Biedronka przygotowała wielką sobotnią promocję. 1+1 gratis tylko jednego dnia
Biedronka szykuje mocną jednodniową ofertę na sobotę 10 października. Klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka będą mogli kupić łososia norweskiego wędzonego na zimno Marinero w promocji 1+1 gratis.
Promocja dotyczy opakowań 150 g.
Kupujesz dwa, płacisz jak za jedno
Mechanizm promocji jest prosty:
1+1 gratis
Przy zakupie dwóch opakowań każde z nich kosztuje efektywnie:
9,00 zł
Cena pojedynczego opakowania poza promocją wynosi 17,99 zł.
Oznacza to, że za dwa opakowania klient zapłaci łącznie około 18 zł, zamiast 35,98 zł.
Jest limit
Promocja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Limit wynosi:
2 sztuki dziennie na kartę
czyli z promocji można skorzystać raz w ciągu dnia.
Tylko w sobotę 10 października
Oferta jest bardzo krótka i obowiązuje wyłącznie w sobotę 10 października.
Przy tak dużej obniżce łosoś może być jednym z produktów, po które klienci ruszą już od rana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.