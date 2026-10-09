Gigantyczna promocja od soboty w Lidlu. Parkside mocno przeceniony, rabaty sięgają 150 zł

9 października 2026 21:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od soboty 10 października Lidl uruchamia dużą akcję na sprzęt Parkside do domu, warsztatu i ogrodu. W promocji znalazły się m.in. odkurzacz z funkcją dmuchawy, szlifierka do ścian i sufitów oraz odkurzacz do pracy na mokro i sucho. Na wybranych urządzeniach można zaoszczędzić nawet 150 zł.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Odkurzacz i dmuchawa 3 w 1 za 99 zł

Jedną z najciekawszych pozycji jest Parkside odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy, 2600 W.

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Cena promocyjna wynosi:

99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 129 zł, więc rabat to 30 zł.

Urządzenie ma m.in. funkcję odkurzania i dmuchawy, regulację obrotów oraz rozdrabniacz zmniejszający objętość liści.

Szlifierka do ścian tańsza aż o 150 zł

Bardzo duża obniżka dotyczy także szlifierki do ścian i sufitów Parkside 710 W.

Cena została obniżona z 399 zł do:

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249 zł

Oznacza to rabat aż 150 zł.

Urządzenie ma teleskopowy trzonek, regulowaną długość oraz głowicę szlifującą przeznaczoną do pracy przy ścianach i sufitach.

Odkurzacz na mokro i sucho za 149 zł

W promocji pojawił się również odkurzacz Parkside do pracy na mokro i sucho, 1300 W.

Cena promocyjna wynosi:

149 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 199 zł, więc klient oszczędza 50 zł.

Model ma funkcję dmuchawy i odsysania wody oraz stalowy pojemnik.

Akcja rusza w sobotę

Promocje startują w sobotę 10 października.

Przy sprzęcie Parkside warto brać pod uwagę dostępność w konkretnym sklepie, bo liczba urządzeń może być ograniczona.

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