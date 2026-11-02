Biedronka rozdaje 2 produkty gratis od 2 listopada. Rusza wielka promocja na słodycze i przekąski
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchamia serię promocji na słodycze, ciastka, czekolady i bakalie. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+2 gratis, kupić drugie opakowanie za 1 zł albo otrzymać rabat sięgający 50%. Oferty potrwają do soboty 7 listopada, ale każda z nich ma inne zasady.
Nowa gazetka Biedronki przynosi kilka okazji dla miłośników słodkości. Na liście przecenionych produktów znalazły się między innymi ciastka Bonitki, włoskie słodycze Gusto Bello, czekolady Meltie oraz bakalie Bakad’Or.
Najbardziej wyróżnia się promocja, w której przy zakupie 4 opakowań klient płaci tylko za 2. Są jednak także oferty pozwalające kupić drugi produkt za symboliczną złotówkę.
2+2 gratis na ciastka Bonitki. Cztery opakowania w cenie dwóch
Jedna z najciekawszych promocji dotyczy ciastek listków Bonitki o masie 260 g, dostępnych w wariantach maślanym i kakaowym.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje akcja 2+2 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie 4 opakowań klient zapłaci tylko za 2, a pozostałe 2 otrzyma bez dodatkowej opłaty.
W gazetce podano cenę regularną 7,49 zł za opakowanie.
Bez promocji 4 opakowania kosztowałyby 29,96 zł. W ramach akcji 2+2 gratis rachunek wyniesie 14,98 zł.
Oszczędność to zatem 14,98 zł przy zakupie 4 opakowań.
To oferta szczególnie interesująca dla osób, które kupują ciastka do kawy, na rodzinne spotkania lub chcą zrobić zapas słodyczy.
Wszystkie ciastka kremówki Bonitki. Drugie za 1 zł
Kolejna promocja obejmuje wszystkie ciastka kremówki marki Bonitki objęte akcją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Biedronka dopuszcza dowolne mieszanie wariantów objętych promocją.
Nie trzeba więc wybierać 2 identycznych opakowań.
Warto jednak pamiętać, że przy produktach o różnych cenach rabat obejmuje tańsze opakowanie.
Czekolady Meltie. Druga tabliczka za 1 zł
Biedronka przygotowała również promocje na czekolady gorzkie Meltie o masie 100 g.
Pierwsza oferta dotyczy czekolady gorzkiej z dodatkami.
Przy zakupie 2 tabliczek druga, tańsza kosztuje 1 zł.
W gazetce pokazano między innymi warianty z dodatkami owocowymi i orzechowymi.
Osobna promocja obejmuje czekolady gorzkie Meltie z pomarańczą, 100 g.
Także tutaj obowiązuje zasada „Druga za 1 zł”.
Obie oferty trwają od 2 do 7 listopada.
Na grafice zaznaczono możliwość dowolnego mieszania produktów w ramach odpowiedniej promocji.
Ciastka Gusto Bello. Drugi produkt 40% taniej
Kolejna oferta dotyczy wszystkich ciastek Gusto Bello objętych promocją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 produktów drugi, tańszy jest o 40% tańszy.
Na grafice pokazano między innymi włoskie ciasteczka, wafle i słodycze w zielonych opakowaniach.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach akcji.
Oznacza to, że rabat nie musi dotyczyć 2 identycznych opakowań, ale zawsze zostanie naliczony na tańszy artykuł.
Bakalie Bakad’Or. Drugie opakowanie o połowę tańsze
W nowej gazetce znalazła się również promocja na wszystkie bakalie Bakad’Or objęte ofertą.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt jest o 50% tańszy.
Oferta obejmuje różne rodzaje bakalii, w tym orzechy, mieszanki i suszone owoce.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Akcja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
W gazetce wskazano również limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 produktów z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?
Przed zakupami warto dokładnie sprawdzić warunki poszczególnych ofert.
- Wybierz produkty z odpowiedniej promocji. Ciastka Bonitki, czekolady Meltie, bakalie Bakad’Or i słodycze Gusto Bello należą do różnych akcji promocyjnych.
- Sprawdź wymaganą liczbę opakowań. Przy listkach Bonitki trzeba kupić 4 produkty, aby otrzymać 2 gratis. W pozostałych promocjach rabaty dotyczą drugiego, tańszego produktu.
- Zwróć uwagę na kartę Moja Biedronka. Jest wymagana przy promocji na bakalie Bakad’Or. Przy pozostałych ofertach należy sprawdzić oznaczenia i regulaminy w sklepie.
- Pamiętaj o limitach. Przy bakaliach obowiązuje limit 4 sztuk dziennie na kartę, w tym maksymalnie 2 z rabatem.
- Zrób zakupy do 7 listopada. Wszystkie opisane oferty obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
- Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony zgodnie z zasadami konkretnej promocji.
Nowa oferta Biedronki może zainteresować osoby, które chcą kupić słodycze i przekąski na zapas. Największą uwagę zwraca akcja 2+2 gratis na ciastka Bonitki, dzięki której 4 opakowania kosztują tyle co 2.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.