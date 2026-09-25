Skandal w przychodni w Tarnowskich Górach. Ciało zmarłej pacjentki leżało na schodach przez trzy godziny
Tragiczne i oburzające wydarzenia w przychodni lekarskiej przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach. Starsza kobieta, która przyszła na zaplanowaną wizytę lekarską, nagle zasłabła i zmarła na klatce schodowej wewnątrz budynku. Mimo obecności personelu medycznego oraz dramatycznych apelów rodziny, żaden z lekarzy nie wyszedł z gabinetu, aby oficjalnie stwierdzić zgon ani wystawić karty zgonu. Ciało zmarłej leżało na schodach przez około trzy godziny, podczas gdy obok przechodzili inni pacjenci. Sprawą zajęła się prokuratura.
Brak reakcji lekarzy i reakcja prokuratury. Ramy prawne obowiązków medyków
Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wszczęła postępowanie sprawdzające pod kątem ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez personel medyczny placówki. Po wstępnych ustaleniach prokurator odstąpiła od sekcji zwłok ze względu na brak podejrzeń udziału osób trzecich w śmierci kobiety. Śledczy gromadzą jednak dokumentację i analizują zachowanie lekarzy pod kątem prawnokarnym – w tym ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz uchylania się od wykonania podstawowych czynności medycznych.
Obowiązki lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz stwierdzania zgonu regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2024 r. poz. 1287 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2024 r. poz. 581 z późn. zm.). Unikanie udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub nieuzasadniona odmowa wystawienia karty zgonu w miejscu zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną oraz karną na podstawie art. 160 Kodeksu karnego.
Procedury ratunkowe i etyka lekarska. Jak sytuacja wygląda w warszawskich placówkach?
Tragedia na Śląsku wywołała falę oburzenia oraz dyskusję na temat standardów postępowania w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. W stołecznych przychodniach i ambulatoriach – m.in. w dzielnicach takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – obowiązują ścisłe procedury natychmiastowego reagowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia lub zasłabnięcia pacjenta na terenie obiektu.
Lekarze oraz personel pielęgniarski w przychodniach na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia czynności resuscytacyjnych oraz wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zaniechanie reakcji ze strony personelu medycznego w budynku przychodni stanowi rażące naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jak krok po kroku powinny wyglądać procedury medyczne w przypadku zasłabnięcia pacjenta w przychodni
Zobacz zestaw kluczowych zasad i procedur, które muszą zostać podjęte w przypadku nagłego zdarzenia medycznego na terenie placówki:
- Natychmiastowe podjęcie pierwszej pomocy i resuscytacji – personel medyczny w przychodni ma obowiązek niezwłocznie udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia życia.
- Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (numer 112/999) – w przypadku braku funkcji życiowych równolegle wzywane jest pogotowie ratunkowe.
- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia z poszanowaniem godności zmarłego – ciało pacjenta powinno zostać natychmiast osłonięte i przeniesione w ustronne miejsce.
- Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu – uprawniony lekarz obecny w placówce lub lekarz pogotowia dokonuje formalnych oględzin i sporządza dokumentację.
- Zgłoszenie incydentu organom ścigania w razie zaniedbań – odmowa udzielenia pomocy podlega weryfikacji przez prokuraturę oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
Źródło: polsatnews
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.