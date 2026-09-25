Lidl uruchomił nową dużą promocję. Dziesiątki produktów 40 proc. taniej, ale trzeba mieć kupo
Lidl przygotował nową promocję dla osób, które chcą odświeżyć mieszkanie przed jesienią. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus dekoracje, tekstylia oraz wybrane produkty do domu marki Livarno można kupić 40 proc. taniej. Oferta obowiązuje tylko przez kilka dni – od 25 do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Tym razem promocja nie obejmuje wyłącznie pojedynczej figurki czy jednego rodzaju ozdób. Na liście przecenionych produktów znalazły się między innymi dekoracje LED, ceramiczne grzybki, figurki, pościel, poszewki, obrusy, bieżniki oraz prześcieradła.
To może być dobra okazja dla osób, które planowały przygotować mieszkanie na chłodniejsze miesiące. Trzeba jednak pamiętać o najważniejszym warunku: rabat jest powiązany z kuponem dostępnym w aplikacji Lidl Plus.
Nowa promocja w Lidlu. Produkty Livarno 40 proc. taniej
Kupon dotyczy dekoracji jesiennych oraz wybranych artykułów marki Livarno. Po jego aktywowaniu cena produktów objętych akcją zostanie obniżona o 40 proc.
Promocja rozpoczęła się 25 września i potrwa do 30 września 2026 roku. Oznacza to, że klienci mają zaledwie kilka dni na skorzystanie z oferty. Poszczególne produkty mogą jednak zniknąć ze sklepów wcześniej, szczególnie jeżeli zainteresowanie okaże się duże.
Warto przed wyjściem do sklepu otworzyć aplikację Lidl Plus i sprawdzić, czy kupon jest widoczny na koncie. Samo posiadanie aplikacji może nie wystarczyć – kupon należy aktywować, a podczas zakupów zeskanować kartę Lidl Plus.
Co można kupić 40 proc. taniej?
Lista produktów objętych promocją jest rozbudowana. Z informacji zamieszczonych w aplikacji wynika, że rabat obejmuje między innymi:
- dekoracje LED,
- jesienne dekoracje z terakoty,
- pojedyncze dekoracje i zestawy dwóch dekoracji jesiennych,
- domki oraz zestawy domków z oświetleniem LED,
- figurki dekoracyjne z oświetleniem LED,
- figurki i zestawy figurek,
- zestawy ozdobnych grzybków,
- maty kuchenne o wymiarach 65 × 180 cm,
- obrusy oraz zestawy bieżników,
- dwustronne poszewki dekoracyjne 40 × 40 cm,
- pościel z mikrowłókna satynowego w rozmiarach 140 × 200 cm i 160 × 200 cm,
- prześcieradła z gumką z dżerseju w kilku rozmiarach,
- wycieraczki o wymiarach 40 × 60 cm.
Na zdjęciu promującym akcję widać charakterystyczne jesienne ozdoby: ceramiczne dynie, grzybki, krasnala, dekoracyjne poduszki oraz elementy wyposażenia utrzymane w odcieniach brązu, czerwieni, złota i kremowej bieli.
Promocja obejmuje także pościel i tekstylia
Choć kupon jest przedstawiany jako promocja na jesienne dekoracje, w rzeczywistości jego zakres jest znacznie szerszy. Na liście znajdują się również praktyczne tekstylia do sypialni i kuchni.
To właśnie ta część akcji może zainteresować największą grupę klientów. Pościel, prześcieradła, obrusy czy maty kuchenne są produktami użytkowymi, dlatego obniżka o 40 proc. może oznaczać zauważalną oszczędność.
Przykładowo produkt kosztujący przed rabatem 50 zł po zastosowaniu kuponu powinien kosztować 30 zł. Przy cenie 100 zł obniżka wynosi już 40 zł, a klient płaci 60 zł. Ostateczna cena zależy oczywiście od ceny konkretnego artykułu w danym sklepie.
Bez aplikacji rabat może się nie naliczyć
Najważniejszym warunkiem jest skorzystanie z aplikacji Lidl Plus. Przed podejściem do kasy należy:
- uruchomić aplikację Lidl Plus,
- odnaleźć kupon na dekoracje jesienne Livarno,
- aktywować go przed dokonaniem płatności,
- zeskanować kartę Lidl Plus przy kasie,
- sprawdzić na paragonie, czy rabat został prawidłowo naliczony.
Warto wykonać te czynności jeszcze przed włożeniem produktów do koszyka. Jeżeli kupon nie zostanie aktywowany lub karta klienta nie zostanie zeskanowana, kasa może naliczyć zwykłą cenę.
Klienci powinni również zapoznać się ze szczegółowym regulaminem widocznym przy kuponie. Mogą się w nim znajdować dodatkowe zasady dotyczące liczby produktów, łączenia rabatu z innymi akcjami albo konkretnych artykułów uczestniczących w promocji.
Nie wszystkie produkty muszą być dostępne w każdym Lidlu
Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych, ale dostępność poszczególnych dekoracji i tekstyliów może różnić się w zależności od placówki. Dotyczy to zwłaszcza produktów sezonowych, które trafiają do sklepów w ograniczonej liczbie.
Jeżeli klientowi zależy na konkretnej dekoracji, wzorze pościeli lub rozmiarze prześcieradła, lepiej nie odkładać zakupów na ostatni dzień promocji. Najpopularniejsze warianty mogą zostać wyprzedane przed 30 września.
Tylko kilka dni na skorzystanie z kuponu
Nowa akcja Lidla łączy dwa popularne jesienne kierunki zakupowe: sezonowe dekoracje oraz praktyczne wyposażenie domu. Rabat w wysokości 40 proc. jest znaczący, ale obowiązuje tylko od 25 do 30 września 2026 roku.
Najważniejsze zasady można więc streścić w trzech punktach: promocja obejmuje wybrane produkty Livarno, wymaga aktywnego kuponu w aplikacji Lidl Plus i trwa tylko do końca września lub do wyczerpania zapasów.
Przed zapłatą warto dokładnie sprawdzić oznaczenie produktu oraz naliczoną cenę. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której do koszyka trafi podobny artykuł nieobjęty akcją albo rabat nie zostanie zastosowany z powodu nieaktywowanego kuponu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.