Biedronka przygotowała wielką sobotnią promocję. 1+1 gratis tylko jednego dnia

9 października 2026 21:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka szykuje mocną jednodniową ofertę na sobotę 10 października. Klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka będą mogli kupić łososia norweskiego wędzonego na zimno Marinero w promocji 1+1 gratis.

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Fot. Warszawa w pigułce

Promocja dotyczy opakowań 150 g.

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Mechanizm promocji jest prosty:

1+1 gratis

Przy zakupie dwóch opakowań każde z nich kosztuje efektywnie:

9,00 zł

Cena pojedynczego opakowania poza promocją wynosi 17,99 zł.

Oznacza to, że za dwa opakowania klient zapłaci łącznie około 18 zł, zamiast 35,98 zł.

Jest limit

Promocja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

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Limit wynosi:

2 sztuki dziennie na kartę

czyli z promocji można skorzystać raz w ciągu dnia.

Tylko w sobotę 10 października

Oferta jest bardzo krótka i obowiązuje wyłącznie w sobotę 10 października.

Przy tak dużej obniżce łosoś może być jednym z produktów, po które klienci ruszą już od rana.

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