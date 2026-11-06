Biedronka rozdaje klientom po 50 zł. Wystarczy zrobić zakupy, ale są trzy ważne warunki
Biedronka uruchomiła nową akcję promocyjną, która może przyciągnąć klientów planujących większe zakupy. Od piątku, 6 listopada, za zakupy o wartości co najmniej 299 zł można otrzymać 50 zł w formie dwóch voucherów. Nie oznacza to jednak natychmiastowego rabatu przy kasie. Sieć określiła dokładne terminy wykorzystania kuponów i minimalną wartość kolejnych zakupów.
Biedronka daje 50 zł za zakupy. Promocja rusza w piątek
Nowa oferta Biedronki obowiązuje od 6 do 7 listopada 2026 roku, czyli w piątek i sobotę.
Mechanizm promocji jest prosty. Klient, który podczas jednej transakcji zrobi zakupy za minimum 299 zł, otrzyma dwa vouchery o wartości 25 zł każdy.
Łączna wartość kuponów wynosi więc 50 zł.
To propozycja przede wszystkim dla osób, które planują większe zakupy spożywcze lub chcą uzupełnić domowe zapasy na kolejne dni.
Warto jednak zwrócić uwagę na istotny szczegół: pieniądze nie są wypłacane w gotówce, a rabat nie jest automatycznie odejmowany od rachunku za zakupy dokonane 6 lub 7 listopada.
Klient otrzymuje vouchery, które może wykorzystać dopiero podczas kolejnych wizyt w sklepie.
Dwa vouchery po 25 zł. Nie wykorzystasz ich jednocześnie
Biedronka podzieliła bonus na dwa oddzielne kupony.
Każdy ma wartość 25 zł, ale obowiązują osobne zasady ich realizacji.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na grafice promocyjnej:
- Pierwszy voucher można wykorzystać 9 listopada 2026 roku.
- Drugi voucher obowiązuje 10 listopada 2026 roku.
- Każdy kupon wymaga jednorazowych zakupów za minimum 199 zł.
To oznacza, że nie można wykorzystać całych 50 zł podczas jednej transakcji.
Aby odebrać pełną korzyść, trzeba wrócić do Biedronki dwukrotnie i za każdym razem spełnić warunek minimalnej wartości zakupów.
Trzeba wydać znacznie więcej niż 299 zł
Promocja może wyglądać szczególnie atrakcyjnie na pierwszy rzut oka, ale warto dokładnie przeliczyć jej warunki.
Pierwsze zakupy muszą mieć wartość co najmniej 299 zł.
Następnie, aby wykorzystać pierwszy voucher, trzeba zrobić zakupy za minimum 199 zł.
Taki sam warunek dotyczy drugiego kuponu.
W praktyce oznacza to następujący scenariusz:
|Termin
|Wartość zakupów przed rabatem
|Korzyść
|6–7 listopada
|299 zł
|Otrzymanie dwóch voucherów
|9 listopada
|199 zł
|25 zł rabatu
|10 listopada
|199 zł
|25 zł rabatu
|Łącznie
|697 zł
|50 zł rabatu
Przy zakupach dokładnie na wymagane kwoty klient zapłaci łącznie 647 zł zamiast 697 zł, o ile spełni wszystkie warunki promocji.
Nie oznacza to jednak, że każdy klient automatycznie zaoszczędzi 50 zł. Jeśli nie wykorzysta voucherów w wyznaczonych terminach, korzyść przepadnie.
Jest limit. Nie dostaniesz nieograniczonej liczby kuponów
Sieć wprowadziła również ograniczenie dotyczące liczby przyznawanych voucherów.
Z informacji na grafice wynika, że obowiązuje limit dwóch voucherów na transakcję.
Oznacza to, że za jedną kwalifikującą się transakcję klient może otrzymać maksymalnie dwa kupony o wartości 25 zł każdy.
Nie należy więc zakładać, że zwiększenie wartości jednego paragonu automatycznie pozwoli uzyskać większą liczbę voucherów.
Przed zakupami warto także zapoznać się z pełnym regulaminem akcji, ponieważ mogą obowiązywać dodatkowe wyłączenia dotyczące produktów wliczanych do progu zakupowego i wykorzystania rabatu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli i tak planujesz większe zakupy w Biedronce, nowa promocja może pozwolić Ci obniżyć koszt kolejnych wizyt w sklepie.
Najważniejsze jest jednak pilnowanie terminów.
Zakupy uprawniające do otrzymania voucherów trzeba zrobić 6 lub 7 listopada, natomiast kupony można wykorzystać 9 i 10 listopada.
Każdy z nich wymaga kolejnych zakupów za minimum 199 zł.
Promocja może być opłacalna dla osób, które regularnie robią duże zakupy, ale niekoniecznie dla klientów kupujących jedynie kilka podstawowych produktów.
Warto więc wcześniej zaplanować wydatki i nie kupować niepotrzebnych rzeczy tylko po to, aby osiągnąć wymagany próg.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.