Po dwa nowe pasy na autostradzie A2 z Łodzi do Warszawy. Od listopada drastyczne zwolnienie do 70 km/h i odcinkowe pomiary prędkości
Rusza długo oczekiwana rozbudowa autostrady A2 na kluczowym, 90-kilometrowym odcinku między Łodzią a Warszawą. Jeden z najbardziej obciążonych szlaków drogowych w Polsce, którym na dobę przejeżdża ponad 100 tysięcy pojazdów, zyska dodatkowe pasy ruchu. Już w listopadzie drogowcy przeniosą się na główną nitkę trasy. Prace będą prowadzone „pod ruchem”, co oznacza utrzymanie dwóch pasów w każdym kierunku, ale drastyczne ograniczenie prędkości do 70 km/h oraz montaż mobilnych kamer odcinkowego pomiaru prędkości.
Cztery pasy od Konotopy i ramy prawne inwestycji
Realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) inwestycja obejmuje poszerzenie trasy od węzła Łódź-Północ aż do węzła Konotopa na wjeździe do stolicy. Odcinek od węzła Konotopa do Pruszkowa zostanie rozbudowany do czterech pasów w obu kierunkach, natomiast pozostała część do Łodzi zyska trzeci pas ruchu. Projekt podzielono na cztery odcinki, z których dla trzech umowy zostały już podpisane.
Budowa prowadzona w trybie utrzymania ciągłości ruchu wymaga wprowadzenia szczególnych środków bezpieczeństwa drogowego, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.). Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) uruchomi całodobowy, kroczący odcinkowy pomiar prędkości, którego poszczególne sekcje mogą liczyć nawet ponad 20 kilometrów.
Wjazd do Warszawy i utrudnienia na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu
Rozbudowa A2 wpłynie bezpośrednio na płynność ruchu w całej warszawskiej aglomeracji. Węzeł Konotopa jest kluczowym punktem rozprowadzającym ruch do stolicy – kieruje auta w stronę trasy S8 biegnącej przez Wolę oraz obwodnicy S2 prowadzącej w kierunku Mokotowa. Kierowcy dojeżdżający codziennie do pracy w biurowcach na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu muszą przygotować się na wydłużony czas podróży, spiętrzenia na węzłach oraz zatory na drogach alternatywnych.
Drogowcy starają się zminimalizować utrudnienia, zwiększając przepustowość łącznic i rond na trasach dojazdowych. Przedstawiciele GDDKiA oraz eksperci do spraw mobilności z SISKOM wskazują, że docelowe usprawnienie ruchu na A2 będzie odczuwalne po zakończeniu trwających półtora roku prac, a także po wybudowaniu planowanych tras S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50), które przejmą część ruchu tranzytowego.
Jak krok po kroku przygotować się do przejazdu remontowanym odcinkiem A2
Zobacz zestaw kluczowych zasad i informacji dla kierowców podróżujących trasą A2:
- Stosuj się do ograniczenia prędkości do 70 km/h – odcinkowy pomiar prędkości GITD mierzy średnią prędkość na kilkunastokilometrowych fragmentach.
- Uwzględnij wydłużony czas dojazdu do Woli, Mokotowa i Śródmieścia – zaplanuj margines czasowy na poranny szczyt komunikacyjny na wjeździe przez Konotopę.
- Śledź zmiany na łącznicach i węzłach dojazdowych – wykorzystuj alternatywne pasy ruchu przygotowane przez drogowców do zjazdu z A2.
- Rozważ alternatywne połączenia kolejowe – w trakcie półtorarocznego remontu pociągi między Łodzią a Warszawą stanowią stabilną alternatywę.
- Uważaj na pracowników i sprzęt budowlany tuż przy jezdni – rozbudowa „pod ruchem” wymaga zachowania szczególnej ostrożności i bezpiecznego odstępu.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.