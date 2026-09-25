Idealna promocja na jesień w Rossmannie. Mięciutkie kocobluzy w ciepłych, jesiennych kolorach
Rossmann przygotował ofertę, która idealnie wpisuje się w początek chłodniejszych wieczorów. Do drogerii trafiły miękkie bluzy połączone z kocem, wyposażone w duży kaptur i dostępne w dwóch jesiennych kolorach. Można wybrać czekoladową wersję w jamniki albo jasny model ozdobiony misiami. Cena została obniżona o 10 zł.
Jeszcze niedawno Rossmann kojarzył się przede wszystkim z kosmetykami, chemią domową i perfumami. Sieć coraz mocniej rozbudowuje jednak ofertę sezonowych produktów do domu. Wśród jesiennych nowości pojawiły się kocobluzy Eloy, które można już znaleźć na półkach wybranych drogerii oraz w sklepie internetowym.
To połączenie obszernej domowej bluzy z miękkim kocem. Produkt można narzucić na piżamę lub zwykłe ubranie podczas oglądania filmu, czytania książki albo pracy przy komputerze.
Kocobluza zamiast zwykłego koca
Największą zaletą takiego rozwiązania jest swoboda ruchów. Zwykły koc łatwo zsuwa się z ramion, natomiast kocobluza ma rękawy oraz kaptur. Można więc swobodnie sięgać po kubek, korzystać z telefonu albo przejść do innego pomieszczenia bez ciągłego poprawiania okrycia.
Rossmann oferuje obecnie dwa warianty:
- czekoladową kocobluzę z motywem jamników,
- beżową kocobluzę ozdobioną misiami.
Oba modele utrzymane są w ciepłych, jesiennych kolorach. Brązowy wariant jest bardziej stonowany, natomiast jasna wersja z misiami może spodobać się osobom szukającym bardziej dekoracyjnego i przytulnego wzoru.
Cena spadła z 69,99 do 59,99 zł
Kocobluzy Eloy kosztują obecnie 59,99 zł za sztukę. Najniższa cena od wprowadzenia produktu wynosiła 69,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 10 zł, czyli około 14 proc. Promocyjna cena widoczna jest również na etykietach w drogeriach stacjonarnych.
Zgodnie z informacją na stronie Rossmanna oferta internetowa obowiązuje na przełomie września i października albo do wyczerpania zapasów. Sieć zastrzega jednocześnie, że ceny oraz dostępność w sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
Przed wyjazdem do konkretnej drogerii warto więc skorzystać z funkcji sprawdzania dostępności produktu na stronie lub w aplikacji Rossmann PL.
Jeden rozmiar i miękki materiał
Oba modele oferowane są w rozmiarze uniwersalnym. Mają luźny, obszerny fason, który nie powinien przylegać do ciała jak klasyczna bluza.
Czekoladowy wariant z jamnikami został wykonany z miękkiego i przyjemnego w dotyku materiału. Rossmann podaje, że produkt składa się w 100 proc. z poliestru. Taki materiał jest lekki, szybko schnie i dobrze sprawdza się w przypadku domowych koców oraz puszystych okryć. (rossmann.pl)
Przed zakupem warto jednak pamiętać, że „rozmiar uniwersalny” nie oznacza identycznego dopasowania na każdej sylwetce. Osoby wysokie powinny zwrócić szczególną uwagę na długość produktu.
Na kanapę, do pracy zdalnej albo na prezent
Kocobluza może przydać się szczególnie osobom, które nie chcą jeszcze mocno podkręcać ogrzewania, ale marzną podczas wieczornego odpoczynku. Sprawdzi się także podczas pracy zdalnej, oglądania seriali czy porannego picia kawy na tarasie.
To również gotowy pomysł na prezent dla osoby, która lubi miękkie, domowe dodatki. Wariant z jamnikami może zainteresować miłośników psów, natomiast jasna kocobluza z misiami ma bardziej uniwersalny, prezentowy charakter.
Zapasy mogą różnić się między drogeriami
Produkty sezonowe nie zawsze trafiają do każdego sklepu w tej samej liczbie. Na zdjęciach wykonanych w drogerii widać po kilka sztuk obu wzorów, dlatego w popularnych lokalizacjach wybór może szybko się zmniejszyć.
Najważniejsze informacje o ofercie:
- marka: Eloy,
- produkt: bluza-koc z kapturem,
- dostępne wzory: czekoladowy z jamnikami i beżowy z misiami,
- rozmiar: uniwersalny,
- cena promocyjna: 59,99 zł,
- wcześniejsza najniższa cena: 69,99 zł,
- oszczędność: 10 zł,
- sprzedaż: online i w wybranych drogeriach stacjonarnych,
- dostępność: do wyczerpania zapasów.
Jesienna oferta Rossmanna może przyciągnąć klientów szukających niedrogiego sposobu na chłodne wieczory. Za niespełna 60 zł otrzymują jednocześnie obszerne domowe okrycie, kaptur i rękawy – bez konieczności wybierania między bluzą a kocem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.