Gigantyczna promocja od soboty w Lidlu. Parkside mocno przeceniony, rabaty sięgają 150 zł
Od soboty 10 października Lidl uruchamia dużą akcję na sprzęt Parkside do domu, warsztatu i ogrodu. W promocji znalazły się m.in. odkurzacz z funkcją dmuchawy, szlifierka do ścian i sufitów oraz odkurzacz do pracy na mokro i sucho. Na wybranych urządzeniach można zaoszczędzić nawet 150 zł.
Odkurzacz i dmuchawa 3 w 1 za 99 zł
Jedną z najciekawszych pozycji jest Parkside odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy, 2600 W.
Cena promocyjna wynosi:
99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 129 zł, więc rabat to 30 zł.
Urządzenie ma m.in. funkcję odkurzania i dmuchawy, regulację obrotów oraz rozdrabniacz zmniejszający objętość liści.
Szlifierka do ścian tańsza aż o 150 zł
Bardzo duża obniżka dotyczy także szlifierki do ścian i sufitów Parkside 710 W.
Cena została obniżona z 399 zł do:
249 zł
Oznacza to rabat aż 150 zł.
Urządzenie ma teleskopowy trzonek, regulowaną długość oraz głowicę szlifującą przeznaczoną do pracy przy ścianach i sufitach.
Odkurzacz na mokro i sucho za 149 zł
W promocji pojawił się również odkurzacz Parkside do pracy na mokro i sucho, 1300 W.
Cena promocyjna wynosi:
149 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 199 zł, więc klient oszczędza 50 zł.
Model ma funkcję dmuchawy i odsysania wody oraz stalowy pojemnik.
Akcja rusza w sobotę
Promocje startują w sobotę 10 października.
Przy sprzęcie Parkside warto brać pod uwagę dostępność w konkretnym sklepie, bo liczba urządzeń może być ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.