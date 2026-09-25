Zderzenia z dziką zwierzyną na S79 i Wisłostradzie. Nie żyją jeleń i cztery młode dziki
W piątkowy poranek na stołecznych arteriach doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Na trasie S79 w rejonie Służewca pod kołami osobowego audi zginął jeleń, natomiast na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli kierujący volkswagenem potrącił cztery młode dziki. Choć żaden z kierowców nie odniósł obrażeń, oba zdarzenia zakończyły się tragicznie dla zwierząt i spowodowały poważne utrudnienia w ruchu drogowym w kierunku Mokotowa oraz Gdańska.
Trasa S79 i Wisłostrada zablokowane. Przebieg wypadków i ramy prawne
Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 5:00 na Wisłostradzie. Kierujący samochodem marki Volkswagen potrącił cztery młode dziki, które wyszły na jezdnię w kierunku Gdańska na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Zaledwie ponad godzinę później, o 6:15, na trasie S79 przed zjazdem w ulicę Cybernetyki, kierująca audi zderzyła się z jeleniem, który nagle wtargnął na jezdnię. Jak poinformował komisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, zwierzę zginęło na miejscu, a pas ruchu w stronę Mokotowa został zablokowany przez służby.
Obowiązki kierowcy w przypadku kolizji z leśną zwierzyną regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.). Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt, kierujący pojazdem, który potrącił zwierzę, ma bezwzględny obowiązek zapewnić mu stosowną pomoc lub zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe i porządkowe.
Korytarze migracyjne w Warszawie. Zwierzęta wjeżdżają na Mokotów, Śródmieście i Wolę
Oba piątkowe zdarzenia miały miejsce na trasach przylegających do stołecznych korytarzy ekologicznych. Służewiec w dzielnicy Mokotów, mimo intensywnej zabudowy biurowej i infrastruktury drogowej, sąsiaduje z otwartymi terenami zielonymi oraz doliną Potoku Służewieckiego, którymi dzika zwierzyna przemieszcza się w poszukiwaniu pożywienia. Z kolei Wisłostrada na pograniczu dzielnic Śródmieście i Żoliborz przebiega wzdłuż naturalnego korytarza migracyjnego Wisły, wykorzystywanego przez watahy dzików.
Stołeczny Ekopatrol Straży Miejskiej oraz służby leśne regularnie apelują do kierowców poruszających się po głównych arteriach łączących Wolę, Mokotów czy Śródmieście o zachowanie szczególnej ostrożności – zwłaszcza w godzinach świtu i zmierzchu, kiedy aktywność i migracje dzikich zwierząt na terenie Warszawy są najbardziej intensywne.
Jak krok po kroku postąpić po zderzeniu z dzikim zwierzęciem na stołecznej drodze
Zobacz zestaw kluczowych zasad i procedur drogowych w przypadku kolizji ze zwierzyną:
- Zabezpiecz miejsce zdarzenia i włącz światła awaryjne – rozstaw trójkąt ostrzegawczy i załóż kamizelkę odblaskową przed opuszczeniem samochodu.
- Nie podchodź bezpośrednio do potrąconego zwierzęcia – ranny lub szukający ucieczki jeleń czy dzik może zachować się agresywnie i stwarzać niebezpieczeństwo.
- Wezwij służby pod numerem 112 lub 986 (Ekopatrol) – powiadom policję i Straż Miejską m.st. Warszawy o dokładnym miejscu kolizji.
- Czekaj na przyjazd służb na Mokotowie, Woli lub w Śródmieściu – sporządzona przez policję notatka jest niezbędna przy ubieganiu się o odszkodowanie z polisy AC.
- Obserwuj pobocza przy znakach ostrzegawczych A-18b – zredukuj prędkość na trasach ekspresowych i przelotowych przebiegających w pobliżu terenów zielonych.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.