W piątek tłumy mogą ruszyć do Lidla. Masło i mięso niemal o połowę taniej. Jest jeden warunek
W piątek, 6 listopada, w Lidlu rusza promocja, która może przyciągnąć prawdziwe tłumy. Masło za 2,49 zł zamiast 4,99 zł, a kilogram fileta z piersi indyka za 19,99 zł zamiast 33,99 zł. Obniżki sięgają nawet 50 procent, ale nie każdy klient zapłaci tak mało. Trzeba spełnić konkretne warunki.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert najnowszej gazetki Lidla jest promocja na polskie masło Pilos ekstra 83 proc. tłuszczu, w kostkach po 200 gramów.
Regularna cena produktu wynosi 4,99 zł. Od piątku klienci mogą kupić je za zaledwie 2,49 zł za kostkę, czyli o 50 proc. taniej.
Jest jednak istotny haczyk.
Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić trzy opakowania masła, aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Oznacza to, że za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Limit wynosi trzy opakowania na jeden kupon. Promocja nie oznacza więc możliwości zakupu dowolnej liczby kostek w obniżonej cenie.
Filet z piersi indyka za 19,99 zł. Obniżka aż o 41 procent
Drugą ofertą, która może zainteresować osoby planujące weekendowe zakupy, jest promocja na świeże mięso.
Lidl obniża cenę fileta z piersi indyka Rzeźnik XXL.
Standardowo kilogram kosztuje 33,99 zł. W ramach promocji cena spada do 19,99 zł za kilogram.
To oszczędność 14 zł na każdym kilogramie.
Również tutaj konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje limit trzech kilogramów na kupon. Przy wykorzystaniu całego limitu oszczędność w porównaniu z ceną przed obniżką może wynieść 42 zł.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin, które przygotowują posiłki na kilka dni albo planują większe zakupy na weekend.
Promocja tylko przez dwa dni. Warto sprawdzić warunki
Z gazetki Lidla wynika, że obie oferty obowiązują od piątku 6 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku.
Klienci mają więc dwa dni na skorzystanie z obniżonych cen.
W przypadku obu produktów obowiązują kupony dostępne w aplikacji Lidl Plus. Samo włożenie produktu do koszyka nie wystarczy, aby otrzymać wskazaną cenę promocyjną.
Warto pamiętać, że liczba produktów dostępnych w poszczególnych sklepach może być ograniczona. Szczególnie atrakcyjne promocje mogą zwiększać zainteresowanie zakupami, choć nie ma pewności, że przed sklepami rzeczywiście ustawią się kolejki.
Ile można zaoszczędzić? Policzyliśmy
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Masło Pilos ekstra 83%, 200 g
|4,99 zł
|2,49 zł
|Filet z piersi indyka XXL, 1 kg
|33,99 zł
|19,99 zł
Jeżeli klient kupi trzy kostki masła i trzy kilogramy fileta z piersi indyka, zapłaci łącznie 67,44 zł zamiast 116,94 zł.
Łączna oszczędność wyniesie aż 49,50 zł.
To znacząca różnica, szczególnie przy zakupach spożywczych dla większej rodziny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy na weekend, piątek i sobota mogą być dobrym momentem na uzupełnienie zapasów.
Przed wyjściem do Lidla warto jednak wykonać trzy czynności:
- Otworzyć aplikację Lidl Plus i sprawdzić dostępne kupony.
- Aktywować promocję na masło oraz filet z piersi indyka.
- Sprawdzić limity zakupowe, aby nie zapłacić za dodatkowe produkty pełnej ceny.
Największą uwagę może przyciągnąć masło za 2,49 zł, ale równie interesująca jest obniżka ceny mięsa o 41 procent.
Promocje kończą się w sobotę, 7 listopada. Kto chce skorzystać z obu ofert, nie powinien odkładać zakupów na niedzielę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.