około złotówki za kilogram pojawi się wtedy, gdy całe czterokilogramowe opakowanie zostanie wykorzystane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.