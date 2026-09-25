Biedronka rozdaje drugą paczkę kawy za darmo. Kilogram znanej marki za 46 zł, ale czas szybko ucieka
Biedronka uruchomiła jedną z najmocniejszych promocji tego weekendu. Klienci posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka mogą kupić dwie półkilogramowe paczki kawy Dallmayr Classic w cenie jednej. Zamiast 91,98 zł zapłacą 46 zł. Akcja trwa tylko do soboty 26 września i obowiązuje ścisły limit.
To propozycja, która może zainteresować przede wszystkim właścicieli ekspresów automatycznych oraz osoby kupujące kawę na zapas. Promocją objęta została kawa ziarnista Dallmayr Classic w opakowaniach po 500 gramów.
Mechanizm jest prosty: do koszyka trzeba włożyć dwie paczki, a po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka jedna z nich zostanie objęta rabatem.
Dwie paczki po 500 gramów za 46 zł
Cena jednej paczki kawy Dallmayr Classic bez karty Moja Biedronka albo po przekroczeniu limitu wynosi 45,99 zł. Dwa opakowania kosztowałyby więc łącznie 91,98 zł.
W promocji „1+1 gratis” klient płaci:
- 46 zł za dwa opakowania,
- 23 zł w przeliczeniu na jedną paczkę,
- 46 zł za kilogram kawy.
Oszczędność na jednej parze wynosi aż 45,98 zł. To oznacza, że cena kawy została faktycznie obniżona niemal o połowę.
Promocja obowiązuje w piątek 25 i sobotę 26 września. Po tym terminie standardowa cena może wrócić.
Bez karty promocja się nie naliczy
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja mobilna przypisana do konta klienta. Przy kasie można zeskanować kartę, kod w aplikacji lub podać numer telefonu połączony z kontem.
Bez identyfikacji uczestnika programu lojalnościowego jedna paczka będzie kosztowała 45,99 zł, a za dwie trzeba będzie zapłacić 91,98 zł.
Przed zatwierdzeniem płatności warto spojrzeć na ekran kasy lub podsumowanie zakupów i upewnić się, że rabat został prawidłowo naliczony.
Biedronka wprowadziła dzienny limit
Oferta ma ograniczenie ilościowe. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić promocyjnie maksymalnie cztery opakowania dziennie, w tym otrzymać najwyżej dwie sztuki gratis.
Klient może więc jednego dnia wziąć:
- dwie paczki i zapłacić 46 zł,
- cztery paczki i zapłacić 92 zł.
Przy zakupie czterech opakowań klient otrzymuje łącznie dwa kilogramy kawy. Bez promocji taki zapas kosztowałby 183,96 zł. Po zastosowaniu rabatu rachunek spada do 92 zł, a oszczędność wynosi 91,96 zł.
Limit jest dzienny, dlatego dotyczy każdego dnia akcji osobno. Nie warto jednak odkładać zakupów na ostatnie godziny promocji, ponieważ produkty oferowane są do wyczerpania zapasów.
Trzeba wziąć parzystą liczbę opakowań
Mechanizm „1+1 gratis” najlepiej wykorzystać, kupując dwie albo cztery paczki. Włożenie do koszyka tylko jednego opakowania nie uruchomi rabatu.
Tak samo zakup trzech paczek nie oznacza, że każda będzie kosztowała 23 zł. Rabat naliczany jest parami: przy trzech opakowaniach klient otrzyma jedno gratis, ale za trzecią paczkę zapłaci obowiązującą cenę poza parą promocyjną.
Najkorzystniejsze warianty to zatem:
- 2 opakowania – łącznie 1 kg kawy za 46 zł,
- 4 opakowania – łącznie 2 kg kawy za 92 zł.
Jedna z najmocniejszych ofert weekendu
Cena 46 zł za kilogram markowej kawy ziarnistej może skłonić wielu klientów do zrobienia większych zapasów. Szczególnie że kawa ma długi termin przydatności, a zamknięte opakowania można przechowywać przez wiele miesięcy w suchym i chłodnym miejscu.
Po otwarciu paczki najlepiej przesypać ziarna do szczelnego, nieprzezroczystego pojemnika. Kawa szybko przejmuje wilgoć i obce zapachy, dlatego nie powinna stać otwarta obok intensywnie pachnących przypraw.
Najważniejsze warunki promocji:
- produkt: kawa ziarnista Dallmayr Classic,
- wielkość opakowania: 500 gramów,
- mechanizm: 1+1 gratis,
- cena dwóch paczek: 46 zł,
- cena jednego kilograma: 46 zł,
- wymaganie: karta lub aplikacja Moja Biedronka,
- limit: cztery opakowania dziennie, w tym maksymalnie dwa gratis,
- termin: 25–26 września,
- dostępność: do wyczerpania zapasów.
Oferta kończy się w sobotę. Osoby, które kupują tę kawę regularnie, mogą oszczędzić prawie 46 zł już na jednej parze opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.