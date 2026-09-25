Skandal w przychodni w Tarnowskich Górach. Ciało zmarłej pacjentki leżało na schodach przez trzy godziny

25 września 2026 21:22 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

Tragiczne i oburzające wydarzenia w przychodni lekarskiej przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach. Starsza kobieta, która przyszła na zaplanowaną wizytę lekarską, nagle zasłabła i zmarła na klatce schodowej wewnątrz budynku. Mimo obecności personelu medycznego oraz dramatycznych apelów rodziny, żaden z lekarzy nie wyszedł z gabinetu, aby oficjalnie stwierdzić zgon ani wystawić karty zgonu. Ciało zmarłej leżało na schodach przez około trzy godziny, podczas gdy obok przechodzili inni pacjenci. Sprawą zajęła się prokuratura.

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korytarz szpitalny
Zdjęcie poglądowe. Fot. Pixabay

Brak reakcji lekarzy i reakcja prokuratury. Ramy prawne obowiązków medyków

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wszczęła postępowanie sprawdzające pod kątem ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez personel medyczny placówki. Po wstępnych ustaleniach prokurator odstąpiła od sekcji zwłok ze względu na brak podejrzeń udziału osób trzecich w śmierci kobiety. Śledczy gromadzą jednak dokumentację i analizują zachowanie lekarzy pod kątem prawnokarnym – w tym ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz uchylania się od wykonania podstawowych czynności medycznych.

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Obowiązki lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz stwierdzania zgonu regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2024 r. poz. 1287 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2024 r. poz. 581 z późn. zm.). Unikanie udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub nieuzasadniona odmowa wystawienia karty zgonu w miejscu zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną oraz karną na podstawie art. 160 Kodeksu karnego.

Procedury ratunkowe i etyka lekarska. Jak sytuacja wygląda w warszawskich placówkach?

Tragedia na Śląsku wywołała falę oburzenia oraz dyskusję na temat standardów postępowania w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. W stołecznych przychodniach i ambulatoriach – m.in. w dzielnicach takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – obowiązują ścisłe procedury natychmiastowego reagowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia lub zasłabnięcia pacjenta na terenie obiektu.

Lekarze oraz personel pielęgniarski w przychodniach na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia czynności resuscytacyjnych oraz wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zaniechanie reakcji ze strony personelu medycznego w budynku przychodni stanowi rażące naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak krok po kroku powinny wyglądać procedury medyczne w przypadku zasłabnięcia pacjenta w przychodni

Zobacz zestaw kluczowych zasad i procedur, które muszą zostać podjęte w przypadku nagłego zdarzenia medycznego na terenie placówki:

  • Natychmiastowe podjęcie pierwszej pomocy i resuscytacji – personel medyczny w przychodni ma obowiązek niezwłocznie udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia życia.
  • Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (numer 112/999) – w przypadku braku funkcji życiowych równolegle wzywane jest pogotowie ratunkowe.
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia z poszanowaniem godności zmarłego – ciało pacjenta powinno zostać natychmiast osłonięte i przeniesione w ustronne miejsce.
  • Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu – uprawniony lekarz obecny w placówce lub lekarz pogotowia dokonuje formalnych oględzin i sporządza dokumentację.
  • Zgłoszenie incydentu organom ścigania w razie zaniedbań – odmowa udzielenia pomocy podlega weryfikacji przez prokuraturę oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

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Źródło: polsatnews

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